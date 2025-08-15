Ft
Ft
37°C
18°C
Ft
Ft
37°C
18°C
08. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
győr ETO FC AIK AIK Stockholm Svédország Konferencia-liga lapszemle

„Botrányos és szánalmas”– nagyon kiborultak a svédek a Győrben történtek miatt

2025. augusztus 15. 05:49

Fekete nap volt a csütörtöki a svéd futball számára, és erről részben az ETO tehet.

2025. augusztus 15. 05:49
null
Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, az ETO FC hazai pályán 2–0-ra legyőzte a svéd AIK Stockholmot, és ezzel bejutott a labdarúgó Konferencia-liga 4., utolsó selejtezőfordulójába, amelyben az osztrák Rapid Wiennel már a főtábláért játszik. A teljesség igénye nélkül megnéztük, mit írt a győri meccsről a svéd sajtó.

Ezt is ajánljuk a témában

Az Aftonbladet cikkében idézte a SLO AIK Fotboll X-oldalát (a szervezet feladata összekötni a klubot a szurkolókkal), pontosabban a lefújás utáni posztját, amely arra kérte a Magyarországon tartózkodó vendégszurkolókat, hogy inkább maradjanak a szállásukon.

Azoknak, akik az éjszakát Győrben töltik, azt ajánljuk, hogy maradjanak a szállásukon, de ha ki akarnak menni a városba, akkor öltözzenek át, és ne AIK-mezben legyenek”

– olvasható.

A portál egyébként megjegyezte, amiről a találkozó előtt több cikkben a Mandiner is beszámolt, hogy a svéd drukkerek randalíroztak a városban, emiatt a rendőröknek intézkedniük kellett. Illetve arról is írtak, hogy miután a játékosok levonultak a pályáról, a drukkerek kifütyülték őket.

Ezt is ajánljuk a témában

Megértem őket. Időt áldoztak ránk, kitették a szívüket-lelküket értünk. De egy olyan csapat ellen kiesni, mint a Győr – amelyé minden tiszteletem –, meg tudom érteni őket”

– nyilatkozta a svéd Expressennek a magyar-svéd származású Anton Salétros, aki 1–0-s ETO-vezetésnél – összesítésben döntetlennél – büntetőt hibázott.

Az Aftonbladet egy másik cikke így foglalta össze a mérkőzést:

Az AIK egy öngóllal búcsúzott Európától”

– írták, majd hozzátették:

A főtáblás álmok szertefoszlottak Győrben.”

A folytatásban Mikkjal Thomassen vezetőedzőt idézték, aki elmondta, megérti, hogy a szurkolók csalódottak, de a csapaton belül ők is ugyanannyira el vannak most keseredve. Salétros egyébként a kihagyott tizenegyese (videó itt) kapcsán elárulta, hogy általában előre elhatározza, hova lövi a labdát, de most az utolsó pillanatban meggondolta magát, ami rossz döntésnek bizonyult.

Az Aftonbladethez hasonlóan a fotbollskanalen.se is inkább a Hammarby kiesésével volt elfoglalva, amely a norvég Rosenborggal szemben maradt alul a Kl-ben. Ettől függetlenül az AIK találkozójával is foglalkoztak, az egyikben például egy svéd sportújságíróval készítettek egy rövid interjút, amelyben az együttes és a vezetőedző jövőjéről esett szó. Magyar szempontból ez nem volt érdekes, egy másik cikkből viszont kiderült, hogy a drukkereik amellett, hogy kifütyülték a játékosokat, apró tárgyakat is bedobáltak a pályára.

A Svéd Labdarúgó-szövetség hivatalos oldala egy cikk alatt hozta az AIK és a Hammarby kiesését. A svédek egyébként mindhárom csütörtökön pályára lépő csapata elvesztette a párharcát, ugyanis az Európa-liga selejtezőjében a BK Häcken ugyan idegenben legyőzte norvég ellenfelét, de így is utóbbi jutott tovább. Kedden pedig a Malmö kapott egy ötöst dán riválisától a Bajnokok Ligájában, és így az El selejtezősorozatában folytathatja.

