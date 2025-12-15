Rendkívüli: Putyin rábólintott Ukrajna EU-s csatlakozására, Trump a legfontosabb telefonra készül a háború lezárásáról

Erre már tényleg nem tudunk mit reagálni: Merz minden egyes németet felszólított, hogy támogassák Ukrajnát
„Az Ukrajnába történő befektetések a jövőbe történő befektetések” – hangsúlyozta a német kancellár.
Véget értek az ukrán–amerikai béketárgyalások Berlinben.
Véget értek az ukrán–amerikai béketárgyalások Berlinben, és a találkozót minden oldalról pozitívan értékelték. A Sky News értesülései szerint Donald Trump amerikai elnököt is tájékoztatták a fejleményekről, aki hétfő este telefonon egyeztet az európai vezetőkkel.
A The Guardian szerint a képviselők közölték, hogy a Kreml nyitott Ukrajna EU-csatlakozására, és
a két fél közötti problémák kilencven százalékát már sikerült megoldani.
A tárgyalások lezárását követően Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Friedrich Merz német kancellár sajtótájékoztatót tartott, amelyről itt olvashatnak bővebben:
Ezt is ajánljuk a témában
„Az Ukrajnába történő befektetések a jövőbe történő befektetések” – hangsúlyozta a német kancellár.
Nyitókép: Markus Schreiber / POOL / AFP