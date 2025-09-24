Bekezdtek a Fradi ellenfelei az El-ben: a PL-sztárcsapat elcsúszott, a BL-ben már legyőzött hozott egy bravúrt

A riválisok, illetve a leendő ellenfelek közül hárman már szerdán pályára léptek, a kétszeres BEK-győztes, a Premier League-ben edződő Nottingham a májusi győztes Ange Postecoglouval a kispadon kis híján győzelemmel kezdett a sorozatban: az angolok Jesus duplájával fordítottak Sevillában a Betis otthonában, ám hiába kezdtek jól, a hajrában mégis kicsúszott a kezükből a siker, a Manchester Unitednél parkolópályára tett Antony egyenlített. (2–2). Az ausztrál szakember tehát tovább vár az első győzelmére új csapata kispadján.