Nemcsak a Fradi esett ki a BL-ből, hanem Mourinho csapata is – de úgy tűnik, ő ezt nem annyira bánja (VIDEÓ)

A portugálok a múlt héten gól nélküli döntetlent játszottak a Fenerbahce otthonában, most pedig két érvénytelenített gól után éppen a török Kerem Aktürkoglu, egy korábbi Galatasaray-játékos szerezte a párharc egyetlen találatát, ami a Benfica továbbjutását jelentette.

Ha bejutottunk volna a Bajnokok Ligájába, akkor valószínűleg csak nyolc mérkőzést játszanánk. Az Európa-ligában viszont egészen a döntőig menetelhetünk

– nyugtázta a kiesést José Mourinho, a Fenerbahce vezetőedzője.

Az alapszakasz sorsolását csütörtökön 18 órától tartják Monte-Carlóban. A sorsoláson a négy kalapból minden klub két-két ellenfelet kap, az egyikkel otthon, a másikkal idegenben találkozik a nyolcfordulós alapszakaszban. Az első nyolc helyezett közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9–24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 csapat kiesik. A Bajnokok Ligája döntőjét 2026. május 30-án Budapesten, a Puskás Arénában rendezik meg.

A Ferencvárost búcsúztató azeri Qarabag a negyedik, a Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató angol bajnok Liverpool az első kalapba került.

BAJNOKOK LIGÁJA

4. SELEJTEZŐKÖR (PLAYOFFKÖR), VISSZAVÁGÓK

Benfica (portugál)–Fenerbahce (török) 1–0

Továbbjutott: a Benfica, 1–0-s összesítéssel

FC Bruges (belga)–Rangers (skót) 6–0

Továbbjutott: a Bruges, kettős győzelemmel, 9–1-es összesítéssel

Köbenhavn (dán)–Basel (svájci) 2–0

Továbbjutott: a Köbenhavn, 3–1-es összesítéssel

Qarabag (azeri)–FERENCVÁROS 2–3

Továbbjutott: a Qarabag, 5–4-es összesítéssel

A BL FŐTÁBLÁJÁNAK 36 CSAPATOS MEZŐNYE KALAPBEOSZTÁS SZERINT

1. kalap: Paris Saint-Germain (francia), Real Madrid (spanyol), Manchester City (angol), Bayern München (német), Liverpool (angol), Internazionale (olasz), Chelsea (angol), Borussia Dortmund (német), Barcelona (spanyol)

2. kalap: Arsenal (angol), Bayer Leverkusen (német), Atlético Madrid (spanyol), Benfica (portugál), Atalanta (olasz), Villarreal (spanyol), Juventus (olasz), Eintracht Frankfurt (német), FC Bruges (belga)

3. kalap: Tottenham Hotspur (angol), PSV (holland), Ajax (holland), Napoli (olasz), Sporting CP (portugál), Olympiakosz (görög), Slavia Praha (cseh), Bodö/Glimt (norvég), Olympique Marseille (francia)

4. kalap: Köbenhavn (dán), Monaco (francia), Galatasaray (török), Royale Union Saint-Gilloise (belga), Qarabag (azeri), Athletic Bilbao (spanyol), Newcastle United (angol), Pafosz (ciprusi), Kajrat Almati (kazah)

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP