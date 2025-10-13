Portugália–Magyarország: belázasodott Marco Rossi kulcsjátékosa, nem utazik a válogatottal Lisszabonba

Portugália–Magyarország: egy nagy hiányzója lesz a portugáloknak, egy másik játéka kérdéses
Rafael Leão, a Milan 26 éves szélsője nem vett részt a portugál válogatott vasárnapi edzésén.
A Puskás Akadémia futballistája kihagyja a portugálok elleni világbajnoki selejtezőt.
Nagy Zsolt, a magyar válogatott kulcsembere nem utazik a csapattal Lisszabonba, a portugálok elleni idegenbeli világbajnoki selejtezőre. Az MLSZ tájékozatatása szerint a játékos lázas betegséggel küzd, így egészségi állapota miatt kénytelen kihagyni a mérkőzést.
VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, EURÓPA
F-CSOPORT, 4. FORDULÓ
OKTÓBER 14., KEDD
20.45: Portugália–Magyarország (Tv: M4 Sport)