Összesen hat északi csapat búcsúzott Európától, és már csak kilenc maradt versenyben. Közülük négyen biztosan valamelyik főtáblára jutnak, míg ötnek ezt a Kl selejtezőjének rájátszásából kell kivívnia.

Ezt is ajánljuk a témában

Szurkolói reakciók

Az AIK Facebook-oldalán a drukkerek nem kímélték a csapatot.


„Gondolom, panaszkodnom kellene a gyep minőségére vagy a hőségre… Katasztrofálisan játszottak.”

„Kihagyni egy tizenegyest, aztán öngólt szerezni. Gratulálok!”

„Ugyanaz a régi nóta.”

Egy másik szurkoló szerint a legkönnyebb sorsolásuk volt, mégis sikerült kiesniük.

„Ennél nem lesz jobb esélyünk. De szokás szerint ismét gyáván játszottunk úgy, mint azok az edzők alatt, akik védekezéssel akartak sikert elérni.” (Itt egyébként a szurkoló megemlítette azt a Bartosz Grzelakot is, aki miután az AIK-ot irányította, Magyarországon Székesfehérváron és Újpesten is edzősködött.)

„Átkozottul rossz volt ez. Tartás nélkül. Kihagyni a büntetőt, öngólt rúgni. Botrányos és szánalmas.”

„Először a 87. percben hajtott végre olyan cserét, ami támadó jellegű volt. Előtte csak simán cserélt. Az itt a kérdés, hogy mi a pokol volt ez? Nem akartunk továbbjutni?”

„Ez volt a legrosszabb meccsünk, amit valaha láttam.”

Ezzel szemben idehaza elégedetten kommentáltak a futballdrukkerek.


„Minden magyar sikernek örülünk. Gratulálok, ETO!”

„Élvezetes mérkőzés volt. A Győr előtt le a kalappal. NB I terén is lesz meglepetés. Ilyen focival dobogós.”

„Ritkán látni ilyen jó meccset magyar csapattól.”

„Durva, amit a Győr csinált, és egy egész galaxisnyi szerencséje is volt.”

„Ezt a győri focit érdemes nézni, színvonalas támadófocit játszanak, nem állnak le akkor sem, ha továbbjutásra állnak, és ezt a szerencse meg is hálálta nekik a végén.”

„Szép volt! Kívánom, hogy bejussatok a Kl főtáblájára is!”

Osztályzatok

Fotó: sofascore.com

Labdarúgó Konferencia-liga
3. selejtezőforduló, visszavágó
ETO FC–AIK (svéd) 2–0 (1–0)
Győr, ETO Stadion, 6991 néző. Vezette: Lawrence Visser (Ruben Wyns, Michele Seeldraeyers) – belgák
ETO: Petrás – Vladoiu, Krpics, Csinger, Stefulj – Vitális, Anton (Tóth R., 81.), Ouro (Boldor, 86.) – Gavrics (Bánáti, 81.), Benbuali, Bumba (Piscsur, 90+4.). Vezetőedző: Borbély Balázs
AIK: Nordfeldt – Thychosen (Edh, 78.), Papagiannopoulos, Benkovic, B. Hansen (Fesshaie, 87.) – Ayari (Hove, 71.), Csongvai, Salétros, Besirovic – Celina (Ali, 71.), Flataker (Guidetti, 71.). Vezetőedző: Mikkjal Thomassen
Gólszerző: Gavrics (34.), Csongvai (59. – öngól)
Továbbjutott: az ETO, 3–2-es összesítéssel

A másik magyar érdekeltségű mérkőzésen
Paksi FC–Polisszja Zsitomir (ukrán) 2–1 (Szabó János 39., Tóth Barna 48., ill. Goncalves 90+6.)
Továbbjutott: a Zsitomir, 4–2-es összesítéssel

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2025. augusztus 15. 08:06
Legalább nem a bírót hibáztatják. 👍
Válasz erre
0
0
tolltzoli1985
2025. augusztus 15. 08:05
Svédeknél megy a Magyar gyűlölet oktatják nekik.
Válasz erre
0
0
grenki-2
2025. augusztus 15. 06:22
Hülyeséget írnak a svédek. Rosszabbul játszott az AIK és jobban az ETO ennyi történt...Hajrá Győr! 😊
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!