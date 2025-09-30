„Kitől kapná a labdákat?” – ezért nem lesz csatár a válogatottban Szoboszlai Dominik

Valóban bárhol megállja a helyét, de ha csatár lesz, ki szolgálja ki labdákkal, milyen passzokat kap majd? Vagy ívelgetünk, és elvárjuk, hogy fejelgessen? Amúgy nem gyenge fejjel sem, de abban inkább Vargára számítunk.

Dominik taktikai szempontból nagyon fontos játékos, úgyhogy lehetőség szerint be kell vonni a játék legtöbb elemébe. Ez így van Liverpoolban is, pedig ott topjátékosokkal játszik. Bizonyította már, hogy több szerepben is értékes erőforrás, de számunkra igazán középpályásként.”

Akkor vajon módosulhat a hadrend? Hiszen nemcsak Varga Barnabás, de Sallai Roland sem léphet pályára az örmények elleni találkozón.

„Elég rugalmas a kezdőnk, akár háromvédős rendszerben is indulhatunk, ami átalakulhat négyvédőssé két-három középpályással a helyzettől függően. Örményország ellen az lesz a tervünk, hogy helyzeteket alakítsunk ki, amiket ki is használnunk – miközben maximálisan tiszteletben tartjuk az ellenfelet, mert láttuk, az írek ellen milyen jól játszottak. Megijedni nem fogunk, tudjuk, hogy győznünk kell. Mi akarjuk diktálni a mérkőzést, amit meg akarunk nyerni.”

Marco Rossi egyetértett azzal a felvetéssel, hogy az örmények írek elleni sikere azt jelenti: háromcsapatos lett a küzdelem a csoport második helyéért.