Portugália–Magyarország: egy nagy hiányzója lesz a portugáloknak, egy másik játéka kérdéses

A magyarok is ünnepelhetik Portugália gólját – Ronaldóék ellenünk juthatnak ki a vb-re
Írország nagyon közel volt ahhoz, hogy pontot szerezzen Lisszabonban.
Rafael Leão, a Milan 26 éves szélsője nem vett részt a portugál válogatott vasárnapi edzésén. Ennek következtében biztosan kihagyja a Portugália–Magyarország világbajnoki selejtezőt.
A Milan 26 éves szélsője, Rafael Leão nem vett részt a portugál válogatott vasárnapi edzésén, annak ellenére, hogy nem szenvedett sérülést – írja a portugál A Bola. A hiány oka a fizikai terhelés fokozatos menedzselése volt, hogy a támadó a következő hetekben a legjobb formájában térhessen vissza a pályára.
Néhány órával később Roberto Martínez hivatalosan is bejelentette, hogy Leão távozik a keretből. A szövetségi kapitány döntését meghatározta, hogy a játékosnak fokozatosan kell visszatérnie a mérkőzésekhez, a játékperceket lassan növelve, emellett az előző, Írország elleni teljesítménye is szerepet játszott a mérlegelésben.
Ezt is ajánljuk a témában
Írország nagyon közel volt ahhoz, hogy pontot szerezzen Lisszabonban.
Leão így visszatér Olaszországba, a Milanhoz, és biztosan kihagyja a keddi Portugália–Magyarország világbajnoki selejtező összecsapást. Gonçalo Inácio, a Sporting belső védője szintén hiányzott az edzésről, ám továbbra is a keret része, és minden bizonnyal számíthat rá a kapitány a mérkőzésen.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Everton rutinos ír védője csalódottságát fejezte ki a történtek után.
Nyitókép: Stefan Koops / NurPhoto / NurPhoto via AFP