„Miért csináltad ezt?!” – kérdőre vonták a magyarok Szoboszlai Dominikot

Mókás „ismerkedős” videót tett közzé a Liverpool FC közösségi oldalán, melynek lényege, hogy a klub egyes játékosai elmondják a kamerába, a saját anyanyelvükön pontosan hogyan hangzana a nevük a helyes kiejtéssel.

A nyelvi gyorstalpalót adó futballisták között ott van a Premier League-címvédő három magyar játékosa, Kerkez Milos, Pécsi Ármin és Szoboszlai Dominik is,

ám utóbbi a videóban kevésbé magyarosan, mint inkább angolosan ejti ki a vezetéknevét.

Vájt fülű honfitársaink közül ez többeknek is feltűnt, akadt, akinek több se kellett, egyből buzgón korrigálta is a kommentszekcióban, gúnyosan megjegyezve, Szoboszlai még a saját nevét sem tudja helyesen kiejteni. A szigetországi hozzászólók végül az önjelölt okoskodókat helyre téve megfejtették, mi állhat a háttérben: szerintük a magyar középpályás szándékosan mondta így,

előre megkönnyítendő ezzel az angol kommentátorok dolgát.

Szoboszlai nevével remélhetőleg idén is sokszor kell majd megbirkózniuk a kommentátoroknak, elsőként a péntek esti PL-idénynyitón, ahol hagyományosan a bajnokcsapat nyitja meg az új szezont, ezúttal éppen Kerkez előző klubja, a Bournemouth elleni hazai összecsapással.