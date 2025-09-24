Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
európa-liga Fradi Nottingham Fenerbahce Ludogorec

Bekezdtek a Fradi ellenfelei az El-ben: a PL-sztárcsapat elcsúszott, a BL-ben már legyőzött hozott egy bravúrt

2025. szeptember 24. 23:02

A török Fenerbahce Zágrábban kapott ki a nyitókörben.

2025. szeptember 24. 23:02
null

Kilenc mérkőzéssel elkezdődött szerdán a labdarúgó Európa-liga idei alapszakasza, amelyben a magyar bajnok Ferencváros csütörtökön mutatkozik be hazai pályán a cseh Plzen ellen.

A zöld-fehérek idén is színvonalas csatákra készülhetnek: a Fradi a Groupama Arénában találkozik a cseh Viktoria Plzen után a bolgár Ludogoreccel, a skót Glasgow Rangersszel és a görög Panathinaikosszal. Vendégségbe megy a belga Genkhez, az osztrák Red Bull Salzburghoz, a török Fenerbahcéhoz és az angol Nottingham Foresthez.

Ezt is ajánljuk a témában

A riválisok, illetve a leendő ellenfelek közül hárman már szerdán pályára léptek, a kétszeres BEK-győztes, a Premier League-ben edződő Nottingham a májusi győztes Ange Postecoglouval a kispadon kis híján győzelemmel kezdett a sorozatban: az angolok Jesus duplájával fordítottak Sevillában a Betis otthonában, ám hiába kezdtek jól, a hajrában mégis kicsúszott a kezükből a siker, a Manchester Unitednél parkolópályára tett Antony egyenlített. (2–2). Az ausztrál szakember tehát tovább vár az első győzelmére új csapata kispadján.

A José Mourinho menesztése után már Domenico Tedescóval készülő török Fenerbahce Zágrábban maradt alul a Dinamóval szemben (3–1), a BL-selejtezők során a Fradi által egyszer már megfricskázott bolgár Ludogorec Svédországban jutott három ponthoz, miután 2–1-re nyert a Malmö otthonában.

Labdarúgó Európa-liga, alapszakasz, 1. forduló
Midtjylland (dán)–Sturm Graz (osztrák) 2–0
PAOK (görög)–Maccabi Tel Aviv (izraeli) 0–0
Betis (spanyol)–Nottingham (angol) 2–2
Braga (portugál)–Feyenoord (holland) 1–0
Crvena zvezda (szerb)–Celtic (skót) 1–1
Dinamo Zagreb (horvát)–Fenerbahce (török) 3–1
Freiburg (német)–Basel (svájci) 2–1
Malmö (svéd)–Ludogorec (bolgár) 1–2
Nice (francia)–AS Roma (olasz) 1–2

Az El lebonyolítási rendszere változatlan – 36 csapat küzd a pontokért, az alapszakasz végén – nyolc mérkőzést követően a legjobb nyolc csapat automatikusan továbbjut a nyolcaddöntőbe. A 9–24. helyezettek a rájátszásban még kivívhatják a helyüket a legjobb 16 között, míg a 25. és az annál hátrébb záró klubok számára véget ér a nemzetközi kupaszereplés.

Fotó: Cristina Quicler/AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!