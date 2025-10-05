Ft
10. 05.
vasárnap
Paks böde dániel Tóth Barna Bognár György Fradi Varga Barnabás Ferencváros NB I FTC

Bognár György még sosem volt ilyen helyzetben a Fradi elleni rangadó előtt

2025. október 05. 09:37

A Paks a Ferencváros vendége lesz a labdarúgó NB I 9. fordulójában. A Mandiner összeállításából kiderül, hogyan vált ennyire kiélezetté a rivalizálás a két klub között. FTC–Paks vasárnap délután fél öttől.

2025. október 05. 09:37
Nagy-Pál Tamás

Csöppet sem túlzás azt állítani, hogy a Ferencváros és a Paks mérkőzése az elmúlt években a magyar futball legnagyobb rangadójává nőtte ki magát. Bár a költségvetés alapján a Puskás Akadémia számítana a magyar rekordbajnok első számú kihívójának, ez valójában csak az előző idényben valósult meg, egyébként Bognár György és csapata volt az, amelyik meg tudta eddig szorongatni a Fradit: a Magyar Kupában több, a bajnokságban kevesebb sikerrel. De hogyan lett az FTC–Paks versengése ennyire kiélezett?

FTC–Paks
FTC–Paks: legutóbb Bognár György csapata örülhetett / Fotó: MTI/Illyés Tibor

Olyan korábban még nem fordult elő, hogy 

a Paks az egész mezőny egyetlen veretlen együtteseként az FTC előtt négypontos előnnyel áll a tabella élén, így a Fradi akkor sem tud az élre állni, ha nyer vasárnap – igaz, egy meccsel kevesebbet játszott eddig Tolna vármegyei riválisánál.

Eddig egyszer fordult elő, hogy a paksiak az éléről várhatták a találkozót, 2023. december 10-én egy pont volt Bognár Györgyék előnye, és miután 3–2-re nyerni tudtak hazai pályán, négy pontra növelték a különbséget. Az idény végére viszont óriási fórral, 16 pontos előnnyel lett bajnok a Dejan Sztankovics vezette Ferencváros a Paks előtt.

FTC–Paks: hogyan kezdődött?

A Ferencváros aktuális sikerkorszaka a 2018–2019-es évad óta tart, azóta csak a fővárosi zöld-fehérek ünnepelhettek itthon bajnoki címet, és szerepelnek megszakítás nélkül valamelyik európai kupasorozat főtábláján. A szóban forgó idényben a Paks még abszolút kiscsapatnak számított, egy évvel később például csak az utolsó fordulóban elért Debrecen elleni döntetlennel biztosította be élvonalbeli tagságát (éppen a Loki kárára).

Akkoriban egy-két kivételtől eltekintve a ferencvárosiak rendre nagy különbséggel győzték le a paksiakat, csak elvétve csúszott be egy döntetlen. 

A Paks először 2022 februárjában ünnepelhetett győzelmet ebben a korszakban, egészen addig a meccsig pedig így nézett ki a mérleg a Fradi szempontjából: 8 győzelem, 2 döntetlen, 33–7-es gólkülönbség, vagyis kimagasló különbséggel uralta a párharcot a rekordbajnok.

Bognár György megérkezett

Bognár György 2020 szeptemberében lett a Paks vezetőedzője, ezzel pedig kezdetét vette a sikerkorszak. Az előző kiírásban éppenhogy bennmaradó csapat feljött a negyedik helyre a tavaszi szezon végére, miközben megkezdte máig imponáló támadójátékát: 76 gólt rámolt be az ellenfelek kapujába, ami a legtöbb volt a teljes NB I-es mezőnyben, Hahn Jánosból pedig 22 találattal gólkirály lett.

A rivalizálás a Fradival viszont a következő idényben kezdődött el igazán, hiszen ahogy azt már említettük, Bognár kinevezése után még másfél évig, 2022 februárjáig kellett várni az első győzelemre (3–0). Utóbbi volt a második sikerük a paksiaknak a Groupama Arénában, aztán ugyanezen év májusában történetük első kupadöntőjébe is bejutottak. Az ellenfél „természetesen” ott is a Ferencváros volt, Sztanyiszlav Csercseszov gárdája azonban tükörsima, 3–0-s győzelmet aratott. Bognár ezt követően átmenetileg távozott a csapat éléről egy hatodik hely után – de ismét az egész mezőny legtöbb rúgott góljával (75), miközben Hahn és Ádám Martin után újból a Paks adta a gólkirályt az éppen a Fradiba igazoló Varga Barnabás személyében.

