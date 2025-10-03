Oroszellenes dalt énekeltek az ukrán csapat focimeccsén Lengyelországban (VIDEÓ)

Mennyből a pokolba: Szoboszlaiék legyőzése után egy másik nagy csatát elveszített a friss kupagyőztes
A Crystal Palace az Európa-liga helyett csak a Konferencia-ligában szerepelhet az előttünk álló idényben.
Furcsa felvétel került elő a Konferencia-ligából. A Crystal Palace szurkolói oroszellenes dalt énekeltek.
A háborús helyzet miatt csütörtökön Lengyelországban rendezték az ukrán Dinamo Kijev és az angol Crystal Palace egymás elleni Konferencia-liga-mérkőzését az alapszakaszból. A meccs adott pontját a vendégdrukkerek egy olyan dalt énekeltek, amelynek központjában Oroszország állt – hívta fel a figyelmet a Daily Mail.
Az ESPN munkatársa osztotta meg a meccsen készült felvételt, amelyen a szurkolók azt énekelték: „Nyolc orosz drón volt az égben, Jean-Philippe Mateta (a vendégek csatára – a szerk.) mindegyiket lelőtte.”
Ez az angol szurkolók körében népszerűnek számító „10 German bombers” című dal átköltése volt.
A meccset egyébként a Crystal Palace 2–0-ra megnyerte. A Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában már két mérkőzésen vannak túl a csapatok, viszont a Kl-ben a csütörtöki volt az első forduló.
Az angol gárda – amely az előző idényben az FA-kupa-győzelmével az Európa-liga-indulást harcolta ki, de az UEFA közbeszólt, és ezért átkerült a harmadik számú európai kupasorozatba (részletek itt) – remek napokat él, ugyanis legutóbb a Premier League-ben legyőzte az addig hibátlan címvédő Liverpoolt, és így a harmadik helyre fellépve az angol bajnokság egyedüli veretlen csapatává vált.
Fotó: Henry Nicholls/AFP