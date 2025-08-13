Ft
08. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool kommentelők Szoboszlai Dominik

„Miért csináltad ezt?!” – kérdőre vonták a magyarok Szoboszlai Dominikot

2025. augusztus 13. 19:59

Akadnak olyan honfitársaink, akik azt hiszik, a Liverpool karmestere nincs tisztában a saját nevének helyes kiejtésével, holott a megfejtés valószínűleg egészen máshol keresendő.

2025. augusztus 13. 19:59
null

Mókás „ismerkedős” videót tett közzé a Liverpool FC közösségi oldalán, melynek lényege, hogy a klub egyes játékosai elmondják a kamerába, a saját anyanyelvükön pontosan hogyan hangzana a nevük a helyes kiejtéssel. 

@liverpoolfc

Straight from the source 🗣️✅ #lfc #liverpool

♬ original sound - Liverpool FC

A nyelvi gyorstalpalót adó futballisták között ott van a Premier League-címvédő három magyar játékosa, Kerkez Milos, Pécsi Ármin és Szoboszlai Dominik is, 

ám utóbbi a videóban kevésbé magyarosan, mint inkább angolosan ejti ki a vezetéknevét.

Vájt fülű honfitársaink közül ez többeknek is feltűnt, akadt, akinek több se kellett, egyből buzgón korrigálta is a kommentszekcióban, gúnyosan megjegyezve, Szoboszlai még a saját nevét sem tudja helyesen kiejteni. A szigetországi hozzászólók végül az önjelölt okoskodókat helyre téve megfejtették, mi állhat a háttérben: szerintük a magyar középpályás szándékosan mondta így, 

előre megkönnyítendő ezzel az angol kommentátorok dolgát.

 

Szoboszlai nevével remélhetőleg idén is sokszor kell majd megbirkózniuk a kommentátoroknak, elsőként a péntek esti PL-idénynyitón, ahol hagyományosan a bajnokcsapat nyitja meg az új szezont, ezúttal éppen Kerkez előző klubja, a Bournemouth elleni hazai összecsapással. 

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen)

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pugacsov-0
2025. augusztus 13. 20:43
Mondjuk ha a feladat az, hogy a nevük a saját anyanyelvükön, hogy hangzik akkor ő tényleg nem Dominik Szoboszlaj...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!