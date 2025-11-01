Kirúgták a zalaegerszegi kosarast, miután ököllel orrba vágta saját szurkolóját (VIDEÓ)

Mint ahogy arról a Mandineren is beszámoltunk, botrányos jelenetekkel zárult a Zalakerámia ZTE KK – Kometa-KVGY Kaposvári KK férfi kosárlabda-mérkőzés. A találkozó után a hazai játékosok a szurkolókhoz mentek pacsizni, ám a drukkerek közben számon kérték rajtuk az idei gyenge szereplést.

Jericole Hellems ezt nehezen viselte: az M4 Sport felvételei szerint az őt bíráló egyik szurkolót megütötte. Csapattársai igyekeztek visszatartani, majd az öltözőbe kísérték.

Bencze Tamás megbízott vezetőedző az incidens kapcsán elmondta, rendkívül szomorú, hogy ilyen esemény bekövetkezhetett, és hangsúlyozta, hogy a történtek semmire sem jelentenek megoldást – írja az M4 sport.

A klub röviddel ezután közleményt adott ki, amelyben leszögezte: