háború berlin Magyarország ukrajna

Berlinben aláírták az európai vezetők, amiről nem akartunk hallani: multinacionális katonai kontingenst küldenének Ukrajnába

2025. december 15. 22:15

Rögzítették: Ukrajna jövője egy független, szuverén és prosperáló államként képzelhető el, amelynek helye Európában van.

2025. december 15. 22:15
A kijevi vezetés európai szövetségesei hétfőn Berlinben közzétett közös nyilatkozatukban egy multinacionális kontingens létrehozását javasolták Ukrajna számára egy esetleges békemegállapodás biztosítására.

„Az Egyesült Államok és az európai állam- és kormányfők egyaránt támogatták az együttműködést, hogy Ukrajnának a háború lezárásáról szóló megállapodás keretében szilárd biztonsági garanciákat és támogatást nyújtsanak az ország gazdasági újjáépítéséhez” – áll a közleményben.

Az abban részt venni kívánó európai országok által vezetett és az Egyesült Államok által támogatott kontingens „segítene Ukrajna fegyveres erőinek újjáépítésében, az ukrán légtér biztosításában és a tengeri biztonság garantálásában, egyebek között Ukrajnában végrehajtott műveletek révén is” – olvasható 

  • Németország, 
  • Nagy-Britannia, 
  • Franciaország, 
  • Olaszország, 
  • Lengyelország, 
  • Finnország, 
  • Norvégia, 
  • Svédország és 
  • Hollandia, 

valamint az európai uniós központi intézmények vezetőinek közös nyilatkozatában.

A dokumentumban kiemelik, hogy egyetértés volt az európai országok, valamint Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői között. Az aláírók egyben felsorolták azokat a további pontokat is, amelyekben egyetértés van, így például azt, hogy az ukrán hadsereg létszámát 800 ezer főben maximálnák. Mindemellett „az Egyesült Államok vezetésével egy mechanizmust alakítanának ki a tűzszünet ellenőrzésére és hitelesítésére” nemzetközi részvétellel. Ezzel időben előre tudnának figyelmeztetni Oroszország lehetséges támadásaira és vissza tudnák követni a tűzszünet esetleges megsértéseit.

A közös nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy 

az Egyesült Államok és az európai vezetők határozottan támogatják Ukrajna európai uniós csatlakozását.

Rögzítették: Ukrajna jövője egy független, szuverén és prosperáló államként képzelhető el, amelynek helye Európában van. A területi kérdésekről kizárólag az ukrán nép dönthet, megfelelő biztonsági garanciák mellett. A vezetők egyértelművé tették azt is, hogy a béke feltételeiről szóló végső megállapodásig minden kérdés nyitott, ugyanakkor Oroszországon a sor, hogy valódi készséget mutasson a tűzszünetre és a tartós békére.

(MTI) 

Nyitókép: MICHAEL KAPPELER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Kormánypárti2
2025. december 16. 07:50
Épp most készítik elő a harmadik világháborút. Mert az "oroszok" biztos megszegik a tűzszünetet. Ukrajnában fogják forgatni a feláldozhatók új részét.
1-2com
2025. december 16. 07:45
És ki a fasz fogja eltartani a 800000 ukrán katonát,akik 5 év múlva rájönnek oroszságukra ,és majd együtt támadnak európára a ruszkikkal.
faramuci
2025. december 16. 07:45
Majd "multinacionálisan" mind zsákban távoznak.....világosan fogalmazott a ruszki.
torpapa68
2025. december 16. 07:29
2/2 Az (1) bekezdésben használt „ellenséges állam” kifejezés alkalmazandó minden olyan államra, amely a második világháború során bármelyik, a jelen Alapokmányt aláíró állam ellensége volt. Magyarázat röviden: Ez a cikkely biztosítja, hogy regionális szervezetek (pl. NATO, Afrikai Unió, Arab Liga stb.) csak a Biztonsági Tanács előzetes engedélyével hajthatnak végre kényszerítő (pl. katonai) akciókat a nemzetközi béke és biztonság fenntartása érdekében. Kivételt képeznek a második világháborús ellenséges államok (pl. Németország, Japán) elleni intézkedések bizonyos esetekben. Eszerint Oroszország bármikor felléphet a Németek ellen ENSZ BT jóváhagyás nélkül, de fordítva nem igaz...
