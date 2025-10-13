Portugália–Magyarország: egy nagy hiányzója lesz a portugáloknak, egy másik játéka kérdéses

A Milan 26 éves szélsője, Rafael Leão nem vett részt a portugál válogatott vasárnapi edzésén, annak ellenére, hogy nem szenvedett sérülést – írja a portugál A Bola. A hiány oka a fizikai terhelés fokozatos menedzselése volt, hogy a támadó a következő hetekben a legjobb formájában térhessen vissza a pályára.

Néhány órával később Roberto Martínez hivatalosan is bejelentette, hogy Leão távozik a keretből. A szövetségi kapitány döntését meghatározta, hogy a játékosnak fokozatosan kell visszatérnie a mérkőzésekhez, a játékperceket lassan növelve, emellett az előző, Írország elleni teljesítménye is szerepet játszott a mérlegelésben.