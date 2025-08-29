Ft
Nottingham Forest viktoria plzen Kubatov Gábor Fradi Panathinaikosz Genk Fenerbahce Ludogorec Ferencváros FTC

Kubatov Gábor gyorsan elárulta, mit gondol a Fradi ellenfeleiről az Európa-liga főtábláján

2025. augusztus 29. 15:30

A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor szerint klubjára nagy menet vár az Európa-liga főtábláján.

2025. augusztus 29. 15:30
null

Mint beszámoltunk róla, pénteken sorsolták az Európa-liga főtáblájának párharcait, így eldőlt, hogy melyik 8 csapattal mérkőzik meg idén, illetve a jövő év elején a magyar bajnok Ferencváros. 

Eszerint a Fradi a Groupama Arénában találkozik a skót Glasgow Rangersszel, a cseh Viktoria Plzennel, a bolgár Ludogoreccel és a görög Panathinaikosszal. Vendégségbe megy az osztrák Red Bull Salzburghoz, a török Fenerbahcéhoz, az angol Nottingham Foresthez és a belga Genkhez.

Ahogy azt megszokhattuk, az FTC elnöke, Kubatov Gábor villámgyorsan reagált a közösségi médiában a sorsolás eredményéhez.

Nagy menet lesz!

Hajrá, Fradi!🟢⚪️

 – posztolta ki a sportvezető egy fotóval az ellenfelekről.

Az Európa-liga főtáblás küzdelmei szeptember 24-25-én kezdődnek, a pontos menetrendet vasárnapig teszi közzé az UEFA.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

chief Bromden
2025. augusztus 29. 16:24
Első lépésként irány a legjobb 24-be.
survivor
2025. augusztus 29. 15:57
Esélye sincs. Talán a Plzennel van egy súlyban.
tajtajacsak-2
2025. augusztus 29. 15:36
Evvel a sorsolással a Fradi simán megnyeri a BL-t!
