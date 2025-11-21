Ft
Győrben is leesett az első hó

2025. november 21. 22:04

Az ETO–Zalaegerszeggel folytatódott a labdarúgó NB I a válogatott szünet után. A havazásban kezdődött mérkőzésen a vendég ZTE Bakti Balázs kései góljával elvitte a három pontot Győrből.

2025. november 21. 22:04
null

Ideje felocsúdnunk a magyar válogatott írek elleni veresége okozta sokkból, ugyanis péntek este visszatért az igazi futballvalóság: az ETO–Zalaegerszeggel folytatódott a labdarúgó NB I. Azt persze sejteni lehetett, hogy nem a 14. forduló nyitó mérkőzésén nyílik majd ki a gólzsák, hiszen a győriek hazai pályán mindössze 5 gólt lőttek és 4-et kaptak. Nem is potyogtak a gólok a találkozón, helyette Dobogókőhöz hasonlóan Győrben is leesett az első hó, ami nem is állt el a meccs alatt. A pályán azonban nem maradt meg a hó, úgyhogy a havazás ellenére az összecsapás nem forgott veszélyben.

havazás
A ZTE játékosai örülhettek a havazásban / Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Ezt is ajánljuk a témában

A szünet után játék is jött a havazás mellé

Az első félidő érdekességeit a télies időjárással nagyjából le is zártuk – a szünet után a 60. perc környékén aztán egyik pillanatról a másik megélénkült a mérkőzés, felváltva forogtak veszélyben a kapuk mindkét oldalon.

A 83. percben pedig megszületett a mindent eldöntő gól: a csereként beállt Bakti Balázs 15 méterről lőtte ki a hosszú alsó sarkot.

A ZTE tehát egygólos győzelmet aratott a hóesésben, amivel az alig egy hónapja még tökutolsó kék-fehérek már a harmadik győzelmüket könyvelhették el az elmúlt négy fordulóban (a Ferencváros elleni sikerrel kezdődött a menetelés), és már a 8. helyen állnak a tabellán.

NB I, 14. forduló
ETO FC–Zalaegerszegi TE 0–1 (0–0)
Gól: Bakti (83.)

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Gaz_pacho
2025. november 22. 11:58
Megjött a hó, hogy rohadna meg........Utálom a telet.....
Válasz erre
0
0
rugbista
2025. november 22. 06:55
Jó ez a ZETE. Aprítja a kupaindulókat.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!