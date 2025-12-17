Ft
Robert Palladino Magyarország kitüntetés Budapest Amerikai Egyesült Államok amerikai nagykövetség

Virágoznak a magyar–amerikai kapcsolatok: magas rangú kitüntetést kapott a leköszönő amerikai ügyvivő

2025. december 17. 07:40

Robert Palladino márciusi érkezése új fejezetet nyitott a két ország közötti együttműködések terén.

2025. december 17. 07:40
null

A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjével tünteti ki  Robert John Palladinót, az Amerikai Egyesült Államok korábbi magyarországi ideiglenes ügyvivőjét a magyar állam – derült ki a Köztársasági Elnöki Hivatal által kiadott közleményből.

Sulyok Tamás Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztését elfogadva „Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti politikai, védelmi, gazdasági, energetikai, kulturális és tudománydiplomáciai kapcsolatok, illetve együttműködés hatékony előmozdítása és a két ország civilizációs szövetségének megerősítése terén végzett odaadó tevékenysége” elismerése céljából díjazta az amerikai diplomatát.

Robert Palladino 2025. március 7-e óta látta el az egyesült államok ideiglenes ügyvivői tisztségét a budapesti amerikai nagykövetségen. Donald Trump októberben Benjamin Landa üzletembert jelölte az Egyesült Államok budapesti nagyköveti posztjára.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

bozso-az-ordog-es-annak-ugyvedje-69
2025. december 17. 10:16
Nagyon helyes! Hazánk barátját tüntetjük ki!
balbako_
2025. december 17. 09:47
Helyes! Meg kell becsülni az olyan diplomatákat akik nem ellenségként jönnek ide.
