Szoboszlai nem tud hibázni, a svédek szerint szánalmas teljesítményt nyújtottak

2025. augusztus 16. 06:49

Szoboszlai Dominik a gólpassza mellett saját büntetőjét is belőtte, a Liverpool mégis elveszítette az angol Szuperkupát; tankolás közben hunyt el a fiatal magyar focista; folytatódik az üzengetés a Vörösök sztárjai között; a svédek szerint szánalmas teljesítményt nyújtott az AIK Győrben – ezek voltak a hét legolvasottabb sporthírei a Mandineren.

2025. augusztus 16. 06:49
Mint arról beszámoltunk, a bajnoki címvédő Liverpool 2–2-es döntetlen és tizenegyespárbaj után vasárnap végül 3–2-re elbukta az FA Kupa-győztes Crystal Palace elleni idénynyitó angol Szuperkupát, a Community Shieldet. Noha a mérkőzésen az ezúttal is új szerepkörében csillogó Szoboszlai Dominik gólpasszt adott, illetve a büntetőrúgások során is értékesítette saját tizenegyesét a Vörösök befejező embereként, végül ez is kevésnek bizonyult a sikerhez, mivel az együttesből rajta kívül csupán Cody Gakpo tudott betalálni a szétlövés során. Arne Slot vezetőedző arra is kitért, hogy egy pillanatig sem voltak benne kérdőjelek azt illetően, mely játékosai rúgják a tizenegyeseket a büntetőpárbaj során. 

„Teljesen egyértelmű volt, melyik öt srác fogja elvégezni, csak a sorrendet kellett eldöntenünk, és ezt meg is tettük. Onnantól már a játékosokon áll, hogy minél jobban koncentráljanak, de ezúttal nem sikerült mindannyiuknak belőni” – összegzett Slot.

Olyannyira nem, hogy meglepetésre az első számú tizenegyesrúgó Mohamed Szalah mellett Alexis Mac Allister és Harvey Elliott is hibázott, a három rontással együtt pedig az is belefért a Palace-nak, hogy onnan is kihagyja két ember Eberechi Eze és Borna Sosa személyében. Azt mindenesetre jó látni, hogy Szoboszlai irányába továbbra is töretlen a bizalom a stáb részéről, és a döntő pillanatokban is kulcsszereplőként számítanak rá – ő pedig nem is okoz csalódást. Külön öröm az ürömben, hogy a nemzetközi játékosértékelésekre szakosodott Sofascore weboldal a mérkőzés után a két magyar légióst, Szoboszlait és Kerkez Milost látta a legjobbnak a Liverpoolból a kapus Alisson mögött, ez mindenképpen gyógyír a fájó vereségre. 

Szoboszlai Dominik nem tud hibázni

Ahogy fentebb is írtuk, a mindig biztos lábakon álló Szoboszlai Dominik ötödik rúgóként szokásához híven kíméletlenül bevarrta a sajátját, a kapusnak jobbra, ám ez most kevés volt az üdvösséghez. Arra viszont jók voltak a látottak, hogy megerősítsék Arne Slot vezetőedzőben, hogy a Liverpool kiélezett helyzetekben is számíthat a magyar középpályására.

A londoni szétlövést az eddigi első számú tizenegyesrúgó, Mohamed Szalah kezdte a Palace ellen, ám az egyiptomi az égbe lőtte a labdát, így felerősödtek azok a hangok, akik Szoboszlait jelölnék ki a büntetők elvégzésére. A válogatottban csapatkapitányként ő áll a labda mögé, ám a klubjában eddig nem kapott lehetőséget, holott minden képessége megvan hozzá. A technikai tudása és a mentális felkészültsége is adott, még a kritikus szituációkban is kizökkenthetetlen. Emlékezetes, Neymar is hiába próbálkozott nála. Szoboszlai még az RB Leipzig színeiben szerepelt, amikor a PSG brazil sztárja provokálni szerette volna a hosszabbításban elvégzett büntetője előtt, ám ő sem tudta kizökkenteni a magyart, aki végül 2–2-es döntetlenre mentette a BL-mérkőzést.

Stressztűrő képességét remekül támasztja alá Geir Jordet norvég pszichológus vizsgálata, aki évek óta elemzi a tizenegyesrúgások metodikáját a topfutballban. A szakember gyakran állítja példaként Szoboszlai Dominikot, akinek a felnőtt pályafutása során eddig soha, egyik vele szemben álló kapus sem védte még a büntetőjét tétmeccsen. Egyszer hibázott: 2021 novemberében, a Leverkusen elleni bajnoki hajrájában, de akkor is azért, mert kapufára lőtt. 

