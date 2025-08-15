„Botrányos és szánalmas”– nagyon kiborultak a svédek a Győrben történtek miatt

Salétros büntetőt rontott, Csongvai is „hazajátszott”: az AIK magyarjai továbbküldték az ETO-t a Konferencia-ligában!
Micsoda párharc, győri továbbjutással!
Fekete nap volt a csütörtöki a svéd futball számára, és erről részben az ETO tehet.
Ahogyan arról beszámoltunk, az ETO FC hazai pályán 2–0-ra legyőzte a svéd AIK Stockholmot, és ezzel bejutott a labdarúgó Konferencia-liga 4., utolsó selejtezőfordulójába, amelyben az osztrák Rapid Wiennel már a főtábláért játszik. A teljesség igénye nélkül megnéztük, mit írt a győri meccsről a svéd sajtó.
Ezt is ajánljuk a témában
Micsoda párharc, győri továbbjutással!
Az Aftonbladet cikkében idézte a SLO AIK Fotboll X-oldalát (a szervezet feladata összekötni a klubot a szurkolókkal), pontosabban a lefújás utáni posztját, amely arra kérte a Magyarországon tartózkodó vendégszurkolókat, hogy inkább maradjanak a szállásukon.
Azoknak, akik az éjszakát Győrben töltik, azt ajánljuk, hogy maradjanak a szállásukon, de ha ki akarnak menni a városba, akkor öltözzenek át, és ne AIK-mezben legyenek”
– olvasható.
A portál egyébként megjegyezte, amiről a találkozó előtt több cikkben a Mandiner is beszámolt, hogy a svéd drukkerek randalíroztak a városban, emiatt a rendőröknek intézkedniük kellett. Illetve arról is írtak, hogy miután a játékosok levonultak a pályáról, a drukkerek kifütyülték őket.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyre nehezebb dolguk van a rendőröknek.
Megértem őket. Időt áldoztak ránk, kitették a szívüket-lelküket értünk. De egy olyan csapat ellen kiesni, mint a Győr – amelyé minden tiszteletem –, meg tudom érteni őket”
– nyilatkozta a svéd Expressennek a magyar-svéd származású Anton Salétros, aki 1–0-s ETO-vezetésnél – összesítésben döntetlennél – büntetőt hibázott.
Az Aftonbladet egy másik cikke így foglalta össze a mérkőzést:
Az AIK egy öngóllal búcsúzott Európától”
– írták, majd hozzátették:
A főtáblás álmok szertefoszlottak Győrben.”
A folytatásban Mikkjal Thomassen vezetőedzőt idézték, aki elmondta, megérti, hogy a szurkolók csalódottak, de a csapaton belül ők is ugyanannyira el vannak most keseredve. Salétros egyébként a kihagyott tizenegyese (videó itt) kapcsán elárulta, hogy általában előre elhatározza, hova lövi a labdát, de most az utolsó pillanatban meggondolta magát, ami rossz döntésnek bizonyult.
Az Aftonbladethez hasonlóan a fotbollskanalen.se is inkább a Hammarby kiesésével volt elfoglalva, amely a norvég Rosenborggal szemben maradt alul a Kl-ben. Ettől függetlenül az AIK találkozójával is foglalkoztak, az egyikben például egy svéd sportújságíróval készítettek egy rövid interjút, amelyben az együttes és a vezetőedző jövőjéről esett szó. Magyar szempontból ez nem volt érdekes, egy másik cikkből viszont kiderült, hogy a drukkereik amellett, hogy kifütyülték a játékosokat, apró tárgyakat is bedobáltak a pályára.
A Svéd Labdarúgó-szövetség hivatalos oldala egy cikk alatt hozta az AIK és a Hammarby kiesését. A svédek egyébként mindhárom csütörtökön pályára lépő csapata elvesztette a párharcát, ugyanis az Európa-liga selejtezőjében a BK Häcken ugyan idegenben legyőzte norvég ellenfelét, de így is utóbbi jutott tovább. Kedden pedig a Malmö kapott egy ötöst dán riválisától a Bajnokok Ligájában, és így az El selejtezősorozatában folytathatja.
Összesen hat északi csapat búcsúzott Európától, és már csak kilenc maradt versenyben. Közülük négyen biztosan valamelyik főtáblára jutnak, míg ötnek ezt a Kl selejtezőjének rájátszásából kell kivívnia.
Ezt is ajánljuk a témában
A második gólnál öngólt vétő Csongvai Áron is nyilatkozott.
Az AIK Facebook-oldalán a drukkerek nem kímélték a csapatot.
„Gondolom, panaszkodnom kellene a gyep minőségére vagy a hőségre… Katasztrofálisan játszottak.”
„Kihagyni egy tizenegyest, aztán öngólt szerezni. Gratulálok!”
„Ugyanaz a régi nóta.”
Egy másik szurkoló szerint a legkönnyebb sorsolásuk volt, mégis sikerült kiesniük.
„Ennél nem lesz jobb esélyünk. De szokás szerint ismét gyáván játszottunk úgy, mint azok az edzők alatt, akik védekezéssel akartak sikert elérni.” (Itt egyébként a szurkoló megemlítette azt a Bartosz Grzelakot is, aki miután az AIK-ot irányította, Magyarországon Székesfehérváron és Újpesten is edzősködött.)
„Átkozottul rossz volt ez. Tartás nélkül. Kihagyni a büntetőt, öngólt rúgni. Botrányos és szánalmas.”
„Először a 87. percben hajtott végre olyan cserét, ami támadó jellegű volt. Előtte csak simán cserélt. Az itt a kérdés, hogy mi a pokol volt ez? Nem akartunk továbbjutni?”
„Ez volt a legrosszabb meccsünk, amit valaha láttam.”
Ezzel szemben idehaza elégedetten kommentáltak a futballdrukkerek.
„Minden magyar sikernek örülünk. Gratulálok, ETO!”
„Élvezetes mérkőzés volt. A Győr előtt le a kalappal. NB I terén is lesz meglepetés. Ilyen focival dobogós.”
„Ritkán látni ilyen jó meccset magyar csapattól.”
„Durva, amit a Győr csinált, és egy egész galaxisnyi szerencséje is volt.”
„Ezt a győri focit érdemes nézni, színvonalas támadófocit játszanak, nem állnak le akkor sem, ha továbbjutásra állnak, és ezt a szerencse meg is hálálta nekik a végén.”
„Szép volt! Kívánom, hogy bejussatok a Kl főtáblájára is!”
Labdarúgó Konferencia-liga
3. selejtezőforduló, visszavágó
ETO FC–AIK (svéd) 2–0 (1–0)
Győr, ETO Stadion, 6991 néző. Vezette: Lawrence Visser (Ruben Wyns, Michele Seeldraeyers) – belgák
ETO: Petrás – Vladoiu, Krpics, Csinger, Stefulj – Vitális, Anton (Tóth R., 81.), Ouro (Boldor, 86.) – Gavrics (Bánáti, 81.), Benbuali, Bumba (Piscsur, 90+4.). Vezetőedző: Borbély Balázs
AIK: Nordfeldt – Thychosen (Edh, 78.), Papagiannopoulos, Benkovic, B. Hansen (Fesshaie, 87.) – Ayari (Hove, 71.), Csongvai, Salétros, Besirovic – Celina (Ali, 71.), Flataker (Guidetti, 71.). Vezetőedző: Mikkjal Thomassen
Gólszerző: Gavrics (34.), Csongvai (59. – öngól)
Továbbjutott: az ETO, 3–2-es összesítéssel
A másik magyar érdekeltségű mérkőzésen
Paksi FC–Polisszja Zsitomir (ukrán) 2–1 (Szabó János 39., Tóth Barna 48., ill. Goncalves 90+6.)
Továbbjutott: a Zsitomir, 4–2-es összesítéssel
Ezt is ajánljuk a témában
De kár azért az első meccsért!
Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA