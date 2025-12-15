Ft
putyin volodimir zelenszkij béke orosz-ukrán háború trump

Rendkívüli: Putyin rábólintott Ukrajna EU-s csatlakozására, Trump a legfontosabb telefonra készül a háború lezárásáról

2025. december 15. 20:28

Véget értek az ukrán–amerikai béketárgyalások Berlinben.

2025. december 15. 20:28
null

Véget értek az ukrán–amerikai béketárgyalások Berlinben, és a találkozót minden oldalról pozitívan értékelték. A Sky News értesülései szerint Donald Trump amerikai elnököt is tájékoztatták a fejleményekről, aki hétfő este telefonon egyeztet az európai vezetőkkel. 

A The Guardian szerint a képviselők közölték, hogy a Kreml nyitott Ukrajna EU-csatlakozására, és 

a két fél közötti problémák kilencven százalékát már sikerült megoldani. 

A tárgyalások lezárását követően Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Friedrich Merz német kancellár sajtótájékoztatót tartott, amelyről itt olvashatnak bővebben: 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Markus Schreiber / POOL / AFP

figyelő4322
2025. december 15. 21:54
Grogu 2025. december 15. 15:20 "a mandi magát kereszténynek és jobboldalinak gondoló olvasói (és közössége) nyíltan az oroszok oldalára ál (sic)" Ennek milyen jelentősége van? Egyébként is, a ruszkik is keresztények. Ők is lerázták magukról a bolsevizmust, úgyhogy minek panaszkodsz? Továbbá a ruszkik nem fenyegetik Magyarországot. Az aranybudis, korrupt hohol elitek pedig LEGALÁBB hetente!
citromosParizer
2025. december 15. 21:44
ennél jobban nem lehet ártani az EU-nak, persze, hogy támogatja ezt a Krelm
figyelő4322
2025. december 15. 21:42
simakutya 2025. december 15. 15:29 "Jó jó,de ehhez mi köze Putyinnak hogy az ukik EU-s tagok lehetnek vagy sem?" Semmi, csak arról van szó, hogy ez volt az aranybudis Zselé- geng egyik feltétele a békekötéshez. Na meg az, hogy tudja: a hoholok tönkretennék az EU-t... Hát persze, hogy RÁBÓLINT. A ruszkiknak ebből káruk nem lehet!
falcatus-2
2025. december 15. 21:39
"Rendkívüli: Putyin rábólintott Ukrajna EU-s csatlakozására,..." Kb.tizedszer
