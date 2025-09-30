„Kitől kapná a labdákat?” – ezért nem lesz csatár a válogatottban Szoboszlai Dominik

Ezúttal nincs meglepetés: újoncok nélküli keretet hirdetett Marco Rossi
A magyar válogatott szövetségi kapitánya kijelölte az októberi vb-selejtezőkre készülő keretet.
A magyar válogatott kerethirdető sajtótájékoztatón természetesen kiemelt figyelmet kapott Varga Barnabás pótlása Örményország ellen. Marco Rossi szövetségi kapitány arról is beszélt, lehet-e csatár Szoboszlai Dominik.
A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi kihirdette a keretet az Örményország elleni hazai és a Portugália elleni idegenbeli világbajnoki selejtezőkre. Az olasz tréner szokásához híven magyarul olvasta fel a névsort, viszont történt egy apró malőr: a válogatott sajtófőnöke, Szabó Gergő jelezte neki, hogy Vitális Milán és Kerkez Milos kimaradt a felsorolásból – Rossi meglepve konstatálta, hogy a saját listáján nincs ott a két név, ugyanakkor megerősítette, hogy az ETO FC játékosa és Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa is a keret tagja.
A sajtóesemény elején Nagy Ádámra terelődött a szó: a Spezia légiósa tavaly november óta nem lépett pályára a válogatottban, és most sem kapott meghívót.
„Úgy hiszem, Ádi visszatérhet még a válogatottba. Nyilván a formáján múlik elsődlegesen. A kondíciója nem a legtökéletesebb, de biztosan visszahozhatja magát, és akkor meghívást kaphat majd. Sokszor kulcsszereplő volt a múltban a válogatottban, talán sokkal inkább, mint amennyire a szurkolók nagy része megbecsülte. Taktikai szempontból mindig nagyon fontos láncszem volt.”
Ezután következett a mindenkit izgató kérdés: ki lehet az eltiltott Varga Barnabás helyettese Örményország ellen?
„Vannak már elgondolásaim, de ezeket még ellenőriznem kell az edzések során. Varga Barnabáshoz hasonló klasszikus középcsatár csak Tóth Barna a keretben, nincs más ilyen játékosunk. Hamis kilencesként próbálhatunk még ki egyeseket. Igazából bárki kap szerepet, Örményország ellen nyernünk kell. Mérlegelnünk kell taktikai szempontokat is.
Írországban például azt gondoltuk, Tóth Barna meghatározó lehet az utolsó tíz percben, de nem működött abban a taktikai rendszerben. Nem tudta megtartani a labdákat és védekezésben sem tudta felvenni a versenyt az embereivel.”
Rossinak felvetették: Szoboszlai Dominik nemcsak középpályásként és jobbhátvédként, hanem csatárként is megállhatja a helyét…
Valóban bárhol megállja a helyét, de ha csatár lesz, ki szolgálja ki labdákkal, milyen passzokat kap majd? Vagy ívelgetünk, és elvárjuk, hogy fejelgessen? Amúgy nem gyenge fejjel sem, de abban inkább Vargára számítunk.
Dominik taktikai szempontból nagyon fontos játékos, úgyhogy lehetőség szerint be kell vonni a játék legtöbb elemébe. Ez így van Liverpoolban is, pedig ott topjátékosokkal játszik. Bizonyította már, hogy több szerepben is értékes erőforrás, de számunkra igazán középpályásként.”
Akkor vajon módosulhat a hadrend? Hiszen nemcsak Varga Barnabás, de Sallai Roland sem léphet pályára az örmények elleni találkozón.
„Elég rugalmas a kezdőnk, akár háromvédős rendszerben is indulhatunk, ami átalakulhat négyvédőssé két-három középpályással a helyzettől függően. Örményország ellen az lesz a tervünk, hogy helyzeteket alakítsunk ki, amiket ki is használnunk – miközben maximálisan tiszteletben tartjuk az ellenfelet, mert láttuk, az írek ellen milyen jól játszottak. Megijedni nem fogunk, tudjuk, hogy győznünk kell. Mi akarjuk diktálni a mérkőzést, amit meg akarunk nyerni.”
Marco Rossi egyetértett azzal a felvetéssel, hogy az örmények írek elleni sikere azt jelenti: háromcsapatos lett a küzdelem a csoport második helyéért.
„Az örmények és az írek is így gondolják. Most mindhármunknak ugyanannyi sanszunk van a második helyre, sőt, az örmények állnak a legjobban, mert van már egy győzelmük. Ha szeretnénk odaérni, akkor nyernünk kell itthon az örmények és az utolsó meccsen az írek ellen is. Portugália ellen papíron esélytelenek vagyunk, de próbálunk maximumot nyújtani.”
Végül a kapusposztra terelődött a szó, hiszen Tóth Balázs Portugália ellen remekül pótolta az akkor éppen sérült, azóta felépült Dibusz Dénest.
A kapusposzt a legstabilabb. Írországban Dénes védett, szépen lehozta a mérkőzést. Balázs talán még nála is jobban teljesített Portugália ellen. Mindkettőre számíthatok, a héten döntöm el, hogy melyik mérkőzésen kire. De ez a poszt sokkal kevésbé aggaszt, mint a csatár…”
A válogatott keretének tagjai október 6-án, hétfőn kezdik meg a felkészülést Telkiben.
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE AZ OKTÓBERI VB-SELEJTEZŐKRE
KAPUSOK: Dibusz Dénes (Ferencváros), Szappanos Péter (Puskás Akadémia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
VÉDŐK: Balog Botond (Kocaelispor), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (FC Liverpool), Mocsi Attila (Rizespor), Nego Loic (Le Havre AC), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa)
KÖZÉPPÁLYÁSOK: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)
TÁMADÓK: Gruber Zsombor (Ferencváros), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Molnár Rajmund (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paks), Varga Barnabás (Ferencváros)
Nyitókép: MTI/Purger Tamás