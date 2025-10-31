Ft
Ft
18°C
11°C
Ft
Ft
18°C
11°C
10. 31.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 31.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
zalaegerszeg erőszak kosárlabda

Begőzölt a zalaegerszegi kosárlabdázó – ököllel verte orrba a szurkolót (VIDEÓ)

2025. október 31. 20:49

Idáig jutottunk.

2025. október 31. 20:49
null

Szégyenteljes jelenet játszódott le a Zalakerámia–Kaposvár bajnoki mérkőzésen az élvonalbeli kosárlabda-bajnokságban. A zalaegerszegiek amerikai légiósa, Jericole Hellems a hétpontos, 90–83-as vereség után olyannyira nem vette jó néven az egyik szurkoló kritikáját, hogy

ököllel arcba verte.

A felbőszült sportolót a csapattársai fogták le és kísérték az öltözőbe, de a zalai népharaggal biztosan szembe kell majd néznie. A szurkolók mindenesetre rögtön a történtek után azonnali szerződésbontást követeltek...

Fotó: képmentés

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sersem
2025. október 31. 21:32
A rabszolgaság miatt tette. Nincs rá más magyarázat. A szurkoló emlékeztette a gyapotföldekre.
Válasz erre
0
0
backsplash
2025. október 31. 21:09
Ezek a füstösök nem tudnak uralkodni magukon.
Válasz erre
1
0
bodosoldier-2
2025. október 31. 21:03
Azonnal kiutasitani az országból.Örökre.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!