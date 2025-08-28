Göröngyös az út Budapestig: sorsoltak a BL-ben, „magyar rangadó” is vár Szoboszlaiékra

Változás jön a Bajnokok Ligájában: a budapesti döntő már más lesz, mint a többi
A szurkolók érdekében döntöttek a módosítás mellett.
Monacóban dőlt el, kivel csapnak össze az első szakaszban az európai nagyágyúk.
Monacóban elkészült a labdarúgó Bajnokok Ligája ligaszakaszának sorsolása. Ami nem változott, az idei szezonban is 36 csapat küzd a végső sikerért a főtáblán, a sorozat budapesti, 2026. május 30-án rendezendő fináléja azonban új időpontban kezdődik majd. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) döntése értelmében a szurkolók érdekében mostantól 21 helyett 18 órakor kezdődnek a BL-döntők.
A sorsolás előtt átadásra került az Elnöki-díj, amelyet ezúttal a svéd Zlatan Ibrahimovic kapott. Az indoklás szerint a legendás támadó jelentős szerepet játszott a sorozat megújításának népszerűsítésében.
A három magyart is foglalkoztató Liverpool többek között a rekordgyőztes spanyol Real Madriddal, a legutóbbi döntős olasz Internazionalével, a másik spanyol fővárosi gigásszal, az Atlético Madriddal, Sallai Roland együttesével, a török Galatasaray gárdájával és a magyar bajnok Ferencvárost drámai körülmények között kiejtő Qarabaggal csap össze ősszel.
A Liverpool ellenfelei az alapszakaszban:
A Galatasaray ellenfelei az alapszakaszban:
Fotó: Facebook/Liverpool FC