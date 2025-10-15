Marco Rossi megint megvillant: sokat beszélnek még újabb zseniális húzásáról

Megint futball-lázban ég Magyarország: amit a világbajnoki selejtezősorozat első két meccsén elvett tőlünk a sors, abból a legutóbbi két összecsapáson törlesztett valamicskét – a végjátékok alakulását illetően legalábbis mindenképpen. Az örmények ellen az utolsó pillanatban bebiztosított 2–0-s hazai győzelem után kedden, Lisszabonban a 91. percben összejött a nagyon megérdemelt egyenlítés a Nemzetek Ligája-győztes portugál sztárok ellen.

A katartikus pontmentés után Marco Rossi szövetségi kapitány úgy fogalmazott, „érdekes új fegyvereket” fedezett fel a stáb ezeken a mérkőzéseken.

Marco Rossi ezúttal okkal tapsolt a magyar válogatott kispadján (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Egy biztos: jó volt látni, hogy megszokott légióssztárjaink mellett végre a hazai NB I-ben edződő, illetve korábban valóban a magyar akadémiai rendszerből kikerülő játékosok is egyre meghatározóbb teljesítménnyel tudnak jelentkezni, beillesztve saját stílusukat a portugál szövetségi kapitány által is csak jól funkcionáló klubcsapatként jellemzett magyar válogatott játékrendszerébe.

Marco Rossi zseniális húzásai nagyon ültek: noha az egész ország csak találgatásokig jutott, ki pótolhatja az egyaránt eltiltott Sallai Rolandot és Varga Barnabást az örmények ellen, az olasz szakember mindenkit meglepve merész lépéssel a kezdőcsapatba jelölte a nemzetközileg teljesen ismeretlen Lukács Dánielt, aki előbb gólt lőtt, majd néhány nappal később gólpasszt adott. Gruber Zsombor csereként beszállva szintén betalált, míg a kapuban a sérült Dibusz Dénest helyettesítő Tóth Balázs szállította a bravúrokat. Rossi ezúttal is megvillantotta a magyar közegbe remekül illeszkedő képességeit: a stratégiának és a taktikának megfelelő ideális keret összetételének fortélyait széles körben oktathatná.