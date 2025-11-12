Ft
NBA Hellems ZTE KK Shaquille O'Neal botrány

Elképesztő: Shaquille O’Nealhez is eljutott a magyar kosárbotrány – így reagált az NBA-legenda (VIDEÓ)

2025. november 12. 16:57

Sajátos humorral fűszerezett videóval jelentkezett az 53 esztendős korábbi profi sportoló.

2025. november 12. 16:57
null

Nem maradt sztárreakció nélkül a ZTE KK korábbi légiósa, Jericole Hellems botrányos esete: a négyszeres NBA-bajnok legenda, Shaquille O’Neal is kommentálta a történteket – írja az Index. A kosárlabda ikonja sajátos humorral fűszerezve osztotta meg a felvételt, amelyen Hellems a Kaposvár elleni bajnoki vereséget követően megüt egy szurkolót.

A jelenet eljutott O’Nealhez is, aki a közösségi oldalán, saját műsorának – „Folyamatosan a büntetődobásaimat kritizáljátok” – legújabb epizódjában reagált az incidensre. A korábbi klasszis a videóhoz egy, a játékosok és nézők közötti szócsatákra jellemző párbeszéddel fűzött ironikus megjegyzést:

„Fogd már be a szádat, az édesanyáddal együtt! Rendben, akkor kint megvárlak a parkolóban!”

A zalaiak október 31-én hazai pályán 90–83-ra kikaptak a Kaposvártól. A szurkolók nehezen viselték a vereséget, a harmadik és a negyedik negyedben folyamatosan élesen kritizálták a játékosokat. A meccs után a kosarasok kimentek a drukkerekhez, ekkor Jericole Hellems az őt bíráló egyik szurkolót megütötte és csapattársai kísérték az öltözőbe.

Ahogy arról beszámoltunk, az incidens kapcsán a ZTE KK még aznap este közleményben jelentette be, hogy Hellems szerződését a sportszerűtlen cselekedet miatt azonnali hatállyal felbontják.

A zalaiaknál nem ez volt az egyetlen változás az utóbbi hetekben: októberben Sebastjan Krasovec vezetőedző távozott a kispadról, helyét a görög szakember, Kosztasz Mekszasz vette át.

O’Neal videóját itt megtekintheti

Nyitókép: Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

