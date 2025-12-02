Ft
XIV Leó Nicolás Maduro Venezuela Donald Trump Amerikai Egyesült Államok pápa konfliktus

Leó pápa különös kéréssel fordult Donald Trumphoz – óva intette az elnököt az erőszak alkalmazásától

2025. december 02. 19:21

A katolikus egyházfő szerint jobb lenne párbeszédet kezdeményezni, vagy gazdasági nyomást gyakorolni Venezuelára.

2025. december 02. 19:21
null

XIV. Leó pápa törökországi és libanoni útjáról hazatérve figyelmeztette Donald Trump amerikai elnököt, hogy ne próbálja meg erőszakkal eltávolítani Nicolas Maduro venezuelai elnököt – írta meg a Sky News.

Az amerikai pápa szerint inkább a párbeszédre kellene törekednie az Egyesült Államoknak, esetleg gazdasági nyomásgyakorlással megpróbálni változásra kényszeríteni a venezuelai államfőt. Már „ha ez az, amit az Egyesült Államokban tenni akarnak” – vélekedett.

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, Donald Trump amerikai elnök nemrég bejelentette Venezuela légterének teljes lezárását. A térségben hónapok óta nő a feszültség, de az elmúlt hetek fejleményei arra utalnak, hogy a konfliktus immár közvetlenül is az amerikai külpolitika fókuszába került.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Filippo MONTEFORTE / AFP


 

