Kezdődhet az újabb kaland: sorsoltak az Európa-ligában, BEK-győztes ellenfelet is kapott a Ferencváros

A Fradi első ellenfele a Glasgow Rangers, a skótok érkeznek majd a Groupama Arénába, Salzburgba pedig utazik Robbie Keane együttese. Régi ismerősök is várnak a zöld-fehérekre, a Plzennel februárban csapott össze az El-nyolcaddöntőbe jutásért, a Ludogorec együttese pedig az idei BL-selejtezőben is szembejött. A José Mourinhót eltávolító isztambuli Fenerbahce, a BEK-győztes, Premier League-ben remeklő Nottingham, a belga Genk és a görög Panathinaikosz is az ellenfelek között lesz.