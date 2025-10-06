Harry Kane, Kylian Mbappé, Varga Barnabás – világszinten is elképesztő magasságokban a Fradi támadója

Varga 2023 július 11-én lépett pályára először a Ferencvárosban tétmérkőzésen, a nem túl szép emlékű Kí Klaksvik elleni Bajnokok Ligája-selejtezős párharc első felvonásán még nem volt eredményes (a Fradi egyetlen gólt sem szerzett a két meccsen), aztán a harmadik fellépésén beindult a henger egy gól és gólpassz formájában a Shamrock Rovers elleni Konferencia-liga-selejtezőn. A főtáblára jutásért zajló sikeres menetelést végül 6 meccsen 7 góllal és 4 gólpasszal zárta – ehhez a csoportkörben hozzátett még két gólt és egy asszisztot.

Parádésan sikerült számára az egész idény, ferencvárosi időszaka első 40 meccse során 29 gól mellett 12 gólpasszt jegyzett – vagyis átlagban minden mérkőzésen közreműködött egy gólban!

Hogy a 100 meccs végére nem maradt meg az 1-es átlag (0.82-nél jár), az csak a 2024–2025-ös „rosszabbul” sikerült évadjának köszönhető. Ezt persze nemcsak Magyarországon, de a világon is rengeteg csatár elcserélné vele, ugyanis Varga Barnabás világában így néz ki egy „rosszul” sikerült idény: