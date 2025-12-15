Rendkívüli: Putyin rábólintott Ukrajna EU-s csatlakozására, Trump a legfontosabb telefonra készül a háború lezárásáról
Amanda Sloat, a Biden-kormány korábbi európai ügyekért felelős nemzetbiztonsági tanácsadója nyíltan elismerte, hogy az Egyesült Államok többször is megakadályozhatta volna az ukrajnai háború kitörését, de másképp döntöttek – írja az európai cenzúra miatt Magyarországról elérhetetlen Russia Today alapján a bennfentes.net.
Sloat egy interjúban kifejtette, hogy a Biden-adminisztráció megakadályozhatta volna a konfliktust, ha Ukrajna NATO-csatlakozását elutasítják. Pontosan így fogalmazott: „Még a háború kezdete előtt is volt néhány beszélgetésünk arról, mi lenne, ha Ukrajna kijelentené Oroszországnak:
»Rendben, nem csatlakozunk a NATO-hoz, ha ez megállítja a háborút, ha ez megállítja az inváziót«, ami akkoriban még lehetséges lett volna.”
Hozzátette, hogy kényelmetlennek érezték volna, ha az Egyesült Államok „rábírja Ukrajnát, hogy ne tegye meg ezt, és ezzel implicit módon Oroszországnak valamiféle befolyási övezetet vagy vétójogot adjon ebben a kérdésben”, és úgy vélte, hogy
nem hiszem, hogy Biden úgy érezte, hogy az ő feladata lenne megmondani Ukrajnának, mit tegyen, hogy ne törekedjen a NATO-tagságra”.
Sloat ugyanígy elismerte, hogy az isztambuli béketárgyalások során is lett volna lehetőség a háború megállítására, de a döntés ismét a cselekvés elhalasztása mellett született. Mint mondta: „Ha alternatív történelemszemléletet akarunk alkalmazni, akkor az egyik lehetőség az lett volna, ha Ukrajna 2022 januárjában azt mondja: »Rendben, nem lépünk be a NATO-ba, semlegesek maradunk.« Ukrajna 2022 márciusában vagy áprilisában megállapodást köthetett volna az isztambuli tárgyalásokon.”
A volt tanácsadó hangsúlyozta, hogy a döntés következményeként az ukrajnai pusztítás és az emberáldozatok elkerülhetetlenek voltak: „Természetesen három évvel később felmerül a kérdés, hogy vajon jobb lett volna-e ezt megtenni a háború kitörése előtt, jobb lett volna-e ezt megtenni az isztambuli tárgyalásokon, mert ez biztosan megakadályozta volna a pusztítást és az emberáldozatokat”.
