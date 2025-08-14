Erre nem sokan fogadtak volna: a Paks visszahozta a reményeket az ukrán csapat ellen

Nehéz helyzetből, háromgólos hátrányból várhatta a Paksi FC az ukrán Polisszja Zsitomir elleni labdarúgó Konferencia-liga selejtezős mérkőzés visszavágóját a harmadik fordulóból.

A kényelmes előnyben lévő vendégek kezdték jobban a meccset, akik az első 20 percben többször is megdolgoztatták Kovácsik Ádám kapust. Bő fél óra elteltével aztán már nagyon közel jártak a gólhoz, de elügyetlenkedték a helyzetet.

A túloldalt ezt megbüntette a Paks, ugyanis az első valamirevaló lehetőségét Szabó István révén gólra váltotta (1–0). VIDEÓ ITT!

A szépítés erőt adott a hazaiaknak, de a szünet előtt nem sikerült újra betalálni. A fordulás után azonban gyorsan jött a második gól, Tóth Barna a 48. perc végén lőtt a hosszúba, amivel összesítésben egy találatra csökkent a paksiak hátránya (2–0). VIDEÓ ITT!

A 70. perc elején Zeke Márió helyzeténél a vendégek kapusa nagyot védett, a kipattanót pedig nem tudta a kapuba pofozni. Bognár György együttese a folytatásban is rohamozott, Zeke például a 83. percben a kapufát találta el. A 96. percben aztán a Zsitomir eldöntötte a továbbjutás kérdését azzal, hogy gólt szerzett (2–1).

A Paks tehát búcsúzott Európától, míg az ukrán együttes készülhet az olasz Fiorentina elleni párharcra, amelynek tétje a főtábla lesz.

Labdarúgó Konferencia-liga

3. selejtezőforduló, visszavágók

ETO FC–AIK (svéd) 2–0 (Gavrics 34., Csongvai 60. – öngól)

Továbbjutott: az ETO, 3–2-es összesítéssel

Paksi FC–Polisszja Zsitomir (ukrán) 2–1 (Szabó János 39., Tóth Barna 48., ill. Goncalves 90+6.)

Továbbjutott: a Zsitomir, 4–2-es összesítéssel