Göröngyös az út Budapestig: sorsoltak a BL-ben, „magyar rangadó” is vár Szoboszlaiékra

Monacóban elkészült a labdarúgó Bajnokok Ligája ligaszakaszának sorsolása. Ami nem változott, az idei szezonban is 36 csapat küzd a végső sikerért a főtáblán, a sorozat budapesti, 2026. május 30-án rendezendő fináléja azonban új időpontban kezdődik majd. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) döntése értelmében a szurkolók érdekében mostantól 21 helyett 18 órakor kezdődnek a BL-döntők.

A sorsolás előtt átadásra került az Elnöki-díj, amelyet ezúttal a svéd Zlatan Ibrahimovic kapott. Az indoklás szerint a legendás támadó jelentős szerepet játszott a sorozat megújításának népszerűsítésében.

A három magyart is foglalkoztató Liverpool többek között a rekordgyőztes spanyol Real Madriddal, a legutóbbi döntős olasz Internazionalével, a másik spanyol fővárosi gigásszal, az Atlético Madriddal, Sallai Roland együttesével, a török Galatasaray gárdájával és a magyar bajnok Ferencvárost drámai körülmények között kiejtő Qarabaggal csap össze ősszel.

A Liverpool ellenfelei az alapszakaszban:

Real Madrid

Internazionale

Atlético Madrid

Frankfurt

PSV

Marseille

Qarabag

Galatasaray

A Galatasaray ellenfelei az alapszakaszban:

Liverpool

Manchester City

Atlético Madrid

Frankfurt

Bodö/Glimt

Ajax

Union SG

Monaco

