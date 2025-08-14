„Méltóképpen képviseltük Magyarországot” – így értékelt a győriek mestere a kisebb csoda után

A tréner elmondta, örül a továbbjutásnak, és úgy érzi, nem játszottak rosszul.

Szerintem méltóképpen képviseltük és képviseljük Magyarországot az európai porondot, és ennek nagyon örülök.”

A folytatásban elárulta, hogy ilyen kaliberű ellenfél ellen nem könnyű játszani. Kulcspillanatként kiemelte az AIK kihagyott büntetőjét.

„Egy kis szerencsénk is volt, de úgy hiszem, erre rászolgáltunk.”

Ugyanakkor hozzátette, látott olyan dolgokat a csapatától, amik nem tetszettek neki és javításra szorulnak.

Ezek a mérkőzések hatalmas tapasztalatszerzési lehetőségek nekünk. Ismétlem, ez az AIK Stockholm komoly erőt képviselt.”

Az ETO 2011 után jutott ismét valamelyik európai kupasorozat selejtezőjének rájátszásába. Akkor az Európa-ligába, most a Konferencia-ligába juthat be a gárda.

„Meglátjuk, ki lesz a következő ellenfél, de itt már nincs könnyű mérkőzés. Nyilván szeretnénk majd ott is továbbjutni, de haladjunk csak lépésről lépésre, előbb vasárnap az MTK vár ránk.”

Az ETO a folytatásban a skót Dundee United és az osztrák Rapid Wien párharcának győztesével játszik. Annak a párharcnak a visszavágója jelenleg is tart, és a kétszer 15 perces hosszabbításban jár.

Fájdalmas vereség ez az AIK-nak

A második győri gólnál öngólt vétő Csongvai Áron így értékelt az M4 Sportnak:

„Először is gratulálok a Győrnek” – fogalmazott az AIK kétszeres magyar válogatott játékosa, aki a nemzeti csapatban két hónapja debütált.

Kiélezett visszavágó volt, de nagyon nem azt az arcunkat mutattuk, amit kellett volna, nem azt mutattuk, amit tudunk. Ezt most elég nehéz feldolgozni, elfogadni. Ez hatalmas csalódás, de mennünk kell tovább, a hétvégén már a következő mérkőzés jön”

– mondta a 24 éves futballista.

Ez most egy olyan teljesítmény volt tőlünk, ami a mi szintünkön elfogadhatatlan. A párharcokat és a második labdákat is nagy százalékban elvesztettük vagy nem mi szereztük meg őket, ami egyáltalán nem vall ránk, a Győr pedig jól futballozott, és azt kell mondjam, megérdemelten jutott tovább.”

Hozzátette, ők arról is ismertek, hogy a nehéz pillanatokra, nehéz helyzetekre jól reagálnak, de ez most nem sikerült nekik, semmi nem jött össze.

„Nagy célunk volt az európai főtábla, ezért most nagyon csalódottak vagyunk.”

Labdarúgó Konferencia-liga

3. selejtezőforduló, visszavágók

ETO FC–AIK (svéd) 2–0 (Gavrics 34., Csongvai 60. – öngól)

Továbbjutott: az ETO, 3–2-es összesítéssel

Paksi FC–Polisszja Zsitomir (ukrán) 2–1 (Szabó János 39., Tóth Barna 48., ill. Goncalves 90+6.)

Továbbjutott: a Zsitomir, 4–2-es összesítéssel