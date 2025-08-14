Folytatódik a liverpooli belháború a közösségi médiában: Szoboszlai irányt mutatott Szalahnak (FOTÓ)

„Miért csináltad ezt?!” – kérdőre vonták a magyarok Szoboszlai Dominikot
Az élet nagy kérdései...
Bár az angol Szuperkupát elbukta a Premier League címvédője, a felkészülés a pénteki bajnoki rajtra jó hangulatban telik, amit Szoboszlai Dominik posztja is bizonyít.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, pénteken a címvédő Liverpool és a Bournemouth mérkőzésével startol az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 2025–2026-os kiírása. Az előző idény gólkirálya, Mohamed Szalah igazi specialistának számít az első fordulókban, mivel karrierje során 9 gólt szerzett az aktuális bajnoki rajton. A Vörösök egyiptomi világklasszisa ráadásul kedvenc ellenfelével néz szembe, hiszen a Bournemouth ellen már 11 találatnál jár – emlékeztetett az Aréna 4.
A 33 éves afrikai szupersztár olyan kiváló (angol) futballistákat előz meg a nyitó játéknapon szerzett PL-gólokat illetően, mint
A csapat gőzerővel készül a nyitányra, a sokáig Achilles-ín-sérüléssel bajlódó Joe Gomez szerdán már újra együtt edzett a három magyart, Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató 'Poollal.
Bár vasárnap az angol Szuperkupát (Community Shield) elbukta Arne Slot együttese a Crystal Palace-szal szemben, a felkészülés jó hangulatban telik, amit Szoboszlai posztja is bizonyít. Labdarúgó-válogatottunk 24 éves csapatkapitánya folytatta a csipkelődést Szalahhal a közösségi médiában.
Ezúttal arra hívta fel az egyiptomi figyelmét, hogy a jobb szélen van feladata, azt sugallva, hogy még a rutinos támadónak is szüksége van iránymutatásra
A két csapattárs, jó barát már az előző évadban is üzengetett egymásnak, a legtöbbször az edzőteremből, ahol mindketten sok időt töltenek.
A klubbal kapcsolatos hír, hogy egybehangzó sajtóértesülések szerint a védelem tengelyébe két új ember érkezhet: a Crystal Palace angol válogatott játékosa, Marc Guéhi 35 millió fontért, míg a Parma fiatal olasz tehetsége, Giovanni Leoni 30 millióért csatlakozhat hozzájuk.
Fotó: Paul Ellis / AFP