Oroszellenes dalt énekeltek az ukrán csapat focimeccsén Lengyelországban (VIDEÓ)

A háborús helyzet miatt csütörtökön Lengyelországban rendezték az ukrán Dinamo Kijev és az angol Crystal Palace egymás elleni Konferencia-liga-mérkőzését az alapszakaszból. A meccs adott pontját a vendégdrukkerek egy olyan dalt énekeltek, amelynek központjában Oroszország állt – hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

Angol szurkolók énekeltek, a dalba Matetát is belevették (Fotó: Glyn Kirk/AFP)

Így énekeltek

Az ESPN munkatársa osztotta meg a meccsen készült felvételt, amelyen a szurkolók azt énekelték: „Nyolc orosz drón volt az égben, Jean-Philippe Mateta (a vendégek csatára – a szerk.) mindegyiket lelőtte.”