Portugália–Magyarország: „Nagyon szeretném, hogy az MLSZ kivizsgálja az ügyet” – Csányi Sándortól magyarázatot várnak, adatszivárgás történhetett

Egy szurkolói beszámoló szerint érzékeny adatok szivároghattak ki az MLSZ adatbázisából. A Portugália–Magyarország mérkőzésre a vendégszektorba jegyet vásárló szurkolók megkapták egymás e-mailcímét – Csányi Sándortól várnak magyarázatot.
Lisszabonban nemcsak a magyar játékosok, hanem a szurkolók is kitettek magukért. A Portugália–Magyarország mérkőzésnek nem egy olyan szakasza volt, amikor a hazai nézőkhöz képest maroknyi vendégtábor volt hallható a Sporting stadionjában, ráadásul a lefújás után sikerült olyan teli torokból elénekelniük a Himnuszt, hogy még a hangszórókból üvöltő zene ellenére is jól hallható volt.
A táborban ott volt Séra Attila is, egy szurkoló influenszer, aki nemcsak a magyar válogatott összes mérkőzésén van ott, hanem az európai topcsapatokat is figyelemmel követi, köztük kedvenc klubját, az olasz Intert, melynek egy őrült vállalás keretében ebben az idényben az összes találkozóján ott akar lenni idegenben és Milánóban is. Séra szerint a portugál–magyar előtt olyan történt vele, ami korábban soha.
„Napokig gondolkoztam, hogy megcsináljuk-e ezt a videót, de emellett nem lehet elmenni szó nélkül” – kezdi közösségi oldalán, majd kifejti, hogy a mérkőzés előtti napon annak rendje és módja szerint megkapta a Magyar Labdarúgó-szövetségtől e-mailben a vendégszektorba szóló jegyeit, rengeteg hasznos információval együtt. Ami azonban 10 perccel később történt, arra egyáltalán nem számított.
„Nem sokkal később érkezett még egy e-mail, amiben nem volt semmi, kivéve 635 darab e-mailcím. Azt gondolom, ez annak a 635 embernek az e-mailcíme, aki jegyet vásárolt erre a mérkőzésre. Ugye 1400 magyarról szól a fáma, gondolom, ez 635 tranzakció lehetett, hiszen van, aki kettőt vett, hármat vagy négyet vett, így jöhetett ki ez a szám. Azonban valahogy mindenki megkapta ezeket az adatokat.”
Vagyis Sérával együtt 635 szurkoló megkapta minden a mérkőzésre jegyet váltó társa e-mailcímét – azaz egy olyan személyes adatát, amiből több információt is megtudhatunk a másikról. Vannak köztük például céges e-mailcímek, de mint tapasztalatból is tudjuk, rengeteg embernek a születési dátuma is szerepelni szokott a saját címében.
Szeretném a kérdést feltenni Csányi Sándornak, az MLSZ vezetőjének: hogyan lehetséges, hogy az én adataim és a másik 635 embernek az adatai kikerültek? Tényleg csak ide kerültek-e ki vagy máshova is? Mit fognak ezután tenni? Hogyan fogják jobban védeni az adataimat? Mi a megoldás most?
(…) Nem szeretném politikai irányba elvinni, én egyszerű futballszurkolóként szeretném tudni, hogy az én adatom hogyan szivároghatott ki a többiekével együtt? Egy e-mailt is elküldök ezzel párhuzamosan most, ahogy kikerül ez a videó az MLSZ általam ismert összes e-mailcímére. (…) Nagyon szeretném, hogy kivizsgálják az ügyet, szeretném megtudni, hogy mi történt, szeretném megtudni, mennyire vannak biztonságban az adataink.”
A levelet mi is láttuk (amit a személyes adatok miatt nem teszünk közzé), úgyhogy ezek a kérdések jogosnak tűnnek 2025-ben. Amint Séra a kérdéseire választ kapott, mi is frissítjük cikkünket.
