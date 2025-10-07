„Nem Törökország volt a célom, de nem jött össze, amit elterveztünk” – a magyar válogatott játékos őszinte vallomása

Válogatott: Dibusz Dénes megsérült, ezzel el is dőlt a kapuskérdés
Tóth Balázs fog védeni Örményország és Portugália ellen.
Tóth Balázs jobbulást kíván Dibusz Dénesnek – szerinte Marco Rossi még nem döntött kapuskérdésben, de a Portugália elleni bravúrjait látva ezen komolyan meglepődnénk. A magyar válogatott részéről a hálóőrön kívül Balogh Botond válaszolt az újságírók kérdéseire.
A magyar futballrajongók már vágják a centit: már csak négyet kell aludni, és folytatódik a világbajnoki selejtező-sorozat, Szoboszlai Dominikék a 3. fordulóban Örményország ellen lépnek pályára – manapság már természetesen – teltház előtt a Puskás Arénában. A szombati válogatott mérkőzésen Varga Barnabás és Sallai Roland sem szerepelhet eltiltás miatt, hétfőn pedig kiderült: Dibusz Dénes megsérült, így nem utazott el az edzőtáborba. Nagy baj talán nincs: Tóth Balázs léphet a helyébe, aki a portugál világsztárok ellen nemrég remek teljesítménnyel bizonyította, megállja a helyét.
A 28 éves hálóőr már kezdőjátékos az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers csapatában – erről is beszélt a Telkiben rendezett sajtótájékoztatón.
„Sok munkám volt az elmúlt időszakban, megdolgoztattak az ellenfelek, nem is szerepelünk olyan jól, mint azt elterveztük. A tabella vége felé állunk, de azért hosszú még a szezon, úgyhogy nem pánikolunk.”
Elárulta: Dibusz sérüléséről csak hétfő délután értesült, miután megérkezett Telkibe.
„Innen is jobbulást kívánok neki!
Egyelőre a kapuskérdésben még nem döntött a mester, nem kommunikálta a kapusok felé, hogy mi a terve velünk az elkövetkező két meccsre.
Ahogy az elmúlt időszakban is, most is úgy fogok készülni, hogyha lehetőséget kapok, akkor a legjobb teljesítményemet tudjam nyújtani” – mondta el a hálóőr szokásához híven igen szerényen, hiszen komoly meglepetést szolgáltatna Marco Rossi azzal, ha Szappanos Pétert vagy a Dibusz helyére behívott Demjén Patrikot részesítené vele szemben előnyben.
Szombaton tehát Örményország lesz az ellenfél: a csoportban egyetlen ponttal álló nemzeti csapatunk számára kötelező a győzelem, ha szeretne ott lenni a világbajnokságon.
„Nem szabad leírni az örményeket, azért nem olyan rossz képességű csapat, mint azt sokan gondolják. Megverték Írországot, ami intő jel lehet számunkra is. Ugyanúgy kell hozzáállni ahhoz a meccshez is, mint a Portugália ellenihez.
Azt kimondhatjuk, hogy ha a vb-ről álmodozunk, akkor Örményországot mindenképp meg kell vernünk. Azt nem gondolom, hogy ez nyomást jelente. A közös célunkhoz elengedhetetlen, hogy itthon egy ilyen szurkolótábor előtt egy ilyen stadionban az örményeket legyőzzük.
Tisztelettel beszélünk az ellenfelünkről, és tudjuk, hogy nem rossz csapat, de itthon már megmutattuk, a világ legjobbjaival is fel tudjuk venni a versenyt. Úgyhogy határozottan készülünk, és magabiztosan.”
Balogh Botond volt a sajtóesemény másik résztvevője, aki szeptemberben az olasz Parmától kölcsönbe került a török Kocaelispor csapatához.
Nyilán nem az volt a fő célkitűzés a nyáron, hogy ide tudjak igazolni, viszont különböző okok miatt az nem jött össze, amit elterveztünk. Utólag viszont nagyon örülök neki, mert a negyedik meccsemet játszottam szinte végig, érzem a bizalmat, úgyhogy szerintem ez egy jó lehetőség arra, hogy játékperceket szerezzek, és meg tudjam mutatni magam.”
A védő az első két vb-selejtező alatt nem volt a keret tagja.
„Természetesen követtem a szeptemberi meccseket, viszont pont akkor utaztam ki Törökországba, úgyhogy kicsit kaotikus volt, nem láttam az elejét és a végét. De szerintem a tévé előtt jobban izgultam a két meccsen, mint talán a játékosok a pályán. Szombati ellenfelünk, az örmény csapat is megmutatta az írek ellen, hogy nem egy rossz válogatott, úgyhogy maximálisan oda kell rájuk figyelni, és nem szabad őket lebecsülni.”
Az örmény válogatottat szombat délután 6 órától fogadjuk a Puskás Arénában.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás