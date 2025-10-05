Bognár György még sosem volt ilyen helyzetben a Fradi elleni rangadó előtt

Csöppet sem túlzás azt állítani, hogy a Ferencváros és a Paks mérkőzése az elmúlt években a magyar futball legnagyobb rangadójává nőtte ki magát. Bár a költségvetés alapján a Puskás Akadémia számítana a magyar rekordbajnok első számú kihívójának, ez valójában csak az előző idényben valósult meg, egyébként Bognár György és csapata volt az, amelyik meg tudta eddig szorongatni a Fradit: a Magyar Kupában több, a bajnokságban kevesebb sikerrel. De hogyan lett az FTC–Paks versengése ennyire kiélezett?

FTC–Paks: legutóbb Bognár György csapata örülhetett / Fotó: MTI/Illyés Tibor

Olyan korábban még nem fordult elő, hogy

a Paks az egész mezőny egyetlen veretlen együtteseként az FTC előtt négypontos előnnyel áll a tabella élén, így a Fradi akkor sem tud az élre állni, ha nyer vasárnap – igaz, egy meccsel kevesebbet játszott eddig Tolna vármegyei riválisánál.

Eddig egyszer fordult elő, hogy a paksiak az éléről várhatták a találkozót, 2023. december 10-én egy pont volt Bognár Györgyék előnye, és miután 3–2-re nyerni tudtak hazai pályán, négy pontra növelték a különbséget. Az idény végére viszont óriási fórral, 16 pontos előnnyel lett bajnok a Dejan Sztankovics vezette Ferencváros a Paks előtt.