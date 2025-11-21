Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
11. 22.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 22.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
olasz bajnokság Inter Milan

„Igazi legenda” – egy magyar hihetetlen történetével harangozzák be a világ egyik legnagyobb derbijét (VIDEÓ)

2025. november 21. 19:01

Egy magyar futballszurkoló úgy döntött, ebben az idényben kedvenc olasz csapata összes létező meccsén ott lesz. A vasárnapi Inter–Milan városi rangadót Séra Attila nem mindennapi történetével vezetik fel.

2025. november 21. 19:01
null

Vasárnap este rendezik az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban az Inter–Milan városi rangadót, ami nemcsak Olaszországban, de az egész világon az egyik legnagyobb derbinek számít. Éppen ezért hatalmas elismerés, hogy az Inter hivatalos felületein egy 5 és fél perces videóban magyar főszereplővel harangozzák be az összecsapást.

Inter–Milan
Inter–Milan: az Inter Tv Séra Attilával forgat / Fotó: Séra Attila

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása
Tovább a cikkhezchevron

Egy igazi legenda”

– írja az egyik olasz kommentelő a videó alá, ami Séra történetét mutatja be. Magyarország legnagyobb Inter-szurkolója már több mint 25 éve jár nemcsak Olaszországban, de Európa- és világszerte is a kedvenc csapata meccseire – 

milánói városi derbit például már 60-at látott élőben, vagyis ez lesz neki a hatvanegyedik.

A videóban elmeséli a történetét, hogy csepeli panelgyerekként felnőve, először Milánóban járva, azonnal rabul ejtette a San Siro látványa, hangulata és klub. 2009-ben próbálkozott először azzal, hogy minden hazai Inter-meccsre elutazik, de egy súlyos betegség megakadályozta ebben.

Felépült, úgyhogy egy évvel később újra megpróbálta – csak egy meccset hagyott ki, az idény végén pedig José Mourinhóval triplázott az Inter, azaz a bajnokság és a kupa mellett a Bajnokok Ligáját is megnyerte.

Inter–Milan: az ősi derbi

Séra Attila a mostani idény előtt úgy döntött: megcsinálja a lehetetlent, vagyis Magyarországról indulva elutazik az Inter összes találkozójára minden sorozatban, így Milánóba és idegenbe is. Eddig teljesítette ígéretét, a 15 mérkőzés mindegyikén kivétel nélkül ott volt.

Az Inter–Milan tehát a 16. meccse lesz a sorban, amit vasárnap este 20.45-től rendeznek a Serie A-ban.

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rugbista
2025. november 22. 08:38
Remélem, a Tiszára szavaz, mert ő is szarul él.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!