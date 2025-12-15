Berlinben aláírták az európai vezetők, amiről nem akartunk hallani: multinacionális katonai kontingenst küldenének Ukrajnába

Rendkívüli: Putyin rábólintott Ukrajna EU-s csatlakozására, Trump a legfontosabb telefonra készül a háború lezárásáról
Véget értek az ukrán–amerikai béketárgyalások Berlinben.
Rögzítették: Ukrajna jövője egy független, szuverén és prosperáló államként képzelhető el, amelynek helye Európában van.
A kijevi vezetés európai szövetségesei hétfőn Berlinben közzétett közös nyilatkozatukban egy multinacionális kontingens létrehozását javasolták Ukrajna számára egy esetleges békemegállapodás biztosítására.
„Az Egyesült Államok és az európai állam- és kormányfők egyaránt támogatták az együttműködést, hogy Ukrajnának a háború lezárásáról szóló megállapodás keretében szilárd biztonsági garanciákat és támogatást nyújtsanak az ország gazdasági újjáépítéséhez” – áll a közleményben.
Az abban részt venni kívánó európai országok által vezetett és az Egyesült Államok által támogatott kontingens „segítene Ukrajna fegyveres erőinek újjáépítésében, az ukrán légtér biztosításában és a tengeri biztonság garantálásában, egyebek között Ukrajnában végrehajtott műveletek révén is” – olvasható
valamint az európai uniós központi intézmények vezetőinek közös nyilatkozatában.
A dokumentumban kiemelik, hogy egyetértés volt az európai országok, valamint Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői között. Az aláírók egyben felsorolták azokat a további pontokat is, amelyekben egyetértés van, így például azt, hogy az ukrán hadsereg létszámát 800 ezer főben maximálnák. Mindemellett „az Egyesült Államok vezetésével egy mechanizmust alakítanának ki a tűzszünet ellenőrzésére és hitelesítésére” nemzetközi részvétellel. Ezzel időben előre tudnának figyelmeztetni Oroszország lehetséges támadásaira és vissza tudnák követni a tűzszünet esetleges megsértéseit.
A közös nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy
az Egyesült Államok és az európai vezetők határozottan támogatják Ukrajna európai uniós csatlakozását.
Rögzítették: Ukrajna jövője egy független, szuverén és prosperáló államként képzelhető el, amelynek helye Európában van. A területi kérdésekről kizárólag az ukrán nép dönthet, megfelelő biztonsági garanciák mellett. A vezetők egyértelművé tették azt is, hogy a béke feltételeiről szóló végső megállapodásig minden kérdés nyitott, ugyanakkor Oroszországon a sor, hogy valódi készséget mutasson a tűzszünetre és a tartós békére.
Véget értek az ukrán–amerikai béketárgyalások Berlinben.
De nem tették.
(MTI)
Nyitókép: MICHAEL KAPPELER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP