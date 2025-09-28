Ft
ETO FC Jonathan Levi Fradi videó Ferencváros FTC

ETO–FTC: egy óriási szabadrúgásgól és egy Varga-fejes – a Fradi nyerte a rangadót (VIDEÓ)

2025. szeptember 28. 18:50

Véget ért az NB I vasárnapi rangadója. A Fradi mindhárom pontot elhozta Győrből.

2025. szeptember 28. 18:50
null

A labdarúgó NB I 8. fordulójának vasárnapi játéknapján az ETO FC a Ferencvárost fogadta 8280 néző előtt. A Fradi svéd játékosa, Jonathan Levi a 18. percben egy szemet gyönyörködtető szabadrúgásgóllal avatta fel az ETO Stadion új kapuját, aztán a cserként pályára lépő Varga Barnabás is betalált.

Jonathan Levi januárban igazolt a Fradihoz
Jonathan Levi januárban igazolt a Fradihoz (Fotó: fradi.hu)

Ahogyan a mérkőzés előtt megírtuk, a győriek a rangadó előtt bejelentették: megújult az ETO Stadion borítása, továbbá arról is beszámoltak, hogy a kapuk és a hálók is megújultak.

A meccs első góljára nem sokáig kellett várni, a 18. percben Jonathan Levi pazarul tekert a bal felső sarokba.


A szünet után is csak egy gól esett: Varga Barnabás az 58. percben állt be, és a 64.-ben – védjegyéhez hűen – fejjel duplázta meg az előnyt.


A Fradi 2–0-s győzelme azt jelenti, hogy a címvédő egy mérkőzéssel kevesebbet játszva felugrott a második helyre, míg az ETO elveszítette a veretlenségét, és maradt az ötödik helyen.

Nagy menetben a Fradi

A Fradi legközelebb az Európa-ligában a belga Genk vendége lesz, aztán az éllovas Paksot fogadja, a válogatott szünet után pedig az Újpest és az osztrák Salzburg vendége lesz.

Labdarúgó NB I
8. forduló, vasárnapi játéknap
ETO FC–Ferencvárosi TC 0–2
Korábban
MTK Budapest–Kisvárda Master Good 4–0

Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

westend
2025. szeptember 28. 20:30
Megérdemelten, pedig a Győr küzdött, de nem jelentett veszélyt. Levi és Varga gólja igazán profi megmozdulás volt.
