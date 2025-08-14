Már a paprika sprayt is be kellett vetniük a rendőröknek, akik folyamatosan erősítést kérnek Győrben a svéd huligánok miatt (VIDEÓ)

Ellepték Győr belvárosát a svéd ultrák: óriási balhé tört ki a két tábor között (VIDEÓ)
Az ETO FC Győr csütörtökön hazai pályán vívhatja ki a továbbjutást a labdarúgó Konferencia-liga harmadik selejtezőkörének visszavágóján.
Egyre nehezebb dolguk van a rendőröknek.
Ahogyan arról beszámoltunk, jó nagy felfordulást csinálnak Győrben a svéd AIK szurkolói, akik csapatuk labdarúgó Konferencia-liga selejtezős mérkőzésére jöttek Magyarországra. Az ETO és a vendégegyüttes este hétkor játszik egymással, de a meccs előtt a svéd drukkerektől hangos a sajtó.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ETO FC Győr csütörtökön hazai pályán vívhatja ki a továbbjutást a labdarúgó Konferencia-liga harmadik selejtezőkörének visszavágóján.
Az egyik legújabb videóban az hallható, hogy az egyik rendőr többször is erősítést kér a huligánok miatt.
A Győr Plusz Média Facebook-oldalára kikerült videón pedig már a paprika spray is előkerült.
Az ETO FC az első mérkőzésen elszenvedett 2–1-es veresége miatt egygólos hátrányból várja a hazai visszavágót. A győztes bejut a Konferencia-liga 4., utolsó selejtezőfordulójába, ahol már a főtábláért léphet pályára.
A győrieken kívül még a Paksi FC maradt versenyben a harmadik számú európai kupasorozatban, viszont Bognár György legénysége háromgólos hátrányból várja az ukrán Zsitomir elleni hazai visszavágóját, így minimális esélye maradt a továbbjutásra.
Az európai kupaporondon a magyar csapatok közül még a Ferencvárosi TC áll, amely kedden a bolgár Ludogorec legyőzésével bejutott a Bajnokok Ligája utolsó selejtezőkörébe, ahol majd az azeri Qarabaggal csap össze.
Labdarúgó Konferencia-liga
3. selejtezőforduló, visszavágók
19.00: ETO FC–AIK (svéd) (Tv: M4 Sport)
Az első mérkőzés eredménye: 1–2
19.00: Paksi FC–Polisszja Zsitomir (ukrán) (Tv: Duna World)
Az első mérkőzés eredménye: 0–3
Fotó: Győr Plusz Média/Facebook