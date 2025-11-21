„Igazi legenda” – egy magyar hihetetlen történetével harangozzák be a világ egyik legnagyobb derbijét (VIDEÓ)

Portugália–Magyarország: egy nagy hiányzója lesz a portugáloknak, egy másik játéka kérdéses
Rafael Leão, a Milan 26 éves szélsője nem vett részt a portugál válogatott vasárnapi edzésén.
Egy magyar futballszurkoló úgy döntött, ebben az idényben kedvenc olasz csapata összes létező meccsén ott lesz. A vasárnapi Inter–Milan városi rangadót Séra Attila nem mindennapi történetével vezetik fel.
Vasárnap este rendezik az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban az Inter–Milan városi rangadót, ami nemcsak Olaszországban, de az egész világon az egyik legnagyobb derbinek számít. Éppen ezért hatalmas elismerés, hogy az Inter hivatalos felületein egy 5 és fél perces videóban magyar főszereplővel harangozzák be az összecsapást.
Egy igazi legenda”
– írja az egyik olasz kommentelő a videó alá, ami Séra történetét mutatja be. Magyarország legnagyobb Inter-szurkolója már több mint 25 éve jár nemcsak Olaszországban, de Európa- és világszerte is a kedvenc csapata meccseire –
milánói városi derbit például már 60-at látott élőben, vagyis ez lesz neki a hatvanegyedik.
A videóban elmeséli a történetét, hogy csepeli panelgyerekként felnőve, először Milánóban járva, azonnal rabul ejtette a San Siro látványa, hangulata és klub. 2009-ben próbálkozott először azzal, hogy minden hazai Inter-meccsre elutazik, de egy súlyos betegség megakadályozta ebben.
Felépült, úgyhogy egy évvel később újra megpróbálta – csak egy meccset hagyott ki, az idény végén pedig José Mourinhóval triplázott az Inter, azaz a bajnokság és a kupa mellett a Bajnokok Ligáját is megnyerte.
Séra Attila a mostani idény előtt úgy döntött: megcsinálja a lehetetlent, vagyis Magyarországról indulva elutazik az Inter összes találkozójára minden sorozatban, így Milánóba és idegenbe is. Eddig teljesítette ígéretét, a 15 mérkőzés mindegyikén kivétel nélkül ott volt.
Az Inter–Milan tehát a 16. meccse lesz a sorban, amit vasárnap este 20.45-től rendeznek a Serie A-ban.