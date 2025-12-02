Leó pápa különös kéréssel fordult Donald Trumphoz – óva intette az elnököt az erőszak alkalmazásától

Washington készen áll: így bukhat meg Venezuela rettegett elnöke
50 milliós vérdíj, CIA és amerikai hadihajók: vége Maduro rendszerének?
A katolikus egyházfő szerint jobb lenne párbeszédet kezdeményezni, vagy gazdasági nyomást gyakorolni Venezuelára.
XIV. Leó pápa törökországi és libanoni útjáról hazatérve figyelmeztette Donald Trump amerikai elnököt, hogy ne próbálja meg erőszakkal eltávolítani Nicolas Maduro venezuelai elnököt – írta meg a Sky News.
Az amerikai pápa szerint inkább a párbeszédre kellene törekednie az Egyesült Államoknak, esetleg gazdasági nyomásgyakorlással megpróbálni változásra kényszeríteni a venezuelai államfőt. Már „ha ez az, amit az Egyesült Államokban tenni akarnak” – vélekedett.
Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, Donald Trump amerikai elnök nemrég bejelentette Venezuela légterének teljes lezárását. A térségben hónapok óta nő a feszültség, de az elmúlt hetek fejleményei arra utalnak, hogy a konfliktus immár közvetlenül is az amerikai külpolitika fókuszába került.
Nyitókép: Filippo MONTEFORTE / AFP