ETO–FTC: mindenki erre várt, nagy bejelentést tettek a rangadó előtt

Nagy bejelentést tettek a győriek. A rangadóra megújult az ETO Stadion borítása.
Vasárnap 18 órakor rendezik a labdarúgó NB I egyik legjobban várt mérkőzését. Az ETO FC a címvédő Ferencvárost fogadja, a hazaiak pedig a rangadó előtt bejelentették, hogy megújult az ETO Stadion borítása.
„Az évek múlásával számos emléket őrizhetünk: győzelmeket, katarzist, vereségeket, csalódásokat. A szurkolók közül sokan végig szorították akár a lelátóról, akár a televízión, streameken keresztül az elmúlt 17 évet. Azt azonban vélhetően elég kevesen mondhatják el, hogy ez idő alatt minden mérkőzésen a helyszínen, közvetlen közelről részesei voltak a zöld-fehér történelem e szakaszának. Talán a stadionban található eszközök, berendezési tárgyak és kiegészítők is mind megújultak 2008 óta.
A gyep vitte hírét 17 év történelmének, de most végre ez is a modernitás útjára lépett és megújult. A korszakokba visszanyúló pázsit kiszolgálta a csapatot, és nagykorúvá válása előtt elérkezett az idő a cserére”
– olvasható a klub közleményében.
„A gyepcsere egyébként is tervben volt. Azonban a nyári gombás fertőzés felgyorsította az eseményeket. Az előkészítő munkálatok a Rapid Wien elleni Konferencia-liga-küzdelmek után azonnal elkezdődtek és a Nyíregyházával szemben megnyert hazai bajnoki után másnap már gépek sorakoztak a zöld füvön. A régi borítás két nap alatt eltűnt, az öntözőrendszer cseréje elkezdődött és ezzel egy időben lassan kigördültek az új korszakot is szimbolizáló fűtekercsek. Rendkívül strapabíró természetes fűről beszélünk, melyet közel két évet neveltek a Richter Rasen nevű cég bázisán Ausztriában. A több mint százéves tapasztalattal bíró cég nagyon sok európai topklub borításáért felel, mint a Shakhtar Donetsk, a Hertha Berlin és Freiburg SC. Valamint több kiemelt eseményre biztosította már a füves borítást, úgy, mint a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokság.
Elmondható tehát, hogy magas minőségű gyepen játszhatnak az ETO FC játékosai”
– írják a győriek, akik azt is hozzátették, hogy a kapuk és a hálók is megújultak.
A győriek még veretlenek a bajnokságban, három győzelemmel és három döntetlennel állnak. A Ferencváros egy ponttal van lemaradva a riválistól. A két csapat legutóbb az előző idény utolsó fordulójában találkozott, akkor az FTC 2–1-re győzött és bajnok lett.
Labdarúgó NB I
8. forduló
18.00: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