A 2023–2024-es idény első egymás elleni meccsén az FTC 6–1-re kiütötte ellenfelét – Varga mesterhármast ért el volt klubja ellen –, de mintha éppen ez lett volna a fordulópont a versengés történetében. Azóta ugyanis 7-szer mérkőztek meg: 

3 bajnokit a Paks nyert meg, csak kettőt a Fradi (10–7-es gólkülönbség az atomváros javára), és a már-már legendássá vált két kupadöntő után is az időközben visszatérő Bognár legénysége örülhetett.

A kupadöntők

A 2024-es és a 2025-ös Magyar Kupa-döntőket követően szintet lépett a két klub közötti rivalizálás. Az elsőben úgy nyert 2–0-ra hosszabbítás után a Paks, hogy Vécsei Bálint kiállítása miatt bő fél órát emberhátrányban játszott, a másodikban pedig a 11-esek, illetve Szappanos Péter bravúrjai döntöttek. A rendes játékidő 1–1 lett, a paksiak gólját az a Tóth Barna szerezte, aki azóta kulcsemberré vált Bognár rendszerében, és még a válogatottba is bekerült. A sors furcsa fintora, hogy az örmények elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésen éppen elődjét, az eltiltott Varga Barnabást pótolhatja nemzeti együttesünkben.

Varga vs. Tóth

Bár két hasonló típusú csatárról beszélünk, a nemzetközi tapasztalatot tekintve ég és föld a különbség közöttük. Varga a mostani idényben már 15 gólnál jár, ezek közül 10-et a nemzetközi porondon szerzett (a Genk elleni Európa-liga találkozót is ő döntötte el). 

Pályafutása során eddig 23-szor volt eredményes európai kupameccseken, 11-szer pedig a válogatottban.

Tóth 4 gólnál tart a mostani kiírásban – ebből csak 1 a nemzetközi, amiből összesen is csak 3 van neki. Sokatmondó adat, hogy az NB I-ben éppen annyi gólja (23) van, mint Vargának az európai kupasorozatokban... Marco Rossi az írek ellen már kipróbálta csereként, de helyzetig nem jutott, ráadásul a szövetségi kapitány elmondta: a taktikai feladatait sem tudta megfelelően ellátni. Ugyanakkor Tóth a Fradi elleni rangadónál alkalmasabb lehetőséget nem is találhatna a bizonyításra.

Ötvös először fradistaként a Paks ellen

Nem Varga az egyetlen, aki Paksról tette át a székhelyét a Népligetbe, hiszen Ötvös Bence is ugyanezt az utat járta be ezen a nyáron (a középpályás azóta már a válogatottban is bemutatkozhatott). A 27 éves játékosnak így ez lesz az első mérkőzése fradistaként előző csapata ellen.

„Remélem, kapok szerepet, de majd meglátjuk, hogyan alakul. Többen vannak a Paksból, akikkel tartom a kapcsolatot. 

Mindenkivel jóban vagyok, noha szoktuk egymást zrikálni, de korábban az volt a jellemző, hogy közvetlenül a meccsek előtt békén hagyjuk egymást a volt csapattársakkal.

Most egyébként is arra kell koncentrálnom, hogy miért hanyatlott kicsit a formám az elmúlt időszakban. Nem tudom, mi lehet ennek az oka. De dolgozom kőkeményen, hogy visszaszerezzem a helyem a kezdő tizenegyben.”

Bizony, Ötvös valósággal berobbant a Fradiba, rögtön a kezdőben találta magát, viszont a Qarabag elleni hazai Bajnokok Ligája-selejtezőn összeszedett sérülése óta inkább csereként jut szóhoz. Mivel azonban csütörtökön Genkben is csak 10 perc jutott neki, élünk a gyanúperrel, hogy vasárnap ott lesz a pályán a kezdő sípszótól, már csak a „magyarszabály” miatt is.

Ha már a mindkét csapatban megfordult játékosokat vettük terítékre, mindenképp meg kell említeni a Paksban a korábbi ferencvárosiakat, így 

  • Vécsei Bálintot, 
  • Haraszti Zsoltot (7 meccs a Fradiban), és 
  • természetesen Böde Dánielt is, 

aki 38 évesen is elnyűhetetlen, már ebben az idényben is 3 gólja van (igaz, 2 a kupában), az előzőben pedig gólkirály lett.

Az FTC és a Paks versengése tehát igen pikáns párosítássá nőtte ki magát az elmúlt években, mondhatni, ez lett a legnagyobb hazai rangadó – ráadásul a tét most igen nagy, hiszen veresége esetén a Fradi hétpontos hátrányba kerülhet, ami azért egy meccsel kevesebbet játszva is jelentős különbségnek tűnik.

Az FTC vasárnap délután fél 5-től fogadja a Paksot a Groupama Arénában.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

