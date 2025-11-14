Ft
ZTE FC Zalaegerszeg hitel OTP NB I

Jóváhagyták az OTP-hitelt, megmenekülhet a magyar fociklub

2025. november 14. 21:17

Zalaegerszeg önkormányzatának közgyűlése elfogadta a hitelfelvételi kérelmet. A ZTE új tulajdonosai 400 millió forintot vesznek fel az OTP Banktól.

2025. november 14. 21:17
null

Szerdai hír, hogy a labdarúgó NB I-ben szereplő ZTE FC anyagi nehézségekkel küzd, és már Zalaegerszeg város önkormányzatához fordult segítségért. A klub arra a döntésre jutott, hogy 400 millió forintos hitelt szeretne felvenni az OTP Banktól, hogy fedezni tudja a szezon hátralévő költségeit. A pénzügyi gondok hátterében az áll, hogy a ZTE-nek jelenleg nincs komoly szponzora, miközben az új, dél-amerikai tulajdonos nem tud vagy nem akar saját forrást biztosítani. Ezért vetődött fel az önkormányzati háttér bevonása a hitelfelvételbe.

A zaol.hu vármegyei hírportálra hivatkozva a csakfoci.hu ezúttal arról számolt be, csütörtökön 

a város közgyűlésén elfogadták, hogy az argentin tulajdonosok, Damian Pedrosa és Andres Jornet a klub működtetése érdekében éven túli forgóeszközhitelt kívánnak felvenni, ami sem az önkormányzati támogatást, sem a tízéves időtartamot (2025–2034), sem pedig annak összegét (évi 165 millió forint) nem érinti.

Az önkormányzat honlapjáról az is kiderül, hogy a közgyűlésen 35 napirendi pont volt, amelyből 32-t nyílt ülésen tárgyaltak, ezt a beterjesztést kettő másikkal együtt viszont zárt ülésen.

 

Az új tulajdonossal megerősítették az együttműködési megállapodást, amelybe új pontok is bekerültek. Ezek szerint 

  • a ZTE FC Zrt. újra létrehozza a felügyelő bizottságot három taggal (egy tagra a többségi magántulajdonos tesz javaslatot, egy tagra az önkormányzat, egy tagot pedig közösen javasolnak a felek); 
  • a részvénytársaság könyvelőjét és könyvvizsgálóját is a többségi magántulajdonos és az önkormányzat közös egyetértésével lehet megbízni, továbbá a ZTE FC Zrt. vállalja, hogy a zalaegerszegi székhelyét nem változtatja meg; 
  • új székhelyet, telephelyet, fióktelepet csak és kizárólag az önkormányzattal közös döntéssel hozhatnak létre; 
  • a ZTE FC Zrt. vállalja, hogy a hazai, hivatalos bajnoki, kupa- és nemzetközi mérkőzéseit a városi labdarúgó-stadionban rendezik, ha azt nemzetközi, illetve hazai előírások lehetővé teszik, 
  • valamint a részvénytársaság kötelezettséget vállal, hogy mindig használja a Zalaegerszeg megnevezést.

Pedrosa egyébként júniusban nagy ígéretekkel mutatkozott be: hangsúlyozta az alázatot, a kemény munkát és a közös jövő építését, s azt ígérte, a ZTE új fejezetet nyit a magyar futballban. Most azonban úgy tűnik, ez az új fejezet nem a sportpályán, hanem a bankban folytatódik – egy 400 milliós OTP-hitel formájában.

Nyitókép: Facebook / ZTE FC Zalaegerszeg

123321
•••
2025. november 14. 21:38 Szerkesztve
mi a fasz értelme van? Szűnjön meg ha nem tud működni.
