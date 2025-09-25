Sztárjátékosokat előz meg a Fradi-csatár – csak egy probléma van

Ebben fontos, de nyugodtan kijelenthetjük, kulcsszerepe lesz Varga Barnabásnak, a zöld-fehérek 30 éves csatárának, aki elképesztő formában kezdte a 2025–2026-os idényt. Az ő története ráadásul azért is érdekes, mert a Viktoria elleni legutóbbi találkozón sarokkal kulcspasszt, fejjel pedig gólpasszt adott Abu Faninak, ám a 89. percben sárga lapot kapott, és mivel eltiltották, így a csehországi vereségnek már nem volt részese. Bár a visszajátszások alapján nem követett el szabálytalanságot akkor, Varga esetében mégis visszatérő problémáról beszélünk...

„Nagyon fáj. Egyértelműen labda volt. Mostanában kicsit rám jár a rúd a sárga lapok terén. Kicsit vehemensebb vagyok a kelleténél. Nagyon fáj, hogy a visszavágón nem lehetek ott a csapattal” – fogalmazott februárban. És valóban, abban a periódusban 13 mérkőzésen nyolc sárga lapot kapott, de a mostaniban sem áll jobban e téren, emiatt nem számíthat rá Marco Rossi szövetségi kapitány az örmények elleni sorsdöntő világbajnoki selejtező első felvonásán.