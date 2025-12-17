Virágoznak a magyar–amerikai kapcsolatok: magas rangú kitüntetést kapott a leköszönő amerikai ügyvivő

A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjével tünteti ki Robert John Palladinót, az Amerikai Egyesült Államok korábbi magyarországi ideiglenes ügyvivőjét a magyar állam – derült ki a Köztársasági Elnöki Hivatal által kiadott közleményből.

Sulyok Tamás Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztését elfogadva „Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti politikai, védelmi, gazdasági, energetikai, kulturális és tudománydiplomáciai kapcsolatok, illetve együttműködés hatékony előmozdítása és a két ország civilizációs szövetségének megerősítése terén végzett odaadó tevékenysége” elismerése céljából díjazta az amerikai diplomatát.