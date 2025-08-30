Megvan a Ferencváros pontos menetrendje az Európa-ligában – kiderült, mikor lesznek a hazai meccsek

A magyar bajnoki címvédő október 2-án a belga Genkhez utazik, majd október 23-án az osztrák Salzburg vendége lesz. Az időrend szerint november 6-án a bolgár Ludogorec látogat Budapestre, november 27-én pedig Isztambulban, a Fenerbahce otthonában szerepel a Ferencváros.

Robbie Keane vezetőedző együttese december 11-én a skót Rangerst, január 22-én pedig a görög Panathinaikoszt fogadja, aztán január 29-én az angol Nottingham Forest vendégeként zárja az alapszakaszt.