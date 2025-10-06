Harry Kane, Kylian Mbappé, Varga Barnabás – világszinten is elképesztő magasságokban a Fradi támadója

FTC–Paks: a szurkolók tüntettek, Varga gólt fejelt – de Bognár György csapata megint megtréfálta a Fradit
A volt újpesti Windecker József a hosszabbításban egyenlített büntetőből.
Az első 100 tétmérkőzése igen jól sikerült a Ferencvárosban a magyar válogatott labdarúgónak. Varga Barnabás góltermelésével világszinten is nehéz felvenni a versenyt.
Varga Barnabással kapcsolatban tényleg elfogynak a jelzők lassan. A Ferencváros magyar válogatott csatára vasárnap este a Paks ellen is fejelt egy gólt – mint ahogy tette azt előtte 3 nappal a Genk vendégeként is az Európa-ligában –, vagyis szépen jubilált, hiszen ez volt a 100. tétmérkőzése a Fradi színeiben.
Ezt is ajánljuk a témában
A volt újpesti Windecker József a hosszabbításban egyenlített büntetőből.
Bár a 2–2-es döntetlennel véget ért rangadó utózöngéi elsősorban a játékvezető ténykedéséről szólnak (ahogy arra Varga is felhívta a figyelmet a találkozó után –, vétek lenne elmenni a 31. életévét hamarosan betöltő támadó 100 meccse mellett egyetlen kézlegyintéssel, hiszen elképesztő mutatókkal rendelkezik az FTC-ben:
2023 júliusa óta szerzett 63 gólt és kiosztott 19 gólpasszt, vagyis nem kevesebb, mint 82 találatból vette ki a részét.
Ezt is ajánljuk a témában
„Egy borzalmas játékvezetői döntés akadályozta meg a győzelmünket.”
Varga 2023 július 11-én lépett pályára először a Ferencvárosban tétmérkőzésen, a nem túl szép emlékű Kí Klaksvik elleni Bajnokok Ligája-selejtezős párharc első felvonásán még nem volt eredményes (a Fradi egyetlen gólt sem szerzett a két meccsen), aztán a harmadik fellépésén beindult a henger egy gól és gólpassz formájában a Shamrock Rovers elleni Konferencia-liga-selejtezőn. A főtáblára jutásért zajló sikeres menetelést végül 6 meccsen 7 góllal és 4 gólpasszal zárta – ehhez a csoportkörben hozzátett még két gólt és egy asszisztot.
Parádésan sikerült számára az egész idény, ferencvárosi időszaka első 40 meccse során 29 gól mellett 12 gólpasszt jegyzett – vagyis átlagban minden mérkőzésen közreműködött egy gólban!
Hogy a 100 meccs végére nem maradt meg az 1-es átlag (0.82-nél jár), az csak a 2024–2025-ös „rosszabbul” sikerült évadjának köszönhető. Ezt persze nemcsak Magyarországon, de a világon is rengeteg csatár elcserélné vele, ugyanis Varga Barnabás világában így néz ki egy „rosszul” sikerült idény:
44 meccsen 21 gól és 5 gólpassz.
Mindezt úgy, hogy az Európa-liga-főtábláján ebből 6 gólt termelt, amivel második helyen végzett a góllövőlistán.
Ezután elérkeztünk a jelenbe, amikor is Varga ismét kivirágzott:
utolsó 16 Fradi-meccsén 13 gól és 2 gólpassz a mérlege (6-6 gól a BL-selejtezőben és az NB I-ben, 1 az El-ben).
Az már csak hab a tortán, hogy ezekből 7 fejes volt (plusz kettőt a válogatottban is szerzett), a Paksnak bólintott gólja után pedig az egykori csatárvilágklasszis edzője, Robbie Keane mondta róla, hogy talán még soha nem látott ennyire jól fejelő támadót.
Hogy ezt a 13 gólt elhelyezzük a világtérképen, a Transfermarkt adatbázisát hívtuk segítségül. Ha a világ összes élvonalbeli bajnokságát nézzük (és a nemzetközi kupasorozatokat is számítjuk), akkor a hétfő délelőtti állapot szerint
mindössze 5 olyan labdarúgó van a világon, aki többször volt eredményes Vargánál: közvetlenül a magyar csatár előtt Harry Kane (Bayern München, 18 gól) és Kylian Mbappé (Real Madrid, 14) áll
– igaz, ők még csak 10-10 mérkőzésen léptek pályára. (A teljesen más rendszerben zajló észak-amerikai bajnokságot a lista nem veszi figyelembe, ott Lionel Messi például már 24 gólnál jár, de több mint 30 meccsen).
Ha pedig Európára szűkítjük a kört, akkor csupán hárman vannak előtte, Kane-éket a Celje labdarúgója, Franko Kovacsevics előzi 20 találattal.
És akkor ebben még benne sincs, hogy Varga szeptemberben a válogatottban is szerzett 3 gólt – nem csoda, hogy az egész ország azon aggódik, vajon ki pótolhatja az örmények ellen az eltiltott játékost. A kérdést sajnos rövidre lehet zárni: minőségben, egy az egyben konkrétan senki, hiszen jelenleg világszinten is meg lehet számolni két kezünkön, kik képesek hasonló teljesítményre.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert