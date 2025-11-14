Jóváhagyták az OTP-hitelt, megmenekülhet a magyar fociklub

Az új tulajdonossal megerősítették az együttműködési megállapodást, amelybe új pontok is bekerültek. Ezek szerint

a ZTE FC Zrt. újra létrehozza a felügyelő bizottságot három taggal (egy tagra a többségi magántulajdonos tesz javaslatot, egy tagra az önkormányzat, egy tagot pedig közösen javasolnak a felek);

a részvénytársaság könyvelőjét és könyvvizsgálóját is a többségi magántulajdonos és az önkormányzat közös egyetértésével lehet megbízni, továbbá a ZTE FC Zrt. vállalja, hogy a zalaegerszegi székhelyét nem változtatja meg;

új székhelyet, telephelyet, fióktelepet csak és kizárólag az önkormányzattal közös döntéssel hozhatnak létre;

a ZTE FC Zrt. vállalja, hogy a hazai, hivatalos bajnoki, kupa- és nemzetközi mérkőzéseit a városi labdarúgó-stadionban rendezik, ha azt nemzetközi, illetve hazai előírások lehetővé teszik,

valamint a részvénytársaság kötelezettséget vállal, hogy mindig használja a Zalaegerszeg megnevezést.

Pedrosa egyébként júniusban nagy ígéretekkel mutatkozott be: hangsúlyozta az alázatot, a kemény munkát és a közös jövő építését, s azt ígérte, a ZTE új fejezetet nyit a magyar futballban. Most azonban úgy tűnik, ez az új fejezet nem a sportpályán, hanem a bankban folytatódik – egy 400 milliós OTP-hitel formájában.