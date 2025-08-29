Kubatov Gábor gyorsan elárulta, mit gondol a Fradi ellenfeleiről az Európa-liga főtábláján

Eszerint a Fradi a Groupama Arénában találkozik a skót Glasgow Rangersszel, a cseh Viktoria Plzennel, a bolgár Ludogoreccel és a görög Panathinaikosszal. Vendégségbe megy az osztrák Red Bull Salzburghoz, a török Fenerbahcéhoz, az angol Nottingham Foresthez és a belga Genkhez.