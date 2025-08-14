Ft
ETO FC Győr AIK Stockholm Konferencia-liga

Ellepték Győr belvárosát a svéd ultrák: óriási balhé tört ki a két tábor között (VIDEÓ)

2025. augusztus 14. 16:57

Az ETO FC Győr csütörtökön hazai pályán vívhatja ki a továbbjutást a labdarúgó Konferencia-liga harmadik selejtezőkörének visszavágóján.

2025. augusztus 14. 16:57
null

Ahogy arról beszámoltunk, a múlt heti, idegenbeli 2–1-es vereség után az ETO FC Győr csütörtökön hazai pályán vívhatja ki a továbbjutást a labdarúgó Konferencia-liga harmadik selejtezőkörének visszavágóján a svéd AIK Stockholm ellen.

Alig értek a svéd szurkolók Győrbe, máris kitört a balhé a két tábor között: az AIK ultrái a belvárosban akartak összecsapni az ETO-drukkerekkel, amiről videó is készült. A vendégszektor teljesen megtelt, így a mérkőzésen garantált a fergeteges hangulat. 

A svéd drukkerek belvárosi vonulását itt megtekintheti:

Nyitókép: Képernyőkép/Facebook

 

letsgobrandon-2
2025. augusztus 14. 18:02
győrnek van egyéltalán olyan hogy b közép
Válasz erre
0
0
optimista-2
2025. augusztus 14. 17:56
Roppant egyszerű lenne megszűntetni a vandalizmust. Minden focidrukker azt visz be, amit akar. Sőt, a bejáratnál 1 eurós késeket kéne árulni. Az első félidő végére csönd lenne...Problem megoldva
Válasz erre
0
0
Csubszi
2025. augusztus 14. 17:45
De nagylegények nálunk! Mért nem otthon verik szét az agresszív migránsokat???
Válasz erre
6
0
Emzeperix
2025. augusztus 14. 17:31
Hiányolom a néger és arab szurkolókat. A befogadó svédek nem engedik maguk közé őket?
Válasz erre
10
0
