Portugália–Magyarország: „Nagyon szeretném, hogy az MLSZ kivizsgálja az ügyet” – Csányi Sándortól magyarázatot várnak, adatszivárgás történhetett

„Napokig gondolkoztam, hogy megcsináljuk-e ezt a videót, de emellett nem lehet elmenni szó nélkül” – kezdi közösségi oldalán, majd kifejti, hogy a mérkőzés előtti napon annak rendje és módja szerint megkapta a Magyar Labdarúgó-szövetségtől e-mailben a vendégszektorba szóló jegyeit, rengeteg hasznos információval együtt. Ami azonban 10 perccel később történt, arra egyáltalán nem számított.

„Nem sokkal később érkezett még egy e-mail, amiben nem volt semmi, kivéve 635 darab e-mailcím. Azt gondolom, ez annak a 635 embernek az e-mailcíme, aki jegyet vásárolt erre a mérkőzésre. Ugye 1400 magyarról szól a fáma, gondolom, ez 635 tranzakció lehetett, hiszen van, aki kettőt vett, hármat vagy négyet vett, így jöhetett ki ez a szám. Azonban valahogy mindenki megkapta ezeket az adatokat.”

Portugália–Magyarország: mi történhetett a szurkolók adataival?

Vagyis Sérával együtt 635 szurkoló megkapta minden a mérkőzésre jegyet váltó társa e-mailcímét – azaz egy olyan személyes adatát, amiből több információt is megtudhatunk a másikról. Vannak köztük például céges e-mailcímek, de mint tapasztalatból is tudjuk, rengeteg embernek a születési dátuma is szerepelni szokott a saját címében.