Lukács elárulta a Mandinernek, hogy mit mondott neki Szoboszlai a lisszaboni gólpassza után

Szoboszlai Dominik elárulta a Mandinernek, összejött-e a mezcsere Cristiano Ronaldóval
Rögös karrierútja Portugáliában csúcsosodott ki, miután remek gólpasszal szolgálta ki Szoboszlai Dominikot. A Puskás Akadémia támadója korábban majdnem fodrász lett, és kiröhögte volna azt, aki azt jósolja neki, ami most történik vele. Lukács Dániellel beszélgettünk.
Bár már napok teltek azóta, hogy a magyar labdarúgó-válogatott 2–2-es döntetlent játszott Portugáliával a világbajnoki selejtezősorozat negyedik fordulójában, az emberek még mindig a Lisszabonban történtek hatása alatt vannak. Mint ismert, Cristiano Ronaldo duplázott, újabb rekordot döntött meg, miközben magyar részről Szoboszlai Dominik gólpasszal és góllal jelentkezett – de messze nem csak róluk, a sztárokról szólt a mérkőzés. Ahogy azt a Mandiner is megírta, az örmények és a portugálok ellen a magyar bajnokságban futballozók is remek teljesítmény nyújtottak, elég csak például Lukács Dánielre gondolni. A Puskás Akadémia támadója Örményország ellen megszerezte a vezetést, Portugáliában pedig kihagyhatatlan helyzetbe hozta Szoboszlait a végén.
Kifejezetten biztató az NB I-es labdarúgók teljesítménye és az akadémisták szerepe az elmúlt két válogatott meccsen.
Nem véletlen, hogy a felcsúti csatár felejthetetlen napokról beszélt.
„Tényleg csak pislogok, mi történik velem, alig hiszem el. Nyilván az volt a célunk, hogy pontot vagy pontokat szerezzünk Lisszabonban, és hála istennek, sikerült is. Nem adtuk fel a végéig, úgyhogy tényleg nagyon boldogok vagyunk, hogy döntetlen lett. Izgalommal várom a folytatást…”
Marco Rossi szövetségi kapitány az 58. percben küldte pályára Lukácsot élete harmadik válogatott meccsén, Bolla Bendegúzt váltotta.
„Az első félidőben azon gondolkoztam, elképzelni sem tudom, hogyan lehet ez bírni edzőként… Játékosként is nagyon izgalmas volt a kispadról. Aztán a szünetben szóltak, hogy kicsit pörgessem fel, mert majd be fogok állni. Onnantól már arra koncentráltam, hogy góllal vagy gólpasszal tudjam segíteni a csapatot. Amikor eljött a pillanat, az mondta nekem a mester, hogy
Az első tíz percben nem sokat láttam, kicsit savasodtam, mert azért nehéz beállni egy ilyen mérkőzésbe. Úgy érzem, utána jól kijöttem belőle, és gólpasszal tudtam segíteni a csapatot.”
Na de milyen gólpasszal!
A térfelük felénél megkaptam a labdát, toltam rajta, és úgy éreztem, meg tudom verni a szélső hátvédet. Próbáltam levinni az alapvonal felé, beadtam laposan, szerencsére három bőrben is átment, úgyhogy csodálatos volt.”
Jól érezte: valóban meg tudta verni egy az egyben a hátvédet, aki nem volt más, mint a Lazio 20 millió euróra taksált játékosa, a korábban az Arsenalban is megfordult Nuno Tavares.
Azt mondta, hogy bravó, tesó, nyomjuk, figyeljünk, és legyen meg az a pont”
– idézte fel a csapatkapitány Szoboszlai szavait Lukács, aki óriási erőt kapott ettől a két mérkőzéstől.
„Mondhatjuk, hogy ez a két találkozó magasan a legnagyobb élményem eddigi pályafutásom során. De azért bízom benne, hogy lesz még hasonlóban részem. A klubomban is ugyanezt szeretném folytatni!”
És ha már a Puskás: Lukács az előző idényben még a Kecskeméti TE játékosa volt, mellyel búcsúzott az élvonaltól, de egy interjúban korábban már beszélt arról is, egy rosszabb periódusban megfordult a fejében, hogy inkább a fodrász szakmát választja. Ha valaki akkoriban azt mondja neki, hogy 29 éves korára válogatott lesz, és Ronaldóék ellen pontot érő gólpasszt fog adni Szoboszlai Dominiknak, vajon mit gondolt volna?
Biztosan kinevetem! De éppen ettől olyan szép sportág a futball: minden hétvégén tudsz javítani, ha az előző mérkőzésed nem úgy sikerült. És hát én pont ilyen játékosnak tartom magam: aki próbálok mindent megtenni az edzéseken és a meccseken is az utolsó pillanatig – és most ez kifizetődik.”
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt