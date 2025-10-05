FTC–Paks: Bognár György szerint a Fradi sem érdemelt győzelmet; Robbie Keane 25 év alatt ilyen bírói döntést nem látott

FTC–Paks: a szurkolók tüntettek, Varga gólt fejelt – de Bognár György csapata megint megtréfálta a Fradit
A volt újpesti Windecker József a hosszabbításban egyenlített büntetőből.
Közel járt a Paks elleni győzelemhez a Ferencváros, de Windecker József a hosszabbításban egyenlített a Groupama Arénában. FTC–Paks: így értékeltek a vezetőedzők.
Nem tévedtünk, amikor a jelenkor legnagyobb magyar rangadójaként harangoztunk be az FTC–Paksot, hiszen fordulatos mérkőzést játszott egymással a két csapat, ami bőven fog témát szolgáltatni az elkövetkező napokra – például a játékvezető ténykedése, hiszen Bognár György csapata a hosszabbításban egy büntetőből egyenlített.
A paksi vezetőedző elégedett volt a találkozó utáni sajtótájékoztatón, pozitívan értékelte a pontszerzést a Groupama Arénában.
„A Fradi jobban kezdte a meccset, végig többet kezdeményezett, időnként be is szorított minket. Ez komoly helyzetekben annyira nem mutatkozott meg, egy-két nagyobb lehetőségük volt, ahogy nekünk is.
Nem érdemeltünk győzelmet, mert nem játszottunk olyan jól, de azt gondolom, a Fradi sem, úgyhogy igazságos ez a döntetlen.
Nagyon örülök az egy pontnak, mert a Ferencváros jobban játszott, közelebb állt a győzelemhez. Az Üllői úton a döntetlen nagyon jó eredmény.”
Az FTC trénere, Robbie Keane már jóval feldúltabb volt a találkozó után. A kollégák először arról kérdezték: játszott-e valaha együtt annyira jól fejelő játékossal, mint a Paks ellen is a kapuba bólintó Varga Barnabás. A kérdésre válaszolt, de gyorsan áttért a bíró döntésének kritizálására is.
„Barni valószínűleg az egyik legjobb, akit valaha láttam fejjel gólokat szerezni, szerencsére jó formában is van. A teljesítményünkkel elégedett vagyok, meg kellett volna nyernünk ezt a mérkőzést.
Örülnék neki, ha itt lenne a játékvezető, és megkérdezhetnénk tőle, hogy miért is volt ez büntető? Ha ez tizenegyes volt, akkor minden mérkőzésen még öt-hat ilyet lehetne befújni. Teljesen értetlenül állok a döntés előtt. Huszonöt éve vagyok a profi labdarúgásban, de ilyet még sosem láttam.”
A sajtótájékoztatón ezután szó esett arról, hogy szándékosan próbálkoztak többet Nagy Barnabás oldalán, illetve, hogy Mohammed Abu Fani játékával elégedett volt. Amikor arról kérdezték, van-e összefüggés aközött, hogy többet passzoltak, mint a legutóbbi két mérkőzésükön, amiket megnyertek, most mégis kikaptak, ismét kijött a sodrából.
„És? Engem nem érdekel, hogy többet vagy kevesebbet passzolunk, amíg megnyerjük a mérkőzést.
Ma nyernünk kellett volna, ezt egy borzalmas bírói döntés megakadályozta.
Több is volt belőle, nemcsak a büntető. Yusuf sárgát kapott, egy perccel később ugyanolyan szituációban az ellenfél nem. Az ő jobb oldali középső védőjük nyolc alkalommal szabálytalankodott mindenféle retorzió nélkül – és ezek nem csak kicsit mezhúzások voltak.”
A Ferencváros játékosát, Ötvös Bencét is megkérdezték az újságírók a találkozó után a 11-esről, de ő a kispadról nem látta az esetet, vissza pedig addig még nem nézte.
„Kemény meccs volt fizikálisan, sok volt a párharc, kaptam én is rendesen, de nyilván erre készültünk, úgyhogy beleálltunk mi is. Szépen visszajöttünk, meg is nyerhettük volna a meccset, jól játszottunk, de kíméletlenebbnek kell lennünk a kapu előtt. Ők abból a kevésből kétszer is betaláltak, azért így nehéz.
Nyilván frusztrálja az embert, hogy az egyik oldalon sárgát kapunk valamiért, a másikon ugyanazért semmit, de ezzel nem tudunk mit csinálni”
– mondta el a válogatott középpályás.
A 2–2-es pontosztozkodásnak köszönhetően a Paks továbbra is négypontos előnnyel vezeti a tabellát a Ferencváros előtt.
