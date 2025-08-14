Folytatódik a liverpooli belháború a közösségi médiában: Szoboszlai irányt mutatott Szalahnak (FOTÓ)

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, pénteken a címvédő Liverpool és a Bournemouth mérkőzésével startol az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 2025–2026-os kiírása. Az előző idény gólkirálya, Mohamed Szalah igazi specialistának számít az első fordulókban, mivel karrierje során 9 gólt szerzett az aktuális bajnoki rajton. A Vörösök egyiptomi világklasszisa ráadásul kedvenc ellenfelével néz szembe, hiszen a Bournemouth ellen már 11 találatnál jár – emlékeztetett az Aréna 4.

A 33 éves afrikai szupersztár olyan kiváló (angol) futballistákat előz meg a nyitó játéknapon szerzett PL-gólokat illetően, mint

Frank Lampard,

Wayne Rooney,

Alan Shearer vagy

Jamie Vardy.

A csapat gőzerővel készül a nyitányra, a sokáig Achilles-ín-sérüléssel bajlódó Joe Gomez szerdán már újra együtt edzett a három magyart, Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató 'Poollal.