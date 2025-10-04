Varga Barnabás: itt az idő, muszáj beszélni róla

Genk–FTC: Varga Barnabás fejjel megállíthatatlan – bevette Belgiumot a Fradi!
A magyar csatár parádés fejesgóljával nyert a magyar bajnok.
Elképesztő hatékonysága nélkülözhetetlenné és felbecsülhetetlen értékű játékossá tette a magyar labdarúgásban. A Ferencváros 30 éves támadója, Varga Barnabás mindig megtalálja a módját, hogy így vagy úgy, de beszéljenek róla.
Varga Barnabás gólt szerzett, megint, az idényben immár 15. alkalommal. Logikusan most az következne, hogy azt a testrészét elemezzük ki, amellyel ezúttal is tette, ahogy azt tőle már megszokhattuk, de ezzel tulajdonképpen leszűkítenénk, korlátoznánk a teljesítményét a fejjátékára. A Ferencváros 30 éves magyar válogatott labdarúgója ugyanis ennél sokkal több, de valójában mégsem, „csak” kiszámíthatatlan – nem a szurkolók, hanem az ellenfelek számára.
„Az ég kék, a fű zöld, a Varga Barna” – vicces, de a fentiekhez mégis jól passzol Kubatov Gábor FTC-elnök szójátéka. Azé a Kubatové, aki néhány évvel ezelőtt majdnem lebeszélte Hajnal Tamás sportigazgatót, hogy egy olyan kulcsposztra, mint amilyen a centeré, ne itthonról, Paksról igazoljanak játékost, hanem inkább külföldről.
Az az igazság, szégyen, gyalázat, hogy én sokat gondolkodtam a leigazolásán. Mindig Hajnal Tamás mondta, hogy szerinte le kéne igazolni Vargát, én pedig azt, hogy gondoljuk még meg ezt egy kicsit. Olyan jó, hogy megtettük és meggyőztek engem, és mondták nekem, hogy jöjjön ide. Egy igazi fradista: jó vér, friss gondolkodású, sosem adja fel
– fogalmazott a Fradi első embere egy korábbi interjúban.
Vargával kapcsolatban rengeteg mindent ki lehet emelni, így a felsorolásba az is beletartozik, hogy heves vérmérsékletű, és sok esetben nem tud lakatot tenni a szájára, de a küzdőszellemét nem lehet, szabad megkérdőjelezni, ahogy a gólérzékenységét sem.
Kevés olyan magyar van, aki ne emlékezne a tavaly nyáron történtekre, amikor egy világ izgult érte azután, hogy magatehetetlenül, görcsben terült el a stuttgarti MHP Arena gyepén azon a katartikus estén, amikor Csoboth Kevinnek köszönhetően egy ideig még életbe tartottuk Eb-álmainkat a skótok elleni 1–0-s sikerrel.
Varga Barnabásnak 2024 júniusában
Hosszabb rehabilitációt jósoltak neki, végül néhány hetet (19 napot!) követően mégis csatlakozott a társaihoz az ausztriai edzőtáborban, azóta pedig számoltalanul ontja a gólokat – és igen, sokszor a fejét használja ehhez, amelyet a stuttgarti kórházban több órán keresztül operáltak.
Varga 181 centi, vagyis nem tartozik a legmagasabb futballisták közé, ráadásul a testalkata is átlagosnak mondható. Elsőre nem tűnik gyorsnak, a mérések ugyanakkor mást mutatnak: az UEFA statisztikáiból például kiderül, a kettő közül az egyik Európa-liga-mérkőzésen
32.37 kilométer per órás sebességgel repesztett, ami már önmagában megsüvegelendő, de főleg annak fényében, hogy az eddigi 175 perc játékidő alatt 18.58 kilométernyi futásmennyiséget produkált.
Az 51.5 százalékos passzhatékonysága viszont nem éppen a legjobb, ezért is kell Varga eredményességét, erősségeit máshol, másban keresni. Például a helyzetfelismerésében, a reakcióidejében és az ütemérzékben – ami a fejjátékában csúcsosodik ki.
A Gent otthonában csupán kétszer találta el a kaput, és bár ezzel három pont szerzett csapatának, némely elemzőoldalnál mégsem ő lett a meccs embere a különböző mutatókban nyújtott teljesítménye miatt. A várható gólok száma (xG) csütörtökön viszonylag magas, 0.93 volt nála, de ő az a támadó, aki bármilyen furcsán hangzik, a „nemhelyzetekből” is képes betalálni. A portugálok ellen 0.34-es xG-vel duplázott a válogatottban szeptemberben, néhány nappal előtte, Írországban kétszer ért labdához a rivális kapuja előtt, de az egyikből, az elsőből mégis gólt szerzett. Az azeri Qarabaggal vívott Bajnokok Ligája-csatában is megmutatta, miért nem tudnak kiigazodni rajta a védők: az odavágón a 0.14-es xG-je ellenére szerzett vezetést a zöld-fehéreknek egy káprázatos mozdulatsor után, majd a visszavágón gyakorlatilag egymaga eldönthette volna a továbbjutás sorsát.
Ahogy fentebb írtuk, Varga kiszámíthatatlan, de a szó pozitív értelmében. Hiába készülnek fel ugyanis belőle a védők, az ellenfelek, az edzők, a videóelemzők, mindig megtalálja a módját, hogy így vagy úgy, de a lefújás után is róla beszéljenek – ahogy tesszük most mi is. A IX. kerületieknél eddig összesen 99 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 62 gólt szerzett és kiosztott 19 gólpasszt. Valamennyi sorozatban betalált, amelyben az FTC-vel elindult.
Böngészhetjük a statisztikai adatait, csodálkozhatunk a mértékadó Transfermarkt által mindössze 2.2 millió euróban meghatározott piaci árán, és hogy miért nem állt még légiósnak, de a végén úgyis arra a megállapításra jutunk, hogy
a zöld-fehér mezben 100. fellépésére készülő Varga Barnabás jelenleg felbecsülhetetlen értékkel bír
a Ferencvárosi Torna Club és a magyar válogatott számára is.
Elképesztő formájáról ebben a cikkünkben írtunk.
Összesen: 17 meccs, 15 gól, 2 gólpassz, 3 sárga lap, 1225 perc játékidő
Forrás: FootyStats
Fotók: MTI/Illyés Tibor