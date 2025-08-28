Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
UEFA BL-döntő Budapest Bajnokok Ligája Puskás aréna

Változás jön a Bajnokok Ligájában: a budapesti döntő már más lesz, mint a többi

2025. augusztus 28. 14:14

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) döntése értelmében a jövő évi, budapesti döntőtől kezdve 21 helyett 18 órakor kezdődik a Bajnokok Ligája fináléja.

2025. augusztus 28. 14:14
null

Az UEFA csütörtökön közölte, hogy a módosítás révén a családok és gyermekek számára egyszerűbb a helyszínen vagy a tévék előtt követni a mérkőzést, a közönség könnyebben hazajut a stadionból a tömegközlekedési eszközökkel, emellett a szurkolók korábban elkezdhetnek ünnepelni a lefújást követően. A 21 órás rajt miatt eddig sok problémát okozott az, hogy az esetleges hosszabbítás és tizenegyespárbaj után éjfél előtt ért csak véget a meccs.

 

A BL-döntőket 2010 óta szombatonként rendezik, jövőre május 30-án a Puskás Stadionban csap össze a kontinens két legjobb csapata.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: KISBENEDEK ATTILA / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kanmacska
2025. augusztus 28. 14:31
Na végre, ehgy normális intézkedés az UEFA-tól!
Válasz erre
1
0
you-brought-2-too-many
2025. augusztus 28. 14:28
Hm. Azèrt az este 9 ès du 6 óra között lett volna mèg időpont...plàne úgy h szombaton van a döntő.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!