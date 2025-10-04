Varga Barnabás: itt az idő, muszáj beszélni róla

Az 51.5 százalékos passzhatékonysága viszont nem éppen a legjobb, ezért is kell Varga eredményességét, erősségeit máshol, másban keresni. Például a helyzetfelismerésében, a reakcióidejében és az ütemérzékben – ami a fejjátékában csúcsosodik ki.

A Gent otthonában csupán kétszer találta el a kaput, és bár ezzel három pont szerzett csapatának, némely elemzőoldalnál mégsem ő lett a meccs embere a különböző mutatókban nyújtott teljesítménye miatt. A várható gólok száma (xG) csütörtökön viszonylag magas, 0.93 volt nála, de ő az a támadó, aki bármilyen furcsán hangzik, a „nemhelyzetekből” is képes betalálni. A portugálok ellen 0.34-es xG-vel duplázott a válogatottban szeptemberben, néhány nappal előtte, Írországban kétszer ért labdához a rivális kapuja előtt, de az egyikből, az elsőből mégis gólt szerzett. Az azeri Qarabaggal vívott Bajnokok Ligája-csatában is megmutatta, miért nem tudnak kiigazodni rajta a védők: az odavágón a 0.14-es xG-je ellenére szerzett vezetést a zöld-fehéreknek egy káprázatos mozdulatsor után, majd a visszavágón gyakorlatilag egymaga eldönthette volna a továbbjutás sorsát.

Ahogy fentebb írtuk, Varga kiszámíthatatlan, de a szó pozitív értelmében. Hiába készülnek fel ugyanis belőle a védők, az ellenfelek, az edzők, a videóelemzők, mindig megtalálja a módját, hogy így vagy úgy, de a lefújás után is róla beszéljenek – ahogy tesszük most mi is. A IX. kerületieknél eddig összesen 99 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 62 gólt szerzett és kiosztott 19 gólpasszt. Valamennyi sorozatban betalált, amelyben az FTC-vel elindult.

Böngészhetjük a statisztikai adatait, csodálkozhatunk a mértékadó Transfermarkt által mindössze 2.2 millió euróban meghatározott piaci árán, és hogy miért nem állt még légiósnak, de a végén úgyis arra a megállapításra jutunk, hogy