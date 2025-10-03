Nagyon úgy tűnik, megvan, ki lesz az Egyesült Államok új budapesti nagykövete

Bryan Leib amerikai külpolitikai elemző Instagram-oldalán gratulált ahhoz, hogy

Donald Trump elnök kinevezte Ben Landát az Egyesült Államok következő budapesti nagykövetének.

Az Alapjogokért Központ vezető kutatója levelében köszönetet mondott azért, hogy mindössze 39 évesen több hónapon keresztül azon az elnöki listán szerepelhetett, amelyen a diplomatajelöltek kaptak helyet.

Leib továbbá azoknak a republikánus szenátoroknak és politikusoknak is kifejezte háláját, akik támogatásukról biztosították, és a Fehér Háznak ajánlóleveleket is küldtek annak érdekében, hogy Magyarországon a jövőbe ő képviselhesse az Egyesült Államokat és a Trump-kabinetet.

A külpolitikai elemző továbbá elismerését fejezte ki Robert Palladino ideiglenes ügyvivő irányába, aki 2025 márciusa óta dolgozott a magyar-amerikai kapcsolatokért.