Változás jön a Bajnokok Ligájában: a budapesti döntő már más lesz, mint a többi

Nemcsak a Fradi esett ki a BL-ből, hanem Mourinho csapata is – de úgy tűnik, ő ezt nem annyira bánja (VIDEÓ)
Teljessé vált a Bajnokok Ligája harminchat csapatos mezőnye.
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) döntése értelmében a jövő évi, budapesti döntőtől kezdve 21 helyett 18 órakor kezdődik a Bajnokok Ligája fináléja.
Az UEFA csütörtökön közölte, hogy a módosítás révén a családok és gyermekek számára egyszerűbb a helyszínen vagy a tévék előtt követni a mérkőzést, a közönség könnyebben hazajut a stadionból a tömegközlekedési eszközökkel, emellett a szurkolók korábban elkezdhetnek ünnepelni a lefújást követően. A 21 órás rajt miatt eddig sok problémát okozott az, hogy az esetleges hosszabbítás és tizenegyespárbaj után éjfél előtt ért csak véget a meccs.
A BL-döntőket 2010 óta szombatonként rendezik, jövőre május 30-án a Puskás Stadionban csap össze a kontinens két legjobb csapata.
(MTI)