Szoboszlai felnőtt pályafutása során a 20 büntetőjéből 19-et értékesített. Érdekesség, hogy a PL-történetében mindössze négy olyan játékos akad, aki lőtt legalább kilenc tizenegyest, és nem hibázott:

  • Yaya Touré (11/11),
  • Raúl Jimenez (10/10),
  • Bryan Mbeumo (10/10),
  • Dimitar Berbatov (9/9).

Tankolás közben hunyt el a fiatal magyar focista

Tragikus balesetben elhunyt szerdán a magyar másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Videoton FC Fehérvár korábbi utánpótlás-játékosa, Varga Zsombor. A 22 éves futballista Soponyáról indult, majd 2014 és 2017 között szerepelt a Vidi U14-es és U15-ös csapataiban, később Csákváron, Bicskén, Pakson és Sárosdon is szerepelt.

„A tragédia tankolás közben érte a fiatal focistát szerda hajnalban Előszálláson – számol be róla a feol.hu. A Fejér vármegyei lapnak a történtekkel kapcsolatban a rendőrség azt írta, hogy: 2025. augusztus 13-án nem sokkal 4 óra után érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Előszállás belterületén egy üzemanyagtöltő-állomáson egy tehergépjármű oszlophoz szorított egy személyt. A rendelkezésre álló adatok alapján a sofőr a járműből kiszállás előtt a fékberendezéssel nem megfelelően rögzítette járművét, melynek következtében az gurulni kezdett, és a férfit a benzinkút oszlopának nyomta. A sofőr a helyszínen életét vesztette, a baleset körülményeit a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vizsgálja.” 

A tragédia híre a helyi és a vármegyei közösséget is megrázta, mint írják, Varga Zsombor egy rendkívül fiatal, de annál érettebben gondolkodó, szorgos, kitartó, a céljaiért küzdő fiú volt.

Szoboszlai megmutatta Szalahnak, hol a helye

Bár vasárnap az angol Szuperkupát (Community Shield) elbukta Arne Slot együttese a Crystal Palace-szal szemben, a felkészülés a Premier League-nyitányra jó hangulatban telt, amit Szoboszlai posztja is bizonyított. Labdarúgó-válogatottunk 24 éves csapatkapitánya ugyanis folytatta a csipkelődést a Mohamed Szalahhal a közösségi médiában. 

„Ezúttal arra hívta fel az egyiptomi figyelmét, hogy a jobb szélen van feladata, azt sugallva, hogy még a rutinos támadónak is szüksége van iránymutatásra” szúrta ki a Magyar Nemzet.

A két csapattárs, jó barát már az előző évadban is üzengetett egymásnak, a legtöbbször az edzőteremből, ahol mindketten sok időt töltenek. 

A svédek szerint botrányos és szánalmas teljesítményt nyújtottak Győrben

Az ETO FC hazai pályán 2–0-ra legyőzte a svéd AIK Stockholmot csütörtök este, és ezzel bejutott a labdarúgó Konferencia-liga 4., utolsó selejtezőfordulójába, amelyben az osztrák Rapid Wiennel már a főtábláért játszik. Az AIK Facebook-oldalán a drukkerek nem kímélték a svéd csapatot.

„Gondolom, panaszkodnom kellene a gyep minőségére vagy a hőségre… Katasztrofálisan játszottak.”

„Kihagyni egy tizenegyest, aztán öngólt szerezni. Gratulálok!”

„Ugyanaz a régi nóta.”

Egy másik szurkoló szerint a legkönnyebb sorsolásuk volt, mégis sikerült kiesniük.

„Ennél nem lesz jobb esélyünk. De szokás szerint ismét gyáván játszottunk úgy, mint azok az edzők alatt, akik védekezéssel akartak sikert elérni.” (Itt egyébként a szurkoló megemlítette azt a Bartosz Grzelakot is, aki miután az AIK-ot irányította, Magyarországon Székesfehérváron és Újpesten is edzősködött.)

„Átkozottul rossz volt ez. Tartás nélkül. Kihagyni a büntetőt, öngólt rúgni. Botrányos és szánalmas.”

„Először a 87. percben hajtott végre olyan cserét, ami támadó jellegű volt. Előtte csak simán cserélt. Az itt a kérdés, hogy mi a pokol volt ez? Nem akartunk továbbjutni?”

„Ez volt a legrosszabb meccsünk, amit valaha láttam.”

Ezzel szemben idehaza elégedetten kommentáltak a futballdrukkerek.

Fotó: Darren Staples / AFP

