Lukács elárulta a Mandinernek, hogy mit mondott neki Szoboszlai a lisszaboni gólpassza után

„Tényleg csak pislogok, mi történik velem, alig hiszem el. Nyilván az volt a célunk, hogy pontot vagy pontokat szerezzünk Lisszabonban, és hála istennek, sikerült is. Nem adtuk fel a végéig, úgyhogy tényleg nagyon boldogok vagyunk, hogy döntetlen lett. Izgalommal várom a folytatást…”

Marco Rossi szövetségi kapitány az 58. percben küldte pályára Lukácsot élete harmadik válogatott meccsén, Bolla Bendegúzt váltotta.

„Az első félidőben azon gondolkoztam, elképzelni sem tudom, hogyan lehet ez bírni edzőként… Játékosként is nagyon izgalmas volt a kispadról. Aztán a szünetben szóltak, hogy kicsit pörgessem fel, mert majd be fogok állni. Onnantól már arra koncentráltam, hogy góllal vagy gólpasszal tudjam segíteni a csapatot. Amikor eljött a pillanat, az mondta nekem a mester, hogy

induljak sokat,

próbáljam beadni a labdákat.

Az első tíz percben nem sokat láttam, kicsit savasodtam, mert azért nehéz beállni egy ilyen mérkőzésbe. Úgy érzem, utána jól kijöttem belőle, és gólpasszal tudtam segíteni a csapatot.”