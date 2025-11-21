Ideje felocsúdnunk a magyar válogatott írek elleni veresége okozta sokkból, ugyanis péntek este visszatért az igazi futballvalóság: az ETO–Zalaegerszeggel folytatódott a labdarúgó NB I. Azt persze sejteni lehetett, hogy nem a 14. forduló nyitó mérkőzésén nyílik majd ki a gólzsák, hiszen a győriek hazai pályán mindössze 5 gólt lőttek és 4-et kaptak. Nem is potyogtak a gólok a találkozón, helyette Dobogókőhöz hasonlóan Győrben is leesett az első hó, ami nem is állt el a meccs alatt. A pályán azonban nem maradt meg a hó, úgyhogy a havazás ellenére az összecsapás nem forgott veszélyben.

A ZTE játékosai örülhettek a havazásban / Fotó: MTI/Krizsán Csaba