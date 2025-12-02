Leó pápa különös kéréssel fordult Donald Trumphoz – óva intette az elnököt az erőszak alkalmazásától

XIV. Leó pápa törökországi és libanoni útjáról hazatérve figyelmeztette Donald Trump amerikai elnököt, hogy ne próbálja meg erőszakkal eltávolítani Nicolas Maduro venezuelai elnököt – írta meg a Sky News.

Az amerikai pápa szerint inkább a párbeszédre kellene törekednie az Egyesült Államoknak, esetleg gazdasági nyomásgyakorlással megpróbálni változásra kényszeríteni a venezuelai államfőt. Már „ha ez az, amit az Egyesült Államokban tenni akarnak” – vélekedett.