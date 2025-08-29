Kezdődhet az újabb kaland: sorsoltak az Európa-ligában, BEK-győztes ellenfelet is kapott a Ferencváros

Göröngyös az út Budapestig: sorsoltak a BL-ben, „magyar rangadó” is vár Szoboszlaiékra
Monacóban dőlt el, kivel csapnak össze az első szakaszban az európai nagyágyúk.
Isztambulban rendezik az Európa-liga döntőjét, a Fradi biztosan utazik a török nagyvárosba. „Magyaros” rangadót rendeznek a Konferencia-ligában.
A labdarúgó Bajnokok Ligájához hasonlóan az Európa-liga és a Konferencia-liga sorsolását is Monacóban tartották. A mezőnyben idén is csak egyetlen magyar együttes található, a bajnok Ferencváros együttese, amely csak hajszállal maradt le a BL-ről. Mint ismert, szerdán összesítésben 5–4-re maradt alul a zöld-fehér gárda a Qarabaggal szemben.
A Fradi első ellenfele a Glasgow Rangers, a skótok érkeznek majd a Groupama Arénába, Salzburgba pedig utazik Robbie Keane együttese. Régi ismerősök is várnak a zöld-fehérekre, a Plzennel februárban csapott össze az El-nyolcaddöntőbe jutásért, a Ludogorec együttese pedig az idei BL-selejtezőben is szembejött. A José Mourinhót eltávolító isztambuli Fenerbahce, a BEK-győztes, Premier League-ben remeklő Nottingham, a belga Genk és a görög Panathinaikosz is az ellenfelek között lesz.
A Ferencváros ellenfelei az alapszakaszban:
Az El után a Konferencia-ligában is elkészítették a sorsolást. A magyar érdekeltségű csapatok közül Bolla Bendegúz együttese, az ETO-t búcsúztató osztrák Rapid Wien, illetve Baráth Péter csapata, a lengyel Rakow is ellenfeleket kapott. Érdekes, hogy egymással is megmérkőzik a két „magyaros” csapat.
Fotó: fradi.hu