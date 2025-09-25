Sztárjátékosokat előz meg a Fradi-csatár – csak egy probléma van

FTC–Plzen: a pénzügyi csatát elveszítette, de a háborút még megnyerheti a Fradi az Európa-ligában
„Ha a költségvetést nézzük, akkor minden ellenfelünk sokkal jobb helyzetben van, mint mi.”
Varga Barnabás az elmúlt három idényben 155 mérkőzésen 100 gólt szerzett és 24 gólpasszt adott, ezzel a Ferencváros és a magyar válogatott kulcsjátékosa lett. Az FTC 30 éves csatára hosszú ideje bombaformában futballozik, csak azok a fránya sárga lapos figyelmeztetései ne lennének.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, elstartoltak a második számú kontinentális labdarúgó kupa, az Európa-liga főtáblás küzdelmei: az FTC csütörtökön 21 órától hazai pályán a Viktoria Plzennel játssza első mérkőzését a sorozatban. Mint ismert, a felek emlékezetes párharcot vívtak az előző kiírásban: az egyenes kieséses szakasz első meccsén a Fradi itthon Mohammed Abu Fani góljával 1–0-ra legyőzte a cseh együttest, az idegenbeli visszavágón azonban nagy meglepetésre sima, 3–0-s vereséget szenvedett, így a Plzen jutott tovább a nyolcaddöntőbe (amelyben aztán 3–2-es összesítéssel alulmaradt az olasz Lazióval szemben). A Ferencvárosnak tehát van miért törlesztenie.
Ebben fontos, de nyugodtan kijelenthetjük, kulcsszerepe lesz Varga Barnabásnak, a zöld-fehérek 30 éves csatárának, aki elképesztő formában kezdte a 2025–2026-os idényt. Az ő története ráadásul azért is érdekes, mert a Viktoria elleni legutóbbi találkozón sarokkal kulcspasszt, fejjel pedig gólpasszt adott Abu Faninak, ám a 89. percben sárga lapot kapott, és mivel eltiltották, így a csehországi vereségnek már nem volt részese. Bár a visszajátszások alapján nem követett el szabálytalanságot akkor, Varga esetében mégis visszatérő problémáról beszélünk...
„Nagyon fáj. Egyértelműen labda volt. Mostanában kicsit rám jár a rúd a sárga lapok terén. Kicsit vehemensebb vagyok a kelleténél. Nagyon fáj, hogy a visszavágón nem lehetek ott a csapattal” – fogalmazott februárban. És valóban, abban a periódusban 13 mérkőzésen nyolc sárga lapot kapott, de a mostaniban sem áll jobban e téren, emiatt nem számíthat rá Marco Rossi szövetségi kapitány az örmények elleni sorsdöntő világbajnoki selejtező első felvonásán.
Vele kapcsolatban ugyanakkor sokkal fontosabb kiemelni az eredményességét: a Nemzeti Sport gyűjtéséből kiderül, hogy
Varga Barnabás az első, 2022. júliusi paksi tétmeccsétől számolva, 155 mérkőzésen 100 gólt szerzett és 24 gólpasszt adott.
A sportnapilap szerint ez a statisztika
A cikk rávilágít, hogy a Fradi-csatár mind a 29 eddigi európai kupameccsére jut gól vagy gólpassz, miután 22-szer talált a kapuba és hétszer hozta kihagyhatatlan helyzetbe társait.
Hatékonysága alapján az európai élmezőnybe tartozik, mind gólok, mind gólpasszok terén a vizsgált időszakban, vagyis az elmúlt három évben, és olyan játékosokat előz meg találatok tekintetében, mint Victor Osimhen (98), Lautaro Martínez (93), Serhou Guirassy (91), Alexander Isa (89), Romelu Lukaku (70), Lois Openda (64), Dusan Vlahovics (61), Álvaro Morata (60) vagy Randal Kolo Muani (56).
Az összesített, azaz a kanadai táblázaton is a hetedik helyen áll az NS adatai alapján, és ugyanezt a pozíciót foglalja el a vonatkozó rangsorban 0.8 meccsenkénti gól- és gólpasszátlagával.
Nem túlzás tehát az a megállapítás, hogy Varga Barnabás klasszissá érett – csak azok a fránya sárga lapok ne lennének!
„Két nemzetközi szintű csatárunk van.”
Fotók: MTI/Hegedüs Róbert