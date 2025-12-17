Virágoznak a magyar–amerikai kapcsolatok: magas rangú kitüntetést kapott a leköszönő amerikai ügyvivő

Befolyásos New York-i üzletember lehet az új amerikai nagykövet Budapesten
Azonban a jelölést a Szenátusnak még jóvá kell hagynia, a folyamat várhatóan októberben kezdődhet.
Robert Palladino márciusi érkezése új fejezetet nyitott a két ország közötti együttműködések terén.
A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjével tünteti ki Robert John Palladinót, az Amerikai Egyesült Államok korábbi magyarországi ideiglenes ügyvivőjét a magyar állam – derült ki a Köztársasági Elnöki Hivatal által kiadott közleményből.
Sulyok Tamás Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztését elfogadva „Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti politikai, védelmi, gazdasági, energetikai, kulturális és tudománydiplomáciai kapcsolatok, illetve együttműködés hatékony előmozdítása és a két ország civilizációs szövetségének megerősítése terén végzett odaadó tevékenysége” elismerése céljából díjazta az amerikai diplomatát.
Robert Palladino 2025. március 7-e óta látta el az egyesült államok ideiglenes ügyvivői tisztségét a budapesti amerikai nagykövetségen. Donald Trump októberben Benjamin Landa üzletembert jelölte az Egyesült Államok budapesti nagyköveti posztjára.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán