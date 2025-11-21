Jóváhagyták az OTP-hitelt, megmenekülhet a magyar fociklub
A város közgyűlése elfogadta, hogy az új tulajdonosok hitelt vegyenek fel a klub működtetése érdekében.
Az ETO–Zalaegerszeggel folytatódott a labdarúgó NB I a válogatott szünet után. A havazásban kezdődött mérkőzésen a vendég ZTE Bakti Balázs kései góljával elvitte a három pontot Győrből.
Ideje felocsúdnunk a magyar válogatott írek elleni veresége okozta sokkból, ugyanis péntek este visszatért az igazi futballvalóság: az ETO–Zalaegerszeggel folytatódott a labdarúgó NB I. Azt persze sejteni lehetett, hogy nem a 14. forduló nyitó mérkőzésén nyílik majd ki a gólzsák, hiszen a győriek hazai pályán mindössze 5 gólt lőttek és 4-et kaptak. Nem is potyogtak a gólok a találkozón, helyette Dobogókőhöz hasonlóan Győrben is leesett az első hó, ami nem is állt el a meccs alatt. A pályán azonban nem maradt meg a hó, úgyhogy a havazás ellenére az összecsapás nem forgott veszélyben.
Az első félidő érdekességeit a télies időjárással nagyjából le is zártuk – a szünet után a 60. perc környékén aztán egyik pillanatról a másik megélénkült a mérkőzés, felváltva forogtak veszélyben a kapuk mindkét oldalon.
A 83. percben pedig megszületett a mindent eldöntő gól: a csereként beállt Bakti Balázs 15 méterről lőtte ki a hosszú alsó sarkot.
A ZTE tehát egygólos győzelmet aratott a hóesésben, amivel az alig egy hónapja még tökutolsó kék-fehérek már a harmadik győzelmüket könyvelhették el az elmúlt négy fordulóban (a Ferencváros elleni sikerrel kezdődött a menetelés), és már a 8. helyen állnak a tabellán.
NB I, 14. forduló
ETO FC–Zalaegerszegi TE 0–1 (0–0)
Gól: Bakti (83.)
