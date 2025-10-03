Ft
Ft
14°C
4°C
Ft
Ft
14°C
4°C
10. 04.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 04.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Bryan Leib Ben Landa Magyarország elnök Donald Trump nagykövet kapcsolat USA

Nagyon úgy tűnik, megvan, ki lesz az Egyesült Államok új budapesti nagykövete

2025. október 03. 22:52

Bryan Leib külpolitikai elemző rántotta le a leplet a diplomata személyéről.

2025. október 03. 22:52
null

Bryan Leib amerikai külpolitikai elemző Instagram-oldalán gratulált ahhoz, hogy 

Donald Trump elnök kinevezte Ben Landát az Egyesült Államok következő budapesti nagykövetének.

Az Alapjogokért Központ vezető kutatója levelében köszönetet mondott azért, hogy mindössze 39 évesen több hónapon keresztül azon az elnöki listán szerepelhetett, amelyen a diplomatajelöltek kaptak helyet.

Leib továbbá azoknak a republikánus szenátoroknak és politikusoknak is kifejezte háláját, akik támogatásukról biztosították, és a Fehér Háznak ajánlóleveleket is küldtek annak érdekében, hogy Magyarországon a jövőbe ő képviselhesse az Egyesült Államokat és a Trump-kabinetet.

A külpolitikai elemző továbbá elismerését fejezte ki Robert Palladino ideiglenes ügyvivő irányába, aki 2025 márciusa óta dolgozott a magyar-amerikai kapcsolatokért. 

Profizmusa és a magyar-amerikai szövetség megerősítése iránti elkötelezettsége példaértékű volt”

– hangsúlyozta Bryan Leib.

A vezető elemző arra is rámutatott, hogy minden kétségen kívül Magyarország az Egyesült Államok kulcsfontosság szövetségese Európában. „Nincs kétségem afelől, hogy Trump elnök vezetése a nemzetek közötti kapcsolatok új magasságokba emelkednek”.

Gondolatait azzal zárta, hogy a jövőben is azon fog dolgozni valamennyi amerikai diplomatával, hogy Magyarország az USA között a kapcsolatok újból kiválóak legyenek.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
trokadero
2025. október 03. 23:47
A Dohány utca ,sokszor le lesz zárva ezután .
Válasz erre
0
0
moliere-0
2025. október 03. 23:12
Gondolom, ez ilyen alapszabály, hogy olyant nem küldenek, aki a hidegtálról elvenné a porkettát...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!