09. 30.
kedd
ETO FC Győr UEFA Európa Liga Hajdú B István Ferencváros M4 Sport NB I

Meglepő kijelentést tett a Ferencváros legnagyobb ellenfeléről a legendás magyar riporter

2025. szeptember 30. 11:38

Vasárnap az NB I címvédője Jonathan Levi és Varga Barnabás találataival 2–0-ra nyert Győrben. Hajdú B. István szerint továbbra is a Ferencváros kezében van a bajnoki cím sorsa.

2025. szeptember 30. 11:38
null

Mint ismert, a címvédő Ferencváros 2–0-ra nyert az ETO FC Győr otthonában a labdarúgó Fizz Liga nyolcadik fordulójának vasárnap esti rangadóján, egyben zárómérkőzésén. A hazaiak ezzel elvesztették veretlenségüket, eddigi hat meccsükön három-három győzelem és döntetlen volt a mérlegük. A vezetőedzője, Robbie Keane 40. találkozóján diadalmaskodó FTC a negyedikről a második helyre lépett előre a tabellán.

Hajdú B. István, az M4 Sport kommentátora szerint példaértékű, amit Borbély Balázs irányításával az ETO FC letett az asztalra, ugyanakkor a bajnoki cím sorsa továbbra is a Ferencváros kezében van.

„Minden elismerésem a Győré, és minden héten elmondom, hogy amit Borbély Balázs vezetésével letett az asztalra az ETO, az példamutató. 

De meg merem kockáztatni, hogy ebben a Fizz Ligában a Ferencváros legnagyobb ellenfele még mindig maga a Ferencváros”

– mondta Hajdú B. István a Góóól!2 című műsorban. „Ha ez a csapat, amelyben huszonöt ilyen játékos van, bármilyen összeállításban, ilyen koncentráltan, fegyelmezetten, nagy odafigyeléssel játszik, akkor nem lehet kérdéses a mérkőzésnek az eredménye” – tette hozzá. 

Hajdú B. kiemelte, hogy hibák persze előfordulhatnak, ahogy az a DVTK vagy a Puskás Akadémia ellen is megtörtént, de összességében a bajnokság irányítása a Ferencváros kezében marad: „Alapvetően ennek a bajnokságnak a sorsa nem a Győrön, nem a Pakson, nem az MTK-n és a nem többieken, hanem a Ferencvároson múlik.”

A kommentátor szerint azonban a Ferencvárosnak lesznek nehezebb időszakai is, elég erre a hétre gondolni, amikor a Genk elleni csütörtöki Európa-liga-mérkőzés után vasárnap a Paksot fogadja Robbie Keane csapata.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Reszelő Aladár
2025. szeptember 30. 12:42
Amíg megy a kettős terhelés, addig lehetnek döccenők. De amit tavasszal befelyezik az EL-t, onnantól nem nagyon lesz ellenfelük. Hosszabb és erősebb a kispad és rend van a klubházban.
ztibi
2025. szeptember 30. 12:40
Mondja már meg nekem valaki, ez a félfocibéna mióta legenda?
balatontihany-25
2025. szeptember 30. 12:10
Ja, és pláne címben... Ajaj!
balatontihany-25
2025. szeptember 30. 12:09
Azért Hajdú B. Istvánt talán még ne nevezzük "legendás riporternek"... Gyúrnia kell arra még!
