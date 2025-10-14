Portugália–Magyarország: Rossi fontos döntést hozott meg, két játékost kitett a keretből

Tóth Barna kimaradása annak fényében mindenképpen érdekes, hogy Varga hiányában sokan a kezdőcsapatba várták őt az Örményország elleni összecsapáson, de Rossi még csereként sem küldte pályára, és úgy tűnik, most már nemcsak Lukács Dániel és Gruber Zsombor, hanem a válogatottban még be sem mutatkozó Molnár Rajmund is megelőzi őt az olasz szakember rangsorában.