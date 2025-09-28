ETO–FTC: egy óriási szabadrúgásgól és egy Varga-fejes – a Fradi nyerte a rangadót (VIDEÓ)

A labdarúgó NB I 8. fordulójának vasárnapi játéknapján az ETO FC a Ferencvárost fogadta 8280 néző előtt. A Fradi svéd játékosa, Jonathan Levi a 18. percben egy szemet gyönyörködtető szabadrúgásgóllal avatta fel az ETO Stadion új kapuját, aztán a cserként pályára lépő Varga Barnabás is betalált.

Jonathan Levi januárban igazolt a Fradihoz (Fotó: fradi.hu)

Ahogyan a mérkőzés előtt megírtuk, a győriek a rangadó előtt bejelentették: megújult az ETO Stadion borítása, továbbá arról is beszámoltak, hogy a kapuk és a hálók is megújultak.