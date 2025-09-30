Meglepő kijelentést tett a Ferencváros legnagyobb ellenfeléről a legendás magyar riporter

Mint ismert, a címvédő Ferencváros 2–0-ra nyert az ETO FC Győr otthonában a labdarúgó Fizz Liga nyolcadik fordulójának vasárnap esti rangadóján, egyben zárómérkőzésén. A hazaiak ezzel elvesztették veretlenségüket, eddigi hat meccsükön három-három győzelem és döntetlen volt a mérlegük. A vezetőedzője, Robbie Keane 40. találkozóján diadalmaskodó FTC a negyedikről a második helyre lépett előre a tabellán.

Hajdú B. István, az M4 Sport kommentátora szerint példaértékű, amit Borbély Balázs irányításával az ETO FC letett az asztalra, ugyanakkor a bajnoki cím sorsa továbbra is a Ferencváros kezében van.

„Minden elismerésem a Győré, és minden héten elmondom, hogy amit Borbély Balázs vezetésével letett az asztalra az ETO, az példamutató.

De meg merem kockáztatni, hogy ebben a Fizz Ligában a Ferencváros legnagyobb ellenfele még mindig maga a Ferencváros”

– mondta Hajdú B. István a Góóól!2 című műsorban. „Ha ez a csapat, amelyben huszonöt ilyen játékos van, bármilyen összeállításban, ilyen koncentráltan, fegyelmezetten, nagy odafigyeléssel játszik, akkor nem lehet kérdéses a mérkőzésnek az eredménye” – tette hozzá.