„Miért csináltad ezt?!” – kérdőre vonták a magyarok Szoboszlai Dominikot

„Kerkez a szélen bitang jó, Szoboszlai labdái meg klasszisok” – újabb remek meccs van a Liverpool magyar válogatottjai mögött
Szoboszlai a visszavontabb szerepkörben is jól muzsikált.
Akadnak olyan honfitársaink, akik azt hiszik, a Liverpool karmestere nincs tisztában a saját nevének helyes kiejtésével, holott a megfejtés valószínűleg egészen máshol keresendő.
Mókás „ismerkedős” videót tett közzé a Liverpool FC közösségi oldalán, melynek lényege, hogy a klub egyes játékosai elmondják a kamerába, a saját anyanyelvükön pontosan hogyan hangzana a nevük a helyes kiejtéssel.
A nyelvi gyorstalpalót adó futballisták között ott van a Premier League-címvédő három magyar játékosa, Kerkez Milos, Pécsi Ármin és Szoboszlai Dominik is,
ám utóbbi a videóban kevésbé magyarosan, mint inkább angolosan ejti ki a vezetéknevét.
Vájt fülű honfitársaink közül ez többeknek is feltűnt, akadt, akinek több se kellett, egyből buzgón korrigálta is a kommentszekcióban, gúnyosan megjegyezve, Szoboszlai még a saját nevét sem tudja helyesen kiejteni. A szigetországi hozzászólók végül az önjelölt okoskodókat helyre téve megfejtették, mi állhat a háttérben: szerintük a magyar középpályás szándékosan mondta így,
előre megkönnyítendő ezzel az angol kommentátorok dolgát.
Szoboszlai nevével remélhetőleg idén is sokszor kell majd megbirkózniuk a kommentátoroknak, elsőként a péntek esti PL-idénynyitón, ahol hagyományosan a bajnokcsapat nyitja meg az új szezont, ezúttal éppen Kerkez előző klubja, a Bournemouth elleni hazai összecsapással.
Ezt is ajánljuk a témában
Szoboszlai a visszavontabb szerepkörben is jól muzsikált.
(Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen)