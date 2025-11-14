Jóváhagyták az OTP-hitelt, megmenekülhet a magyar fociklub

Nagy a baj Zalaegerszegen: elfogyhatott a pénz, hatalmas OTP-hitelt venne fel az új tulajdonos
Úgy néz ki, hogy máris üres a kassza.
Zalaegerszeg önkormányzatának közgyűlése elfogadta a hitelfelvételi kérelmet. A ZTE új tulajdonosai 400 millió forintot vesznek fel az OTP Banktól.
Szerdai hír, hogy a labdarúgó NB I-ben szereplő ZTE FC anyagi nehézségekkel küzd, és már Zalaegerszeg város önkormányzatához fordult segítségért. A klub arra a döntésre jutott, hogy 400 millió forintos hitelt szeretne felvenni az OTP Banktól, hogy fedezni tudja a szezon hátralévő költségeit. A pénzügyi gondok hátterében az áll, hogy a ZTE-nek jelenleg nincs komoly szponzora, miközben az új, dél-amerikai tulajdonos nem tud vagy nem akar saját forrást biztosítani. Ezért vetődött fel az önkormányzati háttér bevonása a hitelfelvételbe.
A zaol.hu vármegyei hírportálra hivatkozva a csakfoci.hu ezúttal arról számolt be, csütörtökön
a város közgyűlésén elfogadták, hogy az argentin tulajdonosok, Damian Pedrosa és Andres Jornet a klub működtetése érdekében éven túli forgóeszközhitelt kívánnak felvenni, ami sem az önkormányzati támogatást, sem a tízéves időtartamot (2025–2034), sem pedig annak összegét (évi 165 millió forint) nem érinti.
Az önkormányzat honlapjáról az is kiderül, hogy a közgyűlésen 35 napirendi pont volt, amelyből 32-t nyílt ülésen tárgyaltak, ezt a beterjesztést kettő másikkal együtt viszont zárt ülésen.
Az új tulajdonossal megerősítették az együttműködési megállapodást, amelybe új pontok is bekerültek. Ezek szerint
Pedrosa egyébként júniusban nagy ígéretekkel mutatkozott be: hangsúlyozta az alázatot, a kemény munkát és a közös jövő építését, s azt ígérte, a ZTE új fejezetet nyit a magyar futballban. Most azonban úgy tűnik, ez az új fejezet nem a sportpályán, hanem a bankban folytatódik – egy 400 milliós OTP-hitel formájában.
