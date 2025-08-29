Ft
sorsolás európa-liga Fradi

Kezdődhet az újabb kaland: sorsoltak az Európa-ligában, BEK-győztes ellenfelet is kapott a Ferencváros

2025. augusztus 29. 13:26

Isztambulban rendezik az Európa-liga döntőjét, a Fradi biztosan utazik a török nagyvárosba. „Magyaros” rangadót rendeznek a Konferencia-ligában.

2025. augusztus 29. 13:26
null

A labdarúgó Bajnokok Ligájához hasonlóan az Európa-liga és a Konferencia-liga sorsolását is Monacóban tartották. A mezőnyben idén is csak egyetlen magyar együttes található, a bajnok Ferencváros együttese, amely csak hajszállal maradt le a BL-ről. Mint ismert, szerdán összesítésben 5–4-re maradt alul a zöld-fehér gárda a Qarabaggal szemben.

A Fradi első ellenfele a Glasgow Rangers, a skótok érkeznek majd a Groupama Arénába, Salzburgba pedig utazik Robbie Keane együttese. Régi ismerősök is várnak a zöld-fehérekre, a Plzennel februárban csapott össze az El-nyolcaddöntőbe jutásért, a Ludogorec együttese pedig az idei BL-selejtezőben is szembejött. A José Mourinhót eltávolító isztambuli Fenerbahce, a BEK-győztes, Premier League-ben remeklő Nottingham, a belga Genk és a görög Panathinaikosz is az ellenfelek között lesz.

A Ferencváros ellenfelei az alapszakaszban:

  • Glasgow Rangers (hazai)
  • Salzburg (idegenben)
  • Plzen (h)
  • Fenerbahce (i)
  • Ludogorec (h)
  • Nottingham Forest (i)
  • Panathinaikosz (h)
  • Genk (i)

Az El után a Konferencia-ligában is elkészítették a sorsolást. A magyar érdekeltségű csapatok közül Bolla Bendegúz együttese, az ETO-t búcsúztató osztrák Rapid Wien, illetve Baráth Péter csapata, a lengyel Rakow is ellenfeleket kapott. Érdekes, hogy egymással is megmérkőzik a két „magyaros” csapat.

Fotó: fradi.hu

