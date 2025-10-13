Portugália–Magyarország: fogynak a portugálok, újabb játékosuk dőlt ki

Portugália–Magyarország: belázasodott Marco Rossi kulcsjátékosa, nem utazik a válogatottal Lisszabonba
A Puskás Akadémia futballistája kihagyja a portugálok elleni világbajnoki selejtezőt.
Rafael Leao és Goncalo Inácio sem játszik a magyar válogatott ellen. Mindketten elhagyták a portugál keretet.
A portugál A Bola számolt be arról, hogy Rafael Leao után egy újabb portugál válogatott futballista biztosan nem lép pályára a magyarok elleni keddi világbajnoki selejtezőn. Goncalo Inácio az írek elleni meccsen sérült meg.
Az egyik legnagyobb portugál sportoldal cikke szerint a Sporting CP 24 éves belső védője hétfőn elhagyta a válogatott keretét. Inácio még az írek elleni múlt szombati meccsen sérült meg, a második félidőre már nem is jött ki a pályára. A vádlijában érzett fájdalmat, de nem súlyos a sérülése, csak elővigyázatosságból nem fog játszani ellenünk.
Rafael Leao sem áll Roberto Martínez szövetségi kapitány rendelkezésére, ő rá a fizikai állapota miatt nem számolhat. Mint megírtuk, a magyar csapatból mindeközben Nagy Zsolt esett ki, ő betegség miatt.
Ezt is ajánljuk a témában
A Puskás Akadémia futballistája kihagyja a portugálok elleni világbajnoki selejtezőt.
Amennyiben a portugálok legyőzik nemzeti együttesünket, Örményország pedig nem nyer Írországban, úgy matematikailag is biztossá válik Cristiano Ronaldóék csoportelsősége, és a világbajnoki kvótájuk.
A csoport állása féltávnál
Labdarúgó világbajnoki selejtezők, Európa
F-csoport, 4. forduló, keddi játéknap
20.45: Portugália–Magyarország, Lisszabon (Tv: M4 Sport)
20.45: Írország–Örményország, Dublin
Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP