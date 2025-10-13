Portugália–Magyarország: fogynak a portugálok, újabb játékosuk dőlt ki

A portugál A Bola számolt be arról, hogy Rafael Leao után egy újabb portugál válogatott futballista biztosan nem lép pályára a magyarok elleni keddi világbajnoki selejtezőn. Goncalo Inácio az írek elleni meccsen sérült meg.

Leao sem játszik ellenünk a portugáloknál (Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Az egyik legnagyobb portugál sportoldal cikke szerint a Sporting CP 24 éves belső védője hétfőn elhagyta a válogatott keretét. Inácio még az írek elleni múlt szombati meccsen sérült meg, a második félidőre már nem is jött ki a pályára. A vádlijában érzett fájdalmat, de nem súlyos a sérülése, csak elővigyázatosságból nem fog játszani ellenünk.

Rafael Leao sem áll Roberto Martínez szövetségi kapitány rendelkezésére, ő rá a fizikai állapota miatt nem számolhat. Mint megírtuk, a magyar csapatból mindeközben Nagy Zsolt esett ki, ő betegség miatt.