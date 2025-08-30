Ft
UEFA Európa-Liga Fradi program menetrend Ferencváros FTC

Megvan a Ferencváros pontos menetrendje az Európa-ligában – kiderült, mikor lesznek a hazai meccsek

2025. augusztus 30. 21:28

A cseh Viktoria Plzen elleni mérkőzéssel kezdi meg a szereplését szeptember 25-én a Groupama Arénában a Ferencváros a labdarúgó Európa-liga főtábláján – derült ki az európai szövetség (UEFA) által szombaton nyilvánosságra hozott programból.

2025. augusztus 30. 21:28
null

A magyar bajnoki címvédő október 2-án a belga Genkhez utazik, majd október 23-án az osztrák Salzburg vendége lesz. Az időrend szerint november 6-án a bolgár Ludogorec látogat Budapestre, november 27-én pedig Isztambulban, a Fenerbahce otthonában szerepel a Ferencváros.

Robbie Keane vezetőedző együttese december 11-én a skót Rangerst, január 22-én pedig a görög Panathinaikoszt fogadja, aztán január 29-én az angol Nottingham Forest vendégeként zárja az alapszakaszt.

Az Európa-liga főtábláján 36 csapat szerepel, a tabella első nyolc helyezettje pedig egyenesen a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9–24. helyezetteknek rájátszásban kell kivívniuk a legjobb 16 közé kerülést.

A döntőt május 20-án, Isztambulban rendezik majd.

A FERENCVÁROS EURÓPA-LIGA-FŐTÁBLÁS MÉRKŐZÉSEI
Szeptember 25., 21.00: Viktoria Plzen (otthon)
Október 2., 21.00: Genk (idegenben)
Október 23., 18.45: Salzburg (i)
November 6., 21.00: Ludogorec (o)
November 27., 18.45: Fenerbahce (i)
December 11., 18.45: Rangers (o)
Január 22., 21.00: Panathinaikosz (o)
Január 29., 21.00: Nottingham Forest (i)

Nyitókép: MTI / Illyés Tibor

moliere-0
2025. augusztus 30. 21:37
Kijelentem, hogy nem vagyok fradista, de ilyenkor hajrá Fradi! Amikor együtt támad a Nagy-Ötvös-Varga-Tóth-Gruber ötös, azaz a csapat eleje, oda egyrészt nem is nagyon fér be légiós, másrészt az nagyon jól is tud kinézni (mint most a meccs végén). Nem kis hiba, hogy az edző számára ez egy másodlagos opció, amiből két vagy három játékos soha nem kezdene nála, vagy csak ha a stabil kezdők épp pihennek (pl. a Kazi ellen). VISZONT a hátsó ötösön (hatoson) egyáltalán nem segít, hogy mondjuk Szalai vagy még Botka is játszik, mert úgy szarok ők is, mint a többiek. Nemzetközi szinten ez a banda másodosztályú sincs. Talán egyedül Gartenmann van rendben. A felállás, a Q elleni cserék (időpontja) miatt problémás nálam Keane. De leginkább amiatt, hogy hozhatott volna JÓ VÉDŐT, és/vagy védekező kp-t, mert hát hozott játékosokat. Kanichovsky MIT KERES ITT? O'Dowda MIT KERES ITT? EZEK a legnagyobb hibák idén. Komolytalanok ezek a játékosok, és LIsztes nem lesz megváltó (pláne hátul)...
