Amanda Sloat, a Biden-kormány korábbi európai ügyekért felelős nemzetbiztonsági tanácsadója nyíltan elismerte, hogy az Egyesült Államok többször is megakadályozhatta volna az ukrajnai háború kitörését, de másképp döntöttek – írja az európai cenzúra miatt Magyarországról elérhetetlen Russia Today alapján a bennfentes.net.

Sloat egy interjúban kifejtette, hogy a Biden-adminisztráció megakadályozhatta volna a konfliktust, ha Ukrajna NATO-csatlakozását elutasítják. Pontosan így fogalmazott: „Még a háború kezdete előtt is volt néhány beszélgetésünk arról, mi lenne, ha Ukrajna kijelentené Oroszországnak: