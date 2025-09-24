FTC–Plzen: eldőlt, itt láthatjuk a Fradi Európa-liga-meccseit

Ezért nem láthatjuk ma este Szoboszlai és Kerkez BL-rangadóját
„Köszönjük” RTL.
Szerdán kezdődik a labdarúgó Európa-liga idei alapszakasza, a magyar bajnok csütörtökön mutatkozik be.
Azok után, hogy az RTL gyakorlatilag kizárta a labdarúgó Bajnokok Ligája magyarországi közvetítéséből a fociszurkolók jelentős részét, és csak az előfizetők követhetik figyelemmel a találkozókat, nagy szó, hogy a Ferencváros mérkőzéseit – ahogy a korábbi években is megszokhatták – továbbra is ingyenesen láthatjuk.
Ebben a szezonban is kizárólag az M4 Sporton nézhetjük élőben a magyar bajnok nemzetközi meccseit az El-alapszakaszban – jelentette be a csatorna.
Mint ismert, a Fradi hajszállal maradt le a BL-ről, a playoffban az azeri Qarabag idegenbeli legyőzése után összesítésében egy góllal maradt le az elitligáról. Színvonalában természetesen az El-re sem lehet panasz, meglehetősen rangos meccsekre készülhetnek Varga Barnabásék, a Fradi a Groupama Arénában találkozik a cseh Viktoria Plzennel, a bolgár Ludogoreccel, a skót Glasgow Rangersszel és a görög Panathinaikosszal. Vendégségbe megy a belga Genkhez, az osztrák Red Bull Salzburghoz, a török Fenerbahcéhoz és az angol Nottingham Foresthez.
Az El lebonyolítási rendszere változatlan – 36 csapat küzd a pontokért, az alapszakasz végén – nyolc mérkőzést követően a legjobb nyolc csapat automatikusan továbbjut a nyolcaddöntőbe. A 9–24. helyezettek a rájátszásban még kivívhatják a helyüket a legjobb 16 között, míg a 25. és az annál hátrébb záró klubok számára véget ér a nemzetközi kupaszereplés.
A képernyőkön az M4 Sportra, a hangszórók előtt a Nemzeti Sportrádióra érdemes élőben figyelni, mindketten a helyszínről közvetítik a mérkőzést, így Budapesten és a környéken az FM 105,9-en követhetik a találkozót, továbbá a Kossuth Rádióban is hallgathatják a mérkőzést az egész országban.
A zöld-fehérek a Plzen ellen kezdik és a Nottingham ellen zárják az alapszakaszt.
A FERENCVÁROS EURÓPA-LIGA-FŐTÁBLÁS MÉRKŐZÉSEI
szeptember 25., 21.00: Viktoria Plzen (otthon)
október 2., 21.00: Genk (idegenben)
október 23., 18.45: Salzburg (i)
november 6., 21.00: Ludogorec (o)
november 27., 18.45: Fenerbahce (i)
december 11., 18.45: Rangers (o)
január 22., 21.00: Panathinaikosz (o)
január 29., 21.00: Nottingham Forest (i)
A cél kimondva: tovább szeretnének továbbjutni.
Fotó: fradi.hu