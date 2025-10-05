Ft
10. 05.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország Donald Trump Budapest nagykövet Egyesült Államok

Befolyásos New York-i üzletember lehet az új amerikai nagykövet Budapesten

2025. október 05. 10:57

Azonban a jelölést a Szenátusnak még jóvá kell hagynia, a folyamat várhatóan októberben kezdődhet.

2025. október 05. 10:57
null

Donald Trump Benjamin Landa üzletembert jelölte az Egyesült Államok budapesti nagyköveti posztjára – írta a The Washington Post a Kongresszus Külügyi Bizottságának honlapja alapján, a kinevezések állásáról szóló összefoglalójában

Landa jelölését a Szenátusnak még jóvá kell hagynia, a folyamat várhatóan októberben kezdődhet.

Az értesülést Bryan Leib külpolitikai elemző, az Alapjogokért Központ kutatója is megerősítette az X-en, aki korábban szintén esélyesként szerepelt a posztra.

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán 

bakafant-28
2025. október 05. 11:45
Azé' má egyszer lehetne gój is...Hogy még egy nigger,vagy cseroki indián se lehet,csak " Isten ajándéka"! Van még ország,ahová csak ezekből jut,vagy kizárólag nekünk tartogatják őket?
Válasz erre
0
0
ekeke1
2025. október 05. 11:36
hvg.hu/360/20251005_Kicsoda-Benjamin-Landa-Uj-amerikai-nagykovet-jelolt-portre
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2025. október 05. 11:32
Tökmindegy melyik nemgój lesz, még a portás ellen sem mer lépni a magyar külügy semmit! (fartúró Présmanó csak ügyvezető volt, még a konzulátus ajtójában is megbilincselhették volna köztörvényes cuccért, mégis megtartotta a bírós széderesteket. Ja a bírókat sem érte a fizetésemelésükön kívűl attrocítás)
Válasz erre
0
0
Tapeino
2025. október 05. 11:22
Hans vagy Benjamin Landa? Nem mindegy!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!