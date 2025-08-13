Osztrák címlapon szerepel Szoboszlai – újabb titkokra derült fény vele kapcsolatban

A Red Bull magazinja, a The Red Bulletin osztrák kiadása ezúttal Szoboszlai Dominikot választotta címlapsztárjának, terjedelmes interjút közölve a Liverpool magyar világklasszisával.

Az eredetileg „A Premier League-címtől a vb-álomig: Szoboszlai Dominik kérlelhetetlen” címet viselő exkluzív mélyinterjúban – magyar nyelven itt olvasható – válogatottunk csapatkapitánya egészen a kezdetektől fogva meséli el útját a csúcsig, természetesen kiemelt figyelmet fordítva két korábbi Red Bull-egyesületére, a Salzburgra és a Leipzigre. Szoboszlai őszintén beszél arról, hogy az ő „titka” tulajdonképpen a munka- és edzésmorálja (hazai futballisták, hahó!), már a Red Bull ausztriai akadémiáján is ezzel tűnt ki: „Az első hónapokban a magány volt a legnehezebb.

Azt mondogattam magamnak, hogy kétszer olyan keményen fogok edzeni, mint mindenki más, és akkor itt is megállom a helyem. Természetesen akkor még egyáltalán nem volt biztos, hogy egy nap valóban bekerülök az első csapatba, de ez nem számított. Egyszerűen minden nap mindent beleadtam”

– magyarázta a klasszis középpályás, hozzátéve, hogy szerinte igenis fejben dől el. „Minden mérkőzésre azzal a hozzáállással megyek ki, hogy mindent beleadok minden sprintbe és párharcba. Erre edzettem egész életemben, és valószínűleg ez az, ami különlegessé tesz engem és a Red Bull-iskolából kikerült játékosokat. Ez a folyamatos rohanás és nyomásgyakorlás. Mindannyian megtanultuk, mikor és hogyan kell futni ahhoz, hogy a rendszer működjön.

Azzal a tudattal nőttünk fel, hogy nem szabad kihagyni egy sprintet sem, mert akkor a rendszer összeomlik.”

Szoboszlai Dominik a Red Bullnál megtanulta kezelni a folyamatos nyomást (Fotó: Ronny Hartmann / AFP)

Szoboszlai Dominik további kulisszatitkokat is elárult olyan világsztárokról, mint egykori csapattársa, a Manchester Cityvel azóta mindent megnyerő Erling Haaland – aki mindig olyan hangosan hallgatta a kocsiban a Bajnokok Ligája-himuszát, hogy a mögötte lévő autóban is hallani lehetett –, vagy éppen az őt a Liverpoolhoz szerződtető Jürgen Klopp, aki jelenleg is a Red Bull globális futballigazgatójaként dolgozik. „Ideges voltam, nem tudtam, hogyan viselkedjek a beszélgetés során. Az ajánlatát viszont hamar elfogadtam, könnyű döntés volt, Jürgen Klopp az egyik legnagyobb” – idézte fel a legelső beszélgetésüket.

A 24 esztendős világklasszis természetesen a magyar válogatottról és a büszkén viselt csapatkapitányi karszalagról is beszélt záróakkordként. Ezzel kapcsolatban elmondta, minden vágya, hogy Magyarország hosszú idő után újra világbajnokságon szerepelhessen:

Nagyon büszke vagyok arra, hogy én lehetek a nemzetem kapitánya, és bárkinek ott segítek, ahol tudok. Magyarország sorozatban háromszor volt ott az Európa-bajnokságon, és most a következő lépés a világbajnokságra való kijutás. A legnagyobb álmom, hogy világbajnoki részvételhez segítsem Magyarországot. Mindent meg fogok tenni ezért!”

MINDKÉT MAGYAR A TOP 50-BEN: Az ESPN a Premier League szezonrajtja előtt közzétette az 50 legjobb játékost az angol élvonalban, a listán mindkét liverpooli magyar helyt kapott, ami óriási fegyvertény. Szoboszlai az előkelő 26. helyet foglalja el a szakportál szempontrendszere alapján, míg újdonsült csapattársa, Kerkez Milos holtversenyben a 49. helyre fért oda. A dobogót sorrendben a szintén liverpooli Mohamed Szalah, valamint Cole Palmer (Chelsea) és Erling Haaland alkotja.