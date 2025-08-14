Ellepték Győr belvárosát a svéd ultrák: óriási balhé tört ki a két tábor között (VIDEÓ)

„Most beteg” – nagy gondot okoz a gombás fertőzés Győrben
Az ETO FC Győr csütörtökön hazai pályán vívhatja ki a továbbjutást a labdarúgó Konferencia-liga harmadik selejtezőkörének visszavágóján.
Ahogy arról beszámoltunk, a múlt heti, idegenbeli 2–1-es vereség után az ETO FC Győr csütörtökön hazai pályán vívhatja ki a továbbjutást a labdarúgó Konferencia-liga harmadik selejtezőkörének visszavágóján a svéd AIK Stockholm ellen.
Alig értek a svéd szurkolók Győrbe, máris kitört a balhé a két tábor között: az AIK ultrái a belvárosban akartak összecsapni az ETO-drukkerekkel, amiről videó is készült. A vendégszektor teljesen megtelt, így a mérkőzésen garantált a fergeteges hangulat.
A svéd drukkerek belvárosi vonulását itt megtekintheti:
A tizenegyes jelentősen befolyásolhatta volna a végeredményt.
