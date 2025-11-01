Ft
11. 01.
szombat
zalaegerszeg erőszak kosárlabda

Kirúgták a zalaegerszegi kosarast, miután ököllel orrba vágta saját szurkolóját (VIDEÓ)

2025. november 01. 06:25

Bencze Tamás megbízott vezetőedző az eset után úgy nyilatkozott, rendkívül sajnálatosnak tartja a történteket, és kiemelte: az ilyen cselekedetek semmire sem jelentenek megoldást.

2025. november 01. 06:25
null

Mint ahogy arról a Mandineren is beszámoltunk, botrányos jelenetekkel zárult a Zalakerámia ZTE KK – Kometa-KVGY Kaposvári KK férfi kosárlabda-mérkőzés. A találkozó után a hazai játékosok a szurkolókhoz mentek pacsizni, ám a drukkerek közben számon kérték rajtuk az idei gyenge szereplést.

Jericole Hellems ezt nehezen viselte: az M4 Sport felvételei szerint az őt bíráló egyik szurkolót megütötte. Csapattársai igyekeztek visszatartani, majd az öltözőbe kísérték.

Bencze Tamás megbízott vezetőedző az incidens kapcsán elmondta, rendkívül szomorú, hogy ilyen esemény bekövetkezhetett, és hangsúlyozta, hogy a történtek semmire sem jelentenek megoldást – írja az M4 sport.

A klub röviddel ezután közleményt adott ki, amelyben leszögezte: 

a történtek elfogadhatatlanok és sportszerűtlenek, ezért Jericole Hellems szerződését azonnali hatállyal felbontották.

Nyitókép: M4 sport Facebook/képernyőfotó

Az ütésről a videót itt nézheti meg:

 

rugbista
2025. november 01. 08:00
Mindenesetre az a jobb csapott remek volt. Aki kapta, az meg állta.
dimaggio
2025. november 01. 07:38
Az milyen büntetést kap ,aki szerződtete ezt a játékost ?
Sróf
2025. november 01. 07:33
Először azt gondoltam, hogy alap, hogy kirúgják, viszont megnézve egy picit hosszabb felvételt, most már úgy gondolom, hogy enyhébb büntetést érdemelt volna, és azt a drukkereknek nevezett böszme fehérkancigány falkát kellett volna inkább jó időre kitiltani a stadionból. Az előzmények miatt tényleg érdemes megnézni, tök egyértelmű, hogy ez a falka kifejezetten a saját csapatuk két négerét gyalázta a vereség után, a többi csapattaggal pacsiztak, csókolgatták a buksijukat. És a legárulkodóbb, hogy miután megtörtént az incidens, még az a játékos is ez ellen a falka ellen fordul és üvölt rájuk felháborodottan, akivel pár pillanattal korábban nagy szeretetben pacsiztak. Lényeg a lényeg, nyilvánvaló, hogy szórakoztatóipari profi sportoló ne verekedjen a közönséggel, de attól még kijárt az az (egyébként egész szépen bevitt) ütés. Itt lehet megnézni: m4sport.hu/kosarlabda/cikk/2025/10/31/elszakadt-a-cerna-a-zte-legiosanal-megutott-egy-szurkolot/
chiron
2025. november 01. 07:31
A viselkedését még az sem menti, hogy valószínűleg egy "niggerezésnél" esett le az ékszíj, nála is. Ezek valóban megismétlődő, pszichés mikrotraumák, és egy idő után ott is sértést vélnek látni, ahol nincs. Hát még ahol van. Nem szép amit tett, nyilvános bocsánatkérésre ítélném. Mindkét felet. 40 nap szünet után megejtve a bocsánatkérés aktusát. Ajándékot adni a másiknak nem tilos. Aztán mehet ki-ki, amerre lát.
