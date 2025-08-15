„Botrányos és szánalmas”– nagyon kiborultak a svédek a Győrben történtek miatt

Megértem őket. Időt áldoztak ránk, kitették a szívüket-lelküket értünk. De egy olyan csapat ellen kiesni, mint a Győr – amelyé minden tiszteletem –, meg tudom érteni őket”

– nyilatkozta a svéd Expressennek a magyar-svéd származású Anton Salétros, aki 1–0-s ETO-vezetésnél – összesítésben döntetlennél – büntetőt hibázott.

Az Aftonbladet egy másik cikke így foglalta össze a mérkőzést:

Az AIK egy öngóllal búcsúzott Európától”

– írták, majd hozzátették:

A főtáblás álmok szertefoszlottak Győrben.”

A folytatásban Mikkjal Thomassen vezetőedzőt idézték, aki elmondta, megérti, hogy a szurkolók csalódottak, de a csapaton belül ők is ugyanannyira el vannak most keseredve. Salétros egyébként a kihagyott tizenegyese (videó itt) kapcsán elárulta, hogy általában előre elhatározza, hova lövi a labdát, de most az utolsó pillanatban meggondolta magát, ami rossz döntésnek bizonyult.

Az Aftonbladethez hasonlóan a fotbollskanalen.se is inkább a Hammarby kiesésével volt elfoglalva, amely a norvég Rosenborggal szemben maradt alul a Kl-ben. Ettől függetlenül az AIK találkozójával is foglalkoztak, az egyikben például egy svéd sportújságíróval készítettek egy rövid interjút, amelyben az együttes és a vezetőedző jövőjéről esett szó. Magyar szempontból ez nem volt érdekes, egy másik cikkből viszont kiderült, hogy a drukkereik amellett, hogy kifütyülték a játékosokat, apró tárgyakat is bedobáltak a pályára.

A Svéd Labdarúgó-szövetség hivatalos oldala egy cikk alatt hozta az AIK és a Hammarby kiesését. A svédek egyébként mindhárom csütörtökön pályára lépő csapata elvesztette a párharcát, ugyanis az Európa-liga selejtezőjében a BK Häcken ugyan idegenben legyőzte norvég ellenfelét, de így is utóbbi jutott tovább. Kedden pedig a Malmö kapott egy ötöst dán riválisától a Bajnokok Ligájában, és így az El selejtezősorozatában folytathatja.

Europaäventyren för Hammarby och AIK är över den här säsongen. BK Häcken går in i Conference League-kvalet efter uttåget mot Brann. pic.twitter.com/Z7PAvpBJSs — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) August 14, 2025

Összesen hat északi csapat búcsúzott Európától, és már csak kilenc maradt versenyben. Közülük négyen biztosan valamelyik főtáblára jutnak, míg ötnek ezt a Kl selejtezőjének rájátszásából kell kivívnia.