08. 28.
csütörtök
sorsolás liverpool Bajnokok Ligája Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Göröngyös az út Budapestig: sorsoltak a BL-ben, „magyar rangadó” is vár Szoboszlaiékra

2025. augusztus 28. 18:38

Monacóban dőlt el, kivel csapnak össze az első szakaszban az európai nagyágyúk.

2025. augusztus 28. 18:38
null

Monacóban elkészült a labdarúgó Bajnokok Ligája ligaszakaszának sorsolása. Ami nem változott, az idei szezonban is 36 csapat küzd a végső sikerért a főtáblán, a sorozat budapesti, 2026. május 30-án rendezendő fináléja azonban új időpontban kezdődik majd. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) döntése értelmében a szurkolók érdekében mostantól 21 helyett 18 órakor kezdődnek a BL-döntők.

A sorsolás előtt átadásra került az Elnöki-díj, amelyet ezúttal a svéd Zlatan Ibrahimovic kapott. Az indoklás szerint a legendás támadó jelentős szerepet játszott a sorozat megújításának népszerűsítésében.

A három magyart is foglalkoztató Liverpool többek között a rekordgyőztes spanyol Real Madriddal, a legutóbbi döntős olasz Internazionalével, a másik spanyol fővárosi gigásszal, az Atlético Madriddal, Sallai Roland együttesével, a török Galatasaray gárdájával és a magyar bajnok Ferencvárost drámai körülmények között kiejtő Qarabaggal csap össze ősszel.

A Liverpool ellenfelei az alapszakaszban:

  • Real Madrid
  • Internazionale
  • Atlético Madrid
  • Frankfurt
  • PSV
  • Marseille
  • Qarabag
  • Galatasaray

A Galatasaray ellenfelei az alapszakaszban:

  • Liverpool
  • Manchester City
  • Atlético Madrid
  • Frankfurt
  • Bodö/Glimt
  • Ajax
  • Union SG
  • Monaco

Fotó: Facebook/Liverpool FC

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
robertdenyiro
2025. augusztus 28. 18:58
Ebben a listában azért van 4-5 nagyon kemény ellenfél. És nem a Qarabagra gondolok.
Válasz erre
0
0
rugbista
2025. augusztus 28. 18:41
Ebben a szakaszban még lehet hibázni.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!