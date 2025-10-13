Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 13.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott rafael leao Magyarország Portugália portugál válogatott

Portugália–Magyarország: fogynak a portugálok, újabb játékosuk dőlt ki

2025. október 13. 17:19

Rafael Leao és Goncalo Inácio sem játszik a magyar válogatott ellen. Mindketten elhagyták a portugál keretet.

2025. október 13. 17:19
null

A portugál A Bola számolt be arról, hogy Rafael Leao után egy újabb portugál válogatott futballista biztosan nem lép pályára a magyarok elleni keddi világbajnoki selejtezőn. Goncalo Inácio az írek elleni meccsen sérült meg.

Leao sem játszik ellenünk a portugáloknál
Leao sem játszik ellenünk a portugáloknál (Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Az egyik legnagyobb portugál sportoldal cikke szerint a Sporting CP 24 éves belső védője hétfőn elhagyta a válogatott keretét. Inácio még az írek elleni múlt szombati meccsen sérült meg, a második félidőre már nem is jött ki a pályára. A vádlijában érzett fájdalmat, de nem súlyos a sérülése, csak elővigyázatosságból nem fog játszani ellenünk.

Rafael Leao sem áll Roberto Martínez szövetségi kapitány rendelkezésére, ő rá a fizikai állapota miatt nem számolhat. Mint megírtuk, a magyar csapatból mindeközben Nagy Zsolt esett ki, ő betegség miatt.

Ezt is ajánljuk a témában

A portugálok kijuthatnak a vb-re

Amennyiben a portugálok legyőzik nemzeti együttesünket, Örményország pedig nem nyer Írországban, úgy matematikailag is biztossá válik Cristiano Ronaldóék csoportelsősége, és a világbajnoki kvótájuk.

A csoport állása féltávnál

  1. Portugália: 9 pont
  2. Magyarország: 4 pont
  3. Örményország: 3 pont
  4. Írország: 1 pont


Labdarúgó világbajnoki selejtezők, Európa
F-csoport, 4. forduló, keddi játéknap
20.45: Portugália–Magyarország, Lisszabon (Tv: M4 Sport)
20.45: Írország–Örményország, Dublin 

Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rugbista
2025. október 13. 18:43
Megoldják nélkülük is. Sőt, most, hogy az írek ellen majdnem ellazsálták a győzelmet, az elejétől hajtani fognak. Ne számítsunk arra, hogy mindent mellérúgnak, mint a zöldek ellen.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!