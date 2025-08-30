Megvan a Ferencváros pontos menetrendje az Európa-ligában – kiderült, mikor lesznek a hazai meccsek

Kubatov Gábor gyorsan elárulta, mit gondol a Fradi ellenfeleiről az Európa-liga főtábláján
Nehéz vele nem egyet érteni.
A cseh Viktoria Plzen elleni mérkőzéssel kezdi meg a szereplését szeptember 25-én a Groupama Arénában a Ferencváros a labdarúgó Európa-liga főtábláján – derült ki az európai szövetség (UEFA) által szombaton nyilvánosságra hozott programból.
A magyar bajnoki címvédő október 2-án a belga Genkhez utazik, majd október 23-án az osztrák Salzburg vendége lesz. Az időrend szerint november 6-án a bolgár Ludogorec látogat Budapestre, november 27-én pedig Isztambulban, a Fenerbahce otthonában szerepel a Ferencváros.
Robbie Keane vezetőedző együttese december 11-én a skót Rangerst, január 22-én pedig a görög Panathinaikoszt fogadja, aztán január 29-én az angol Nottingham Forest vendégeként zárja az alapszakaszt.
Az Európa-liga főtábláján 36 csapat szerepel, a tabella első nyolc helyezettje pedig egyenesen a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9–24. helyezetteknek rájátszásban kell kivívniuk a legjobb 16 közé kerülést.
A döntőt május 20-án, Isztambulban rendezik majd.
A FERENCVÁROS EURÓPA-LIGA-FŐTÁBLÁS MÉRKŐZÉSEI
Szeptember 25., 21.00: Viktoria Plzen (otthon)
Október 2., 21.00: Genk (idegenben)
Október 23., 18.45: Salzburg (i)
November 6., 21.00: Ludogorec (o)
November 27., 18.45: Fenerbahce (i)
December 11., 18.45: Rangers (o)
Január 22., 21.00: Panathinaikosz (o)
Január 29., 21.00: Nottingham Forest (i)
