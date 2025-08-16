Szoboszlai nem tud hibázni, a svédek szerint szánalmas teljesítményt nyújtottak

Mint arról beszámoltunk, a bajnoki címvédő Liverpool 2–2-es döntetlen és tizenegyespárbaj után vasárnap végül 3–2-re elbukta az FA Kupa-győztes Crystal Palace elleni idénynyitó angol Szuperkupát, a Community Shieldet. Noha a mérkőzésen az ezúttal is új szerepkörében csillogó Szoboszlai Dominik gólpasszt adott, illetve a büntetőrúgások során is értékesítette saját tizenegyesét a Vörösök befejező embereként, végül ez is kevésnek bizonyult a sikerhez, mivel az együttesből rajta kívül csupán Cody Gakpo tudott betalálni a szétlövés során. Arne Slot vezetőedző arra is kitért, hogy egy pillanatig sem voltak benne kérdőjelek azt illetően, mely játékosai rúgják a tizenegyeseket a büntetőpárbaj során.

„Teljesen egyértelmű volt, melyik öt srác fogja elvégezni, csak a sorrendet kellett eldöntenünk, és ezt meg is tettük. Onnantól már a játékosokon áll, hogy minél jobban koncentráljanak, de ezúttal nem sikerült mindannyiuknak belőni” – összegzett Slot.

Olyannyira nem, hogy meglepetésre az első számú tizenegyesrúgó Mohamed Szalah mellett Alexis Mac Allister és Harvey Elliott is hibázott, a három rontással együtt pedig az is belefért a Palace-nak, hogy onnan is kihagyja két ember Eberechi Eze és Borna Sosa személyében. Azt mindenesetre jó látni, hogy Szoboszlai irányába továbbra is töretlen a bizalom a stáb részéről, és a döntő pillanatokban is kulcsszereplőként számítanak rá – ő pedig nem is okoz csalódást. Külön öröm az ürömben, hogy a nemzetközi játékosértékelésekre szakosodott Sofascore weboldal a mérkőzés után a két magyar légióst, Szoboszlait és Kerkez Milost látta a legjobbnak a Liverpoolból a kapus Alisson mögött, ez mindenképpen gyógyír a fájó vereségre.