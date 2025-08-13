Ft
Nem várt problémák Győrben: ennek a hírnek a játékosok és a szurkolók sem örülnek

2025. augusztus 13. 10:23

A megszokottnál jóval rosszabb lesz a játéktér állapota az AIK Stockholm elleni Konferencia-liga-mérkőzésen.

2025. augusztus 13. 10:23
null

Gombás fertőzés támadta meg az ETO Stadion gyepszőnyegét, ezért a győri labdarúgócsapat a megszokottnál jóval rosszabb minőségű talajon csap össze csütörtökön a svéd AIK-kal a Konferencia-liga harmadik selejtezőkörének visszavágóján – számolt be róla a magyar klub a hivatalos Facebook-oldalán.

Az elmúlt hetekben nagy mértékű gombás fertőzés sújtja az ETO Stadion gyepét, ami mostanra sajnálatos módon komoly károkat okozott a mérkőzésre kijelölt játéktérben. Bár minden tőlünk telhető beavatkozást megtett a klub. a fű állapota a megszokottnál jóval rosszabb lesz a találkozó napján

– olvasható a győriek hivatalos közleményében, mely szerint a klub elkezdi a gyepszőnyeg cseréjét érintő előkészítő munkákat.

„A kialakult körülmény a csütörtöki mérkőzésen mindkét csapatot egyformán érinti, és mindent megteszünk, hogy a nagy érdeklődéssel kísért meccs biztonságosan és szabályosan lejátszható legyen” – teszik hozzá.

 

Ezzel párhuzamosan a most hétvégi ETO–MTK bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogát felcserélték a felek, s a találkozót vasárnap 17.45 órától a kék-fehérek otthonában, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezik meg

 – derül ki a fővárosi klub honlapjára felkerült tájékoztatóból.

Az ETO FC Győr és a magyar válogatott Csongvai Áront is soraiban tudó AIK Stockholm csütörtöki mérkőzése 19 órakor kezdődik. A párharc első felvonásán a svéd együttes otthon egygólos (2–1) győzelmet aratott. A továbbjutó fél a playoffkörben Bolla Bendegúz csapatával, az osztrák SK Rapiddal vagy a Keresztes Krisztiánt is foglalkoztató skót Dundee Uniteddal játszik majd a főtáblára kerülésért.

Nyitókép: MTI / Krizsán Csaba

