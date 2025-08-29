Kubatov Gábor gyorsan elárulta, mit gondol a Fradi ellenfeleiről az Európa-liga főtábláján

Kezdődhet az újabb kaland: sorsoltak az Európa-ligában, BEK-győztes ellenfelet is kapott a Ferencváros
Isztambulban rendezik az Európa-liga döntőjét, a Fradi biztosan utazik a török nagyvárosba. „Magyaros” rangadót rendeznek a Konferencia-ligában.
A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor szerint klubjára nagy menet vár az Európa-liga főtábláján.
Mint beszámoltunk róla, pénteken sorsolták az Európa-liga főtáblájának párharcait, így eldőlt, hogy melyik 8 csapattal mérkőzik meg idén, illetve a jövő év elején a magyar bajnok Ferencváros.
Eszerint a Fradi a Groupama Arénában találkozik a skót Glasgow Rangersszel, a cseh Viktoria Plzennel, a bolgár Ludogoreccel és a görög Panathinaikosszal. Vendégségbe megy az osztrák Red Bull Salzburghoz, a török Fenerbahcéhoz, az angol Nottingham Foresthez és a belga Genkhez.
Ahogy azt megszokhattuk, az FTC elnöke, Kubatov Gábor villámgyorsan reagált a közösségi médiában a sorsolás eredményéhez.
Nagy menet lesz!
Hajrá, Fradi!”
– posztolta ki a sportvezető egy fotóval az ellenfelekről.
Az Európa-liga főtáblás küzdelmei szeptember 24-25-én kezdődnek, a pontos menetrendet vasárnapig teszi közzé az UEFA.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor