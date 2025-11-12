Elképesztő: Shaquille O’Nealhez is eljutott a magyar kosárbotrány – így reagált az NBA-legenda (VIDEÓ)

A jelenet eljutott O’Nealhez is, aki a közösségi oldalán, saját műsorának – „Folyamatosan a büntetődobásaimat kritizáljátok” – legújabb epizódjában reagált az incidensre. A korábbi klasszis a videóhoz egy, a játékosok és nézők közötti szócsatákra jellemző párbeszéddel fűzött ironikus megjegyzést:

„Fogd már be a szádat, az édesanyáddal együtt! Rendben, akkor kint megvárlak a parkolóban!”

A zalaiak október 31-én hazai pályán 90–83-ra kikaptak a Kaposvártól. A szurkolók nehezen viselték a vereséget, a harmadik és a negyedik negyedben folyamatosan élesen kritizálták a játékosokat. A meccs után a kosarasok kimentek a drukkerekhez, ekkor Jericole Hellems az őt bíráló egyik szurkolót megütötte és csapattársai kísérték az öltözőbe.