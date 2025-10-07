„Nem Törökország volt a célom, de nem jött össze, amit elterveztünk” – a magyar válogatott játékos őszinte vallomása

Szombaton tehát Örményország lesz az ellenfél: a csoportban egyetlen ponttal álló nemzeti csapatunk számára kötelező a győzelem, ha szeretne ott lenni a világbajnokságon.

„Nem szabad leírni az örményeket, azért nem olyan rossz képességű csapat, mint azt sokan gondolják. Megverték Írországot, ami intő jel lehet számunkra is. Ugyanúgy kell hozzáállni ahhoz a meccshez is, mint a Portugália ellenihez.

Azt kimondhatjuk, hogy ha a vb-ről álmodozunk, akkor Örményországot mindenképp meg kell vernünk. Azt nem gondolom, hogy ez nyomást jelente. A közös célunkhoz elengedhetetlen, hogy itthon egy ilyen szurkolótábor előtt egy ilyen stadionban az örményeket legyőzzük.

Tisztelettel beszélünk az ellenfelünkről, és tudjuk, hogy nem rossz csapat, de itthon már megmutattuk, a világ legjobbjaival is fel tudjuk venni a versenyt. Úgyhogy határozottan készülünk, és magabiztosan.”

Balogh Botond visszatért a válogatottba