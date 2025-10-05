FTC–Paks: Bognár György szerint a Fradi sem érdemelt győzelmet; Robbie Keane 25 év alatt ilyen bírói döntést nem látott

Nem érdemeltünk győzelmet, mert nem játszottunk olyan jól, de azt gondolom, a Fradi sem, úgyhogy igazságos ez a döntetlen.

Nagyon örülök az egy pontnak, mert a Ferencváros jobban játszott, közelebb állt a győzelemhez. Az Üllői úton a döntetlen nagyon jó eredmény.”

FTC–Paks: Robbie Keane nagyon mérges volt

Az FTC trénere, Robbie Keane már jóval feldúltabb volt a találkozó után. A kollégák először arról kérdezték: játszott-e valaha együtt annyira jól fejelő játékossal, mint a Paks ellen is a kapuba bólintó Varga Barnabás. A kérdésre válaszolt, de gyorsan áttért a bíró döntésének kritizálására is.

„Barni valószínűleg az egyik legjobb, akit valaha láttam fejjel gólokat szerezni, szerencsére jó formában is van. A teljesítményünkkel elégedett vagyok, meg kellett volna nyernünk ezt a mérkőzést.