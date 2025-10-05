Befolyásos New York-i üzletember lehet az új amerikai nagykövet Budapesten

Nagyon úgy tűnik, megvan, ki lesz az Egyesült Államok új budapesti nagykövete
Bryan Leib külpolitikai elemző rántotta le a leplet a diplomata személyéről.
Azonban a jelölést a Szenátusnak még jóvá kell hagynia, a folyamat várhatóan októberben kezdődhet.
Donald Trump Benjamin Landa üzletembert jelölte az Egyesült Államok budapesti nagyköveti posztjára – írta a The Washington Post a Kongresszus Külügyi Bizottságának honlapja alapján, a kinevezések állásáról szóló összefoglalójában.
Landa jelölését a Szenátusnak még jóvá kell hagynia, a folyamat várhatóan októberben kezdődhet.
Az értesülést Bryan Leib külpolitikai elemző, az Alapjogokért Központ kutatója is megerősítette az X-en, aki korábban szintén esélyesként szerepelt a posztra.
Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
