Portugália–Magyarország: egy nagy hiányzója lesz a portugáloknak, egy másik játéka kérdéses

2025. október 13. 09:30

Rafael Leão, a Milan 26 éves szélsője nem vett részt a portugál válogatott vasárnapi edzésén. Ennek következtében biztosan kihagyja a Portugália–Magyarország világbajnoki selejtezőt.

null

A Milan 26 éves szélsője, Rafael Leão nem vett részt a portugál válogatott vasárnapi edzésén, annak ellenére, hogy nem szenvedett sérülést – írja a portugál A Bola. A hiány oka a fizikai terhelés fokozatos menedzselése volt, hogy a támadó a következő hetekben a legjobb formájában térhessen vissza a pályára.

Néhány órával később Roberto Martínez hivatalosan is bejelentette, hogy Leão távozik a keretből. A szövetségi kapitány döntését meghatározta, hogy a játékosnak fokozatosan kell visszatérnie a mérkőzésekhez, a játékperceket lassan növelve, emellett az előző, Írország elleni teljesítménye is szerepet játszott a mérlegelésben.

Leão így visszatér Olaszországba, a Milanhoz, és biztosan kihagyja a keddi Portugália–Magyarország világbajnoki selejtező összecsapást. Gonçalo Inácio, a Sporting belső védője szintén hiányzott az edzésről, ám továbbra is a keret része, és minden bizonnyal számíthat rá a kapitány a mérkőzésen.

Nyitókép: Stefan Koops / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

 

Squalline
2025. október 13. 11:09
Pedig Szobival nagyon haverkodtak nyáron a pool milan felkészülésin ázsiában. A meccs után mutatta a kamera, hogy kedélyesen dumálgattak, már az volt az érzése az embernek, hogy országos cimborák. Azon a felkészülésin amúgy mindketten brilliánsan játszottak. Nos, nem hátrány ha nincs, de sajnos ettől nekünk nem lesz könnyebb semmi.
