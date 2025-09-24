FTC–Plzen: eldőlt, itt láthatjuk a Fradi Európa-liga-meccseit

Azok után, hogy az RTL gyakorlatilag kizárta a labdarúgó Bajnokok Ligája magyarországi közvetítéséből a fociszurkolók jelentős részét, és csak az előfizetők követhetik figyelemmel a találkozókat, nagy szó, hogy a Ferencváros mérkőzéseit – ahogy a korábbi években is megszokhatták – továbbra is ingyenesen láthatjuk.

Ebben a szezonban is kizárólag az M4 Sporton nézhetjük élőben a magyar bajnok nemzetközi meccseit az El-alapszakaszban – jelentette be a csatorna.

Mint ismert, a Fradi hajszállal maradt le a BL-ről, a playoffban az azeri Qarabag idegenbeli legyőzése után összesítésében egy góllal maradt le az elitligáról. Színvonalában természetesen az El-re sem lehet panasz, meglehetősen rangos meccsekre készülhetnek Varga Barnabásék, a Fradi a Groupama Arénában találkozik a cseh Viktoria Plzennel, a bolgár Ludogoreccel, a skót Glasgow Rangersszel és a görög Panathinaikosszal. Vendégségbe megy a belga Genkhez, az osztrák Red Bull Salzburghoz, a török Fenerbahcéhoz és az angol Nottingham Foresthez.