Begőzölt a zalaegerszegi kosárlabdázó – ököllel verte orrba a szurkolót (VIDEÓ)

Szégyenteljes jelenet játszódott le a Zalakerámia–Kaposvár bajnoki mérkőzésen az élvonalbeli kosárlabda-bajnokságban. A zalaegerszegiek amerikai légiósa, Jericole Hellems a hétpontos, 90–83-as vereség után olyannyira nem vette jó néven az egyik szurkoló kritikáját, hogy

ököllel arcba verte.

A felbőszült sportolót a csapattársai fogták le és kísérték az öltözőbe, de a zalai népharaggal biztosan szembe kell majd néznie. A szurkolók mindenesetre rögtön a történtek után azonnali szerződésbontást követeltek...

Fotó: képmentés