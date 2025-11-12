Ft
Nagy a baj Zalaegerszegen: elfogyhatott a pénz, hatalmas OTP-hitelt venne fel az új tulajdonos

2025. november 12. 22:37

Úgy néz ki, hogy máris üres a kassza.

2025. november 12. 22:37
null

A ZTE FC anyagi nehézségekkel küzd, és már a Zalaegerszeg város önkormányzatához fordult segítségért – értesült a Csakfoci.hu. Fél évvel a tulajdonosváltás után a dél-amerikai befektetők helyzete korántsem tűnik stabilnak: 

információk szerint a klub 400 millió forintos hitelt kíván felvenni az OTP Banktól, hogy fedezni tudja a szezon hátralévő költségeit.

A csapat a központi támogatásokból és Dénes Csanád Vilmos eladásából befolyt összegből nem tudja zavartalanul finanszírozni működését, a tavaszra várható részlet pedig már nem elég a költségvetési hiány betömésére.

A gondok hátterében az áll, hogy a ZTE-nek jelenleg nincs komoly szponzora, miközben a tulajdonos – információk szerint – nem hajlandó vagy nem képes saját forrást biztosítani. Ezért merült fel az önkormányzati háttér bevonása a hitelfelvételbe. A ZTE korábbi tulajdonosa, Végh Gábor idején született egy tízéves megállapodás, amely alapján a város évente 165 millió forinttal támogatja a klubot. Most a jelenlegi vezetés ezt az összeget használná fel fedezetként: a konstrukció szerint a város közvetlenül az OTP-nek utalná a hitel- és kamattörlesztéseket, a maradék összeg pedig továbbra is a klubhoz kerülne.

Fontos, hogy ez a megoldás nem jelentene plusz kiadást az önkormányzat számára, csupán a támogatás módját változtatná meg. A városvezetésnek viszont így is komoly döntést kell meghoznia: segítsen-e egy olyan tulajdonosi körnek, amely fél év alatt sem tudta önállóan stabilizálni a klub pénzügyi helyzetét. A beterjesztésről a testület még ezen a héten dönthet, a kérelmet a ZTE FC Zrt. igazgatósági elnöke, Damian Pedrosa nyújtotta be.

Pedrosa júniusban nagy ígéretekkel mutatkozott be: hangsúlyozta az alázatot, a kemény munkát és a közös jövő építését, s azt ígérte, a ZTE új fejezetet nyit a magyar futballban. Most azonban úgy tűnik, ez az új fejezet nem a sportpályán, hanem a bankban folytatódik – egy 400 milliós OTP-hitel formájában.

Nyitókép: MTI/Katona Tibor

