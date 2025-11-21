„Igazi legenda” – egy magyar hihetetlen történetével harangozzák be a világ egyik legnagyobb derbijét (VIDEÓ)

– írja az egyik olasz kommentelő a videó alá, ami Séra történetét mutatja be. Magyarország legnagyobb Inter-szurkolója már több mint 25 éve jár nemcsak Olaszországban, de Európa- és világszerte is a kedvenc csapata meccseire –

milánói városi derbit például már 60-at látott élőben, vagyis ez lesz neki a hatvanegyedik.

A videóban elmeséli a történetét, hogy csepeli panelgyerekként felnőve, először Milánóban járva, azonnal rabul ejtette a San Siro látványa, hangulata és klub. 2009-ben próbálkozott először azzal, hogy minden hazai Inter-meccsre elutazik, de egy súlyos betegség megakadályozta ebben.

Felépült, úgyhogy egy évvel később újra megpróbálta – csak egy meccset hagyott ki, az idény végén pedig José Mourinhóval triplázott az Inter, azaz a bajnokság és a kupa mellett a Bajnokok Ligáját is megnyerte.

Inter–Milan: az ősi derbi