Portugália–Magyarország: Rossi fontos döntést hozott meg, két játékost kitett a keretből

Portugália–Magyarország: fogynak a portugálok, újabb játékosuk dőlt ki
Ketten sem játszanak ellenünk.
Marco Rossi szövetségi kapitány Balogh Botondot és Tóth Barnát sem nevezi a Portugália elleni világbajnoki selejtezőre.
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hivatalos honlapján már fellelhetők a kedd esti Portugália–Magyarország világbajnoki selejtező meccskeretei. A mieink csapatlistájáról Balogh Botond és Tóth Barna is lemaradt, Marco Rossi szövetségi kapitány döntésének értelmében ők biztosan nem lépnek pályára a lisszaboni mérkőzésen, az örmények elleni találkozót (2–0) kihagyó Csongvai Áron ellenben bekerült a nevezettek közé, mint ahogy értelemszerűen az eltiltását letöltő Sallai Roland és Varga Barnabás is.
Tóth Barna kimaradása annak fényében mindenképpen érdekes, hogy Varga hiányában sokan a kezdőcsapatba várták őt az Örményország elleni összecsapáson, de Rossi még csereként sem küldte pályára, és úgy tűnik, most már nemcsak Lukács Dániel és Gruber Zsombor, hanem a válogatottban még be sem mutatkozó Molnár Rajmund is megelőzi őt az olasz szakember rangsorában.
Marco Rossi kedd este szerencsére ismét számíthat rá.
A Portugália–Magyarország világbajnoki selejtező kedden 20.45 órakor kezdődik. A találkozóról a Mandiner a helyszínről tudósít.
Nyitókép: Facebook/MLSZ