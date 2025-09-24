Bekezdtek a Fradi ellenfelei az El-ben: a PL-sztárcsapat elcsúszott, a BL-ben már legyőzött hozott egy bravúrt

FTC–Plzen: eldőlt, itt láthatjuk a Fradi Európa-liga-meccseit
Szerdán kezdődik a labdarúgó Európa-liga idei alapszakasza, a magyar bajnok csütörtökön mutatkozik be.
A török Fenerbahce Zágrábban kapott ki a nyitókörben.
Kilenc mérkőzéssel elkezdődött szerdán a labdarúgó Európa-liga idei alapszakasza, amelyben a magyar bajnok Ferencváros csütörtökön mutatkozik be hazai pályán a cseh Plzen ellen.
A zöld-fehérek idén is színvonalas csatákra készülhetnek: a Fradi a Groupama Arénában találkozik a cseh Viktoria Plzen után a bolgár Ludogoreccel, a skót Glasgow Rangersszel és a görög Panathinaikosszal. Vendégségbe megy a belga Genkhez, az osztrák Red Bull Salzburghoz, a török Fenerbahcéhoz és az angol Nottingham Foresthez.
A riválisok, illetve a leendő ellenfelek közül hárman már szerdán pályára léptek, a kétszeres BEK-győztes, a Premier League-ben edződő Nottingham a májusi győztes Ange Postecoglouval a kispadon kis híján győzelemmel kezdett a sorozatban: az angolok Jesus duplájával fordítottak Sevillában a Betis otthonában, ám hiába kezdtek jól, a hajrában mégis kicsúszott a kezükből a siker, a Manchester Unitednél parkolópályára tett Antony egyenlített. (2–2). Az ausztrál szakember tehát tovább vár az első győzelmére új csapata kispadján.
A José Mourinho menesztése után már Domenico Tedescóval készülő török Fenerbahce Zágrábban maradt alul a Dinamóval szemben (3–1), a BL-selejtezők során a Fradi által egyszer már megfricskázott bolgár Ludogorec Svédországban jutott három ponthoz, miután 2–1-re nyert a Malmö otthonában.
Labdarúgó Európa-liga, alapszakasz, 1. forduló
Midtjylland (dán)–Sturm Graz (osztrák) 2–0
PAOK (görög)–Maccabi Tel Aviv (izraeli) 0–0
Betis (spanyol)–Nottingham (angol) 2–2
Braga (portugál)–Feyenoord (holland) 1–0
Crvena zvezda (szerb)–Celtic (skót) 1–1
Dinamo Zagreb (horvát)–Fenerbahce (török) 3–1
Freiburg (német)–Basel (svájci) 2–1
Malmö (svéd)–Ludogorec (bolgár) 1–2
Nice (francia)–AS Roma (olasz) 1–2
Az El lebonyolítási rendszere változatlan – 36 csapat küzd a pontokért, az alapszakasz végén – nyolc mérkőzést követően a legjobb nyolc csapat automatikusan továbbjut a nyolcaddöntőbe. A 9–24. helyezettek a rájátszásban még kivívhatják a helyüket a legjobb 16 között, míg a 25. és az annál hátrébb záró klubok számára véget ér a nemzetközi kupaszereplés.
Fotó: Cristina Quicler/AFP