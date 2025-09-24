Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
európa-liga Fradi közvetítés

FTC–Plzen: eldőlt, itt láthatjuk a Fradi Európa-liga-meccseit

2025. szeptember 24. 16:13

Szerdán kezdődik a labdarúgó Európa-liga idei alapszakasza, a magyar bajnok csütörtökön mutatkozik be.

2025. szeptember 24. 16:13
null

Azok után, hogy az RTL gyakorlatilag kizárta a labdarúgó Bajnokok Ligája magyarországi közvetítéséből a fociszurkolók jelentős részét, és csak az előfizetők követhetik figyelemmel a találkozókat, nagy szó, hogy a Ferencváros mérkőzéseit – ahogy a korábbi években is megszokhatták – továbbra is ingyenesen láthatjuk.

Ebben a szezonban is kizárólag az M4 Sporton nézhetjük élőben a magyar bajnok nemzetközi meccseit az El-alapszakaszban – jelentette be a csatorna.

Mint ismert, a Fradi hajszállal maradt le a BL-ről, a playoffban az azeri Qarabag idegenbeli legyőzése után összesítésében egy góllal maradt le az elitligáról. Színvonalában természetesen az El-re sem lehet panasz, meglehetősen rangos meccsekre készülhetnek Varga Barnabásék, a Fradi a Groupama Arénában találkozik a cseh Viktoria Plzennel, a bolgár Ludogoreccel, a skót Glasgow Rangersszel és a görög Panathinaikosszal. Vendégségbe megy a belga Genkhez, az osztrák Red Bull Salzburghoz, a török Fenerbahcéhoz és az angol Nottingham Foresthez.

Ezt is ajánljuk a témában

Az El lebonyolítási rendszere változatlan – 36 csapat küzd a pontokért, az alapszakasz végén – nyolc mérkőzést követően a legjobb nyolc csapat automatikusan továbbjut a nyolcaddöntőbe. A 9–24. helyezettek a rájátszásban még kivívhatják a helyüket a legjobb 16 között, míg a 25. és az annál hátrébb záró klubok számára véget ér a nemzetközi kupaszereplés.

A képernyőkön az M4 Sportra, a hangszórók előtt a Nemzeti Sportrádióra érdemes élőben figyelni, mindketten a helyszínről közvetítik a mérkőzést, így Budapesten és a környéken az FM 105,9-en követhetik a találkozót, továbbá a Kossuth Rádióban is hallgathatják a mérkőzést az egész országban.

Ezt is ajánljuk a témában

A FERENCVÁROS EURÓPA-LIGA-FŐTÁBLÁS MÉRKŐZÉSEI
szeptember 25., 21.00: Viktoria Plzen (otthon)
október 2., 21.00: Genk (idegenben)
október 23., 18.45: Salzburg (i)
november 6., 21.00: Ludogorec (o)
november 27., 18.45: Fenerbahce (i)
december 11., 18.45: Rangers (o)
január 22., 21.00: Panathinaikosz (o)
január 29., 21.00: Nottingham Forest (i)

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: fradi.hu

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!