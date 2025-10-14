Ft
10. 14.
kedd
Marco Rossi magyar válogatott Csongvai Áron Tóth Barna Magyarország Varga Barnabás vb-selejtező Portugália Sallai Roland Balogh Botond

Portugália–Magyarország: Rossi fontos döntést hozott meg, két játékost kitett a keretből

2025. október 14. 13:33

Marco Rossi szövetségi kapitány Balogh Botondot és Tóth Barnát sem nevezi a Portugália elleni világbajnoki selejtezőre.

2025. október 14. 13:33
null

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hivatalos honlapján már fellelhetők a kedd esti Portugália–Magyarország világbajnoki selejtező meccskeretei. A mieink csapatlistájáról Balogh Botond és Tóth Barna is lemaradt, Marco Rossi szövetségi kapitány döntésének értelmében ők biztosan nem lépnek pályára a lisszaboni mérkőzésen, az örmények elleni találkozót (2–0) kihagyó Csongvai Áron ellenben bekerült a nevezettek közé, mint ahogy értelemszerűen az eltiltását letöltő Sallai Roland és Varga Barnabás is.

Tóth Barna kimaradása annak fényében mindenképpen érdekes, hogy Varga hiányában sokan a kezdőcsapatba várták őt az Örményország elleni összecsapáson, de Rossi még csereként sem küldte pályára, és úgy tűnik, most már nemcsak Lukács Dániel és Gruber Zsombor, hanem a válogatottban még be sem mutatkozó Molnár Rajmund is megelőzi őt az olasz szakember rangsorában.

A Portugália–Magyarország világbajnoki selejtező kedden 20.45 órakor kezdődik. A találkozóról a Mandiner a helyszínről tudósít.

Nyitókép: Facebook/MLSZ

