ETO–FTC: mindenki erre várt, nagy bejelentést tettek a rangadó előtt

Vasárnap 18 órakor rendezik a labdarúgó NB I egyik legjobban várt mérkőzését. Az ETO FC a címvédő Ferencvárost fogadja, a hazaiak pedig a rangadó előtt bejelentették, hogy megújult az ETO Stadion borítása.

Az ETO vasárnap a Ferencvárost fogadja (Fotó: eto.hu)

„Az évek múlásával számos emléket őrizhetünk: győzelmeket, katarzist, vereségeket, csalódásokat. A szurkolók közül sokan végig szorították akár a lelátóról, akár a televízión, streameken keresztül az elmúlt 17 évet. Azt azonban vélhetően elég kevesen mondhatják el, hogy ez idő alatt minden mérkőzésen a helyszínen, közvetlen közelről részesei voltak a zöld-fehér történelem e szakaszának. Talán a stadionban található eszközök, berendezési tárgyak és kiegészítők is mind megújultak 2008 óta.

A gyep vitte hírét 17 év történelmének, de most végre ez is a modernitás útjára lépett és megújult. A korszakokba visszanyúló pázsit kiszolgálta a csapatot, és nagykorúvá válása előtt elérkezett az idő a cserére”

– olvasható a klub közleményében.